Ericsson destaca el auge de la IA como oportunidad hacia redes avanzadas y seguras

En el encuentro se reveló que, aunque México fue pionero en la adopción de 5G en América Latina y, actualmente, cuenta con 6.6 millones de usuarios, los altos costos del espectro siguen siendo el principal obstáculo para la masificación de esta tecnología.

Al abordar el panorama de las redes frente al auge de la IA, Mathias Riback, Vice President & Head of Advanced Technology, Americas at Ericsson, señaló que, durante décadas, se asumió que los usuarios consumían principalmente contenido, por lo que las redes fueron diseñadas con un enfoque prioritario en el downlink o descarga de datos.

Sin embargo, explicó que con la llegada de dispositivos potenciados por inteligencia artificial —como gafas inteligentes, asistentes personales, robots, drones y vehículos autónomos— esa ecuación está cambiando.

Expansión: ¿Cómo está impactando el crecimiento de la inteligencia artificial a la infraestructura tecnológica actual y qué nuevas exigencias plantea a las redes?

Mathias Riback: Estos dispositivos producen datos de manera continua (video, audio, información de sensores) y los envían a la nube o al borde de la red para su procesamiento en tiempo real, lo que en algunos casos de uso lleva a patrones de tráfico mucho más cercanos a la simetría entre uplink (subida) y downlink. Esto contrasta fuertemente con la relación de 10:1 entre downlink y uplink que es la norma para la banda ancha móvil clásica.

De tal manera que se crean nuevas exigencias: una capacidad de uplink mucho más alta, una latencia baja y predecible, y una mayor confiabilidad. La red deja de ser únicamente un canal de entrega; pasa a formar parte de una “Intelligent Fabric”, que percibe, transporta y devuelve decisiones en milisegundos.

E: ¿Cómo está impactando el crecimiento de la inteligencia artificial a la infraestructura tecnológica actual y qué nuevas exigencias plantea a las redes?

MR: Los dispositivos impulsados por IA generan datos de manera continua y requieren procesarlos en tiempo real. Esto cambia el patrón tradicional de tráfico y exige redes con mayor capacidad de subida de datos, baja latencia y mayor confiabilidad. La red deja de ser solo un canal de entrega y se convierte en una infraestructura inteligente capaz de responder en milisegundos.