Ericsson destaca el auge de la IA como oportunidad hacia redes avanzadas y seguras

La inteligencia artificial (IA) sigue posicionándose como la innovación que revoluciona todos los sectores. Sin embargo, también exige una exige redes de alto rendimiento.
Durante el Mobile World Congress, en Barcelona, se habló sobre cómo la tecnología 4G limita el potencial y cómo un "tejido inteligente" con redes 5G/6G avanzadas, brindarán la infraestructura en tiempo real que la IA necesita.
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En el encuentro se reveló que, aunque México fue pionero en la adopción de 5G en América Latina y, actualmente, cuenta con 6.6 millones de usuarios, los altos costos del espectro siguen siendo el principal obstáculo para la masificación de esta tecnología.
Al abordar el panorama de las redes frente al auge de la IA, Mathias Riback, Vice President & Head of Advanced Technology, Americas at Ericsson, señaló que, durante décadas, se asumió que los usuarios consumían principalmente contenido, por lo que las redes fueron diseñadas con un enfoque prioritario en el downlink o descarga de datos.
Sin embargo, explicó que con la llegada de dispositivos potenciados por inteligencia artificial —como gafas inteligentes, asistentes personales, robots, drones y vehículos autónomos— esa ecuación está cambiando.
Expansión: ¿Cómo está impactando el crecimiento de la inteligencia artificial a la infraestructura tecnológica actual y qué nuevas exigencias plantea a las redes?
Mathias Riback: Estos dispositivos producen datos de manera continua (video, audio, información de sensores) y los envían a la nube o al borde de la red para su procesamiento en tiempo real, lo que en algunos casos de uso lleva a patrones de tráfico mucho más cercanos a la simetría entre uplink (subida) y downlink. Esto contrasta fuertemente con la relación de 10:1 entre downlink y uplink que es la norma para la banda ancha móvil clásica.
De tal manera que se crean nuevas exigencias: una capacidad de uplink mucho más alta, una latencia baja y predecible, y una mayor confiabilidad. La red deja de ser únicamente un canal de entrega; pasa a formar parte de una “Intelligent Fabric”, que percibe, transporta y devuelve decisiones en milisegundos.
E: ¿Cómo está impactando el crecimiento de la inteligencia artificial a la infraestructura tecnológica actual y qué nuevas exigencias plantea a las redes?
MR: Los dispositivos impulsados por IA generan datos de manera continua y requieren procesarlos en tiempo real. Esto cambia el patrón tradicional de tráfico y exige redes con mayor capacidad de subida de datos, baja latencia y mayor confiabilidad. La red deja de ser solo un canal de entrega y se convierte en una infraestructura inteligente capaz de responder en milisegundos.
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E: ¿Qué cambios deben darse en las redes para impulsar el desarrollo de la IA?
MR: Las redes deben manejar más datos desde los dispositivos hacia la nube, acercar la capacidad de procesamiento al usuario y volverse más inteligentes y flexibles. El objetivo es pasar de una conectividad genérica a una diseñada según las necesidades de cada aplicación de IA.
E: ¿Por qué las aplicaciones actuales de IA requieren infraestructuras como 5G avanzado?
MR: Porque operan en tiempo real, interactúan con el mundo físico y procesan enormes volúmenes de datos. Aplicaciones como asistentes inteligentes, robots o vehículos autónomos necesitan baja latencia, alta capacidad de uplink y conexiones confiables. Ahí es donde 5G Standalone marca la diferencia.
E: Ericsson ha hablado de una monetización basada en resultados. ¿A qué se refiere?
MR: Las telecomunicaciones ya no solo venden velocidad o gigabytes. Las empresas buscan resultados concretos como; mayor productividad, menos fallas o procesos más eficientes. Con 5G, los operadores pueden ofrecer soluciones enfocadas en desempeño y objetivos de negocio.
En lugar de pagar únicamente por X gigabytes a Y megabits por segundo, los clientes pagan por rendimiento e impacto con menos fallas, menor latencia, mayor disponibilidad y mejores indicadores clave de negocio (KPIs). Ese es el cambio de monetizar bits a monetizar resultados.
E: ¿Cómo funcionan herramientas como network slicing o las API de red?
MR: El network slicing permite crear redes virtuales con características específicas para distintos servicios. Las API de red permiten que las aplicaciones interactúen directamente con la infraestructura para solicitar calidad, prioridad o seguridad específicas en tiempo real.
E: ¿Cómo se ha preparado Ericsson para impulsar soluciones basadas en IA?
MR: Ericsson utiliza IA para automatizar y optimizar redes, mejorar rendimiento y eficiencia energética, además de desarrollar infraestructura preparada para aplicaciones de IA. También integra IA en sus procesos de desarrollo y trabaja junto con operadores, hyperscalers y fabricantes tecnológicos.
