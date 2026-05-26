Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad

Copa Mundial 2026_Galería Desktop Home Expansión
Tecnología

A días del Mundial, Uber y DiDi siguen sin reglas para operar en aeropuertos

Las plataformas de movilidad aún desconocen cómo podrán recoger y dejar pasajeros en terminales aéreas durante la Copa del Mundo 2026 y, por ahora, dependen de amparos para operar.
mar 26 mayo 2026 05:55 AM
Añadir Expansión en Google
sin-planes-aeropuertos-didi-uber
Ante la falta de un marco regulatorio claro, la única certeza que tienen las plataformas es operar bajo la protección de amparos y resoluciones judiciales vigentes, como lo han hecho hasta ahora. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

A 16 días del arranque la Copa del Mundo 2026, las plataformas digitales de movilidad como Uber, DiDi e inDrive aún no saben bajo qué condiciones operarán en los aeropuertos mexicanos durante el evento.

Desde diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a autoridades y plataformas digitales construyeran colectivamente un esquema de operación en aeropuertos.

Las mesas de trabajo arrancaron meses después, el 30 de marzo de 2026, y luego de tres sesiones con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Gobernación (Segob) y representantes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), las plataformas siguen sin propuesta formal sobre la operación.

Publicidad

Patrick Jobson, director de operaciones para América Latina de DiDi Food, dijo a Expansión que no tienen noticias desde la última mesa de diálogo —en abril— y que siguen a la espera de que se les indique cómo operarán durante el torneo.

Uber compartió una postura similar: "No hemos recibido una notificación oficial de los sitios de dejada y recogida en aeropuertos durante la Copa del Mundo. Seguimos buscando un diálogo constructivo en el cual se tome al usuario como el punto central; de lo contrario, el país mostrará una mala carta de presentación frente al turismo internacional."

Guillermo Malpica, director general de Alianza In México, la asociación que agrupa a Uber, DiDi e inDrive, explicó que por ahora domina la incertidumbre jurídica y operativa.

"Todavía no tenemos claridad sobre cómo va a solucionar el gobierno federal el tema del acceso de las plataformas digitales a los aeropuertos, lo cual nos preocupa mucho", afirmó en entrevista con esta casa editorial.

Los amparos, el único refugio

Las plataformas coincidieron en que sin un marco regulatorio la única certeza que tienen es operar bajo la protección de amparos y resoluciones judiciales vigentes, como lo han hecho hasta ahora. Si el proyecto de zonas exclusivas de ascenso y descenso no se concreta antes del inicio del torneo, esa seguirá siendo la única alternativa.

"Vamos a tener que seguir operando como estamos operando hoy, que es en una situación de incertidumbre jurídica y operativa para los conductores", reconoció Malpica.

La raíz del problema, comentó Malpica, es que la ley que regula los servicios de transporte en aeropuertos data de 1993, mucho antes de que existieran las aplicaciones de movilidad. Esa desactualización normativa es el terreno en el que crecieron los conflictos con los gremios de taxistas concesionados, que operan bajo un marco regulatorio completamente distinto.

Más allá de la urgencia inmediata del Mundial, Malpica señaló que las autoridades desaprovecharon el tiempo para hacer pruebas controladas.

Publicidad

"Idealmente pruebas alguna solución en un piloto bajo condiciones controladas, no con una demanda excesiva como la que vamos a tener ahora", advirtió. Implementar cualquier esquema nuevo directamente durante el torneo, con una afluencia de turistas internacionales que puede superar en cinco millones a la cifra habitual, representa un riesgo operativo considerable.

Respecto a estas posibles zonas para las plataformas, Malpica expresó dudas sobre su suficiencia. "Hay muchas preguntas en términos de proximidad, pero también de seguridad, de accesibilidad y de suficiencia. Al parecer las vallas no van a ser suficientes para tener esta afluencia de personas solicitando servicios", indicó.

Una imagen en juego

Para Alianza In, imagen de México como destino turístico está en juego. "Corremos el gran riesgo de dar una terrible impresión en la organización del Mundial. La primera percepción que se llevan los visitantes es el aeropuerto: qué tan rápido salen del mismo", señaló Malpica, quien también advirtió que las consecuencias van más allá del torneo y puede afectar la percepción del país como destino en el largo plazo.

En Guadalajara y Monterrey, las otras ciudades sede del torneo, el escenario es el mismo. Las plataformas también desconocen qué esquemas aplicarán en sus aeropuertos durante el evento.

Alianza In detalló que está en disposición de colaborar con las autoridades y pidió que la SICT y la Segob presenten una propuesta concreta y evaluable antes del inicio del torneo.

Publicidad

Tags

Didi Chuxing Uber Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 movilidad

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad