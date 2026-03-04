Publicidad

Economía

“Nuestra competencia es el efectivo”: Klar va por 50% de nómina

En entrevista, Stefan Möller asegura que la compra de bineo acelera su transición a banco y permitirá ofrecer portabilidad y crédito de nómina en un país donde 91% de la población aún usa efectivo.
mié 04 marzo 2026 05:55 AM
klar declara la guerra contra el efectivo
Stefan Möller, fundador y CEO de Klar, estima que cuando se finalice la compra de bineo la mitad de sus clientes pase su nómina con ellos. (Cortesía )

A pesar de que en los últimos meses el sistema financiero mexicano está recibiendo a nuevos bancos digitales aumentando el número de jugadores, Klar considera que la verdadera competencia está en el efectivo.

Por ello, Klar es una empresa que opera como Sociedad Financiera Popular (Sofipo) y que en 2024 solicitó formalmente una licencia para operar como banco, pero ante los largos procesos por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la empresa que fundó Stefan Möller encontró una ruta más rápida al comprar bineo, el banco digital que lanzó Banorte y que lo mantuvo en operación apenas por un año.

El fundador y CEO de Klar, Stefan Möller, aseguró en entrevista con Expansión, previo a la 89 Convención Bancaria , que compite contra la falta de bancarización en un país donde 23% de la población sigue sin un producto financiero, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024.

Competimos contra el efectivo, competimos contra la falta de inclusión y competimos contra las 50 instituciones que operan dando servicios a consumidores y a pymes
Stefan Möller, CEO de Klar

Los datos más recientes del Banco de México (Banxico) señalan que 91% de la población dijo que acostumbra usar efectivo en sus gastos diarios.

Cuando Klar compró a la Sofipo Sefia, en 2023, el objetivo era ahondar en productos de ahorro. La misma naturaleza de las Sofipos en México tiene ese objetivo: promover la inclusión financiera con productos de ahorro, inversión y crédito para las personas que no acceden al sistema financiero tradicional. Estas figuras tienen hasta incentivos fiscales, como la exención de impuestos hasta cierto monto.

Ya como Sofipo, la empresa aprovechó que Banxico llevó la tasa de interés a máximos históricos de 11.25% y ofreció cuentas con rendimientos de hasta 17%, que fueron decreciendo conforme Banxico tomó una postura más acomodaticia.

En estos años operando como Sofipo, cuenta Möller, el 22% de sus clientes ya tiene un comportamiento favorable para los depósitos, es decir, usa su cuenta de Klar como un producto de nómina.

Una vez que operen como banco, tras la compra de bineo que ya tiene la primera autorización del ente antimonopolio, Klar estima que entre el 45% y el 50% de las cuentas que administra migren su nómina con ellos en los primeros dos años.

Para Möller, el ofrecer un servicio de portabilidad de nómina dará más confianza a los usuarios y así aumentará la participación de las cuentas de nómina dentro de Klar.

“Ya les puedo dar un adelanto de nómina o les puedo dar un crédito de nómina más barato”, dijo.

Tras llevar años dando cuentas con rendimientos e inversiones a plazo, Möller dice que observaron que los mexicanos entraron en una fase de sofisticación en el uso de las cuentas, ya que aunque antes la gente sacaba el dinero rápido, ahora las personas intentan mantenerlo por más tiempo para disfrutar de los rendimientos.

“Antes las personas metían su dinero y luego resultaba que no llegaban a fin de mes y lo tenían que sacar”, contó. “Entonces había, si te soy muy honesto, muchas ineficiencias en cómo la gente manejaba su dinero”.

La segunda apuesta es el crédito a pymes

En octubre del año pasado, Klar lanzó un producto para empresas con el que busca atender a las pymes de México y colocar hasta 1,000 millones de pesos en financiamientos.

“Todavía es una parte pequeña de nuestro negocio, pero está creciendo a doble dígito de una base ya de 300 millones de pesos de cartera”, detalló.

Y es que más allá de las tarjetas de crédito, la empresa busca alinearse a los objetivos del Plan México que lanzó el gobierno y que en la Convención Bancaria de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum pidió aumentar el financiamiento con tasas accesibles.

Klar destacó que se alineará con las directrices del gobierno de prestar más a las pymes, tomando en cuenta los sectores y regiones geográficas donde se necesita más capital.

Destacó que, pese a que en algunas regiones del país se mantiene un elevado uso del efectivo, la expectativa de crecimiento es alentadora.

Reconoció que hay ciertas regiones en donde la gente usa más el efectivo y, por ende, hay menos datos para analizar su comportamiento, entonces limitan el acceso al crédito.

Sobre créditos más grandes como el hipotecario o de auto, la empresa dijo que analiza la viabilidad de estos productos, ya que son más complejos, especialmente el hipotecario.