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E: ¿Por qué Ericsson considera a América Latina y México como una gran oportunidad para la IA?
MR: América Latina, y especialmente México, reúne una combinación muy atractiva para la IA. La región cuenta con sectores con gran potencial de automatización, como manufactura, automotriz, minería, logística, puertos y agricultura. También tiene una población joven y un ecosistema dinámico de startups y desarrolladores, capaces de crear aplicaciones de IA que respondan a necesidades locales.
Además, existe un fuerte enfoque de política pública en la digitalización y el nearshoring, que está atrayendo nuevas inversiones industriales a la región.
Pero también hay un gran desafío, que casi el 40% de las personas en América Latina aún no tiene conexión a internet. Cerrar esa brecha es esencial si la IA pretende impulsar un crecimiento inclusivo. Ericsson está profundamente comprometida con esto.
La IA y el 5G juntos son un motor poderoso. Se espera que la economía móvil en América Latina alcance el 8.6% del PIB regional para 2030, con las suscripciones 5G proyectadas en alrededor de 553 millones para 2031.
E: ¿Qué acciones deberían tomar gobiernos, empresas y operadores?
MR: Los gobiernos deben impulsar políticas de espectro e inclusión digital; los operadores avanzar hacia 5G Standalone e invertir en automatización y ciberseguridad; mientras que las empresas deben modernizar su infraestructura y desarrollar talento especializado en IA y conectividad.
E: ¿Cómo ayuda Ericsson a convertir estas oportunidades en realidad?
MR: Apoyamos a nuestros clientes combinando experiencia global con una presencia local de larga data. Nuestro trabajo suele comenzar en tres frentes; estrategia, despliegue tecnológico y monetización de servicios. La compañía desarrolla redes optimizadas para IA, impulsa la ciberseguridad y habilita nuevos modelos de negocio basados en APIs y conectividad diferenciada.
E: ¿Qué beneficios concretos aporta la IA a las redes?
MR: La IA ya está cambiando la forma en que las redes funcionan “entre bastidores”. Dentro de la red, aporta cuatro beneficios muy tangibles. Mejora el rendimiento y cobertura, reduce consumo energético, automatiza operaciones y facilita escalar servicios sin incrementar costos operativos en la misma proporción.
E: ¿Cómo integra Ericsson la IA en su portafolio tecnológico?
MR: En Ericsson estamos integrando la IA de extremo a extremo en nuestro portafolio. En la red de acceso por radio (RAN) y el núcleo, incorporamos IA para ayudar con el rendimiento, la planificación, la optimización, el ahorro de energía y la gestión del tráfico. Esto hace que la red sea más inteligente en cuanto a dónde y cómo utiliza sus recursos.
En nuestras plataformas de gestión y orquestación, la IA se utiliza para tomar decisiones de mayor nivel sobre configuración, políticas y asignación de recursos. Estas plataformas actúan como el “cerebro” que coordina las diferentes partes de la red.
Y en soluciones industriales para sectores como manufactura, puertos y servicios públicos, combinamos 5G, computación en el borde e IA para abordar casos de uso específicos, desde control de calidad en tiempo real en fábricas hasta operaciones conectadas en puertos y redes energéticas.
E: ¿Cómo evolucionará la infraestructura de red en los próximos años?
MR: De cara al futuro, vemos la infraestructura de red evolucionar en tres líneas principales; plataformas inteligentes, programables y con conectividad diferenciada. El foco estará en soportar IA, realidad extendida, robots y vehículos autónomos mediante infraestructuras más densas, eficientes y distribuidas.
E: ¿Qué papel tendrá 6G en el futuro?
MR: 6G llevará esta evolución un paso más allá. No se trata solo de añadir más velocidad; se trata de integrar comunicación, cómputo y sensado en un único tejido. Eso significa que las redes no solo transportarán datos, también percibirán su entorno, por ejemplo, ofreciendo posicionamiento muy preciso, sensado ambiental o detección de movimiento.
Al mismo tiempo, la IA estará aún más profundamente integrada en la red, con inteligencia distribuida desde el dispositivo hasta la nube.
En un mundo así, cobrar únicamente por ancho de banda tiene cada vez menos sentido.
Lo que realmente importa a usuarios y empresas son los resultados que la red les ayuda a lograr. Por eso hablamos de un cambio de paradigma, al pasar de vender megabits a vender resultados habilitados por redes inteligentes. 5G ya nos permite iniciar este camino; 6G lo consolidará. Ericsson está diseñando ambas generaciones con esa visión en mente.