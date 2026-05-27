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Los puestos de IA ya ganan más que gerentes de Recursos Humanos y de Operaciones

La Guía Salarial Buk 2026 ofrece una visión general sobre los perfiles que están cobrando más relevancia dentro del sector privado y son una oportunidad para redefinir las decisiones universitarias.
mié 27 mayo 2026 03:22 PM
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El estudio de Buk evidencia cómo la digitalización elevó el valor económico de los perfiles tecnológicos en un contexto donde la automatización y la inteligencia artificial se volvieron prioridades estratégicas para las compañías. (Jesús Almazán)

La inteligencia artificial está redefiniendo, sin duda, las operaciones en las industrias, pero también impacta sobre la demanda de habilidades y profesiones especializadas, a cambio de una buena compensación económica. De acuerdo con la Guía Salarial 2026 de Buk, las posiciones relacionadas a esta tecnología tienen mayor retribución que muchas gerenciales tradicionales como operaciones, Recursos Humanos o ventas.

Además, los resultados también demuestran que otras posiciones de TI son oportunidades de crecimiento, estabilidad y competitividad laboral.

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El equipo de Buk, una plataforma integral de gestión de personas y nóminas potenciadas con IA, realizó el estudio con una muestra de 3,478 colaboradores formales en 166 empresas privadas para conocer cuáles son los rangos salariales de los diferentes cargos en el mercado mexicano, con objetivo de orientar a las próximas generaciones en sus decisiones profesionales.

Elegir una carrera ya no solo implica pensar qué te gusta hacer, sino también entender cómo está evolucionando el mercado laboral y qué capacidades tendrán mayor demanda en los próximos años. Hoy la tecnología, los datos y las habilidades digitales dejaron de ser áreas de nicho para convertirse en motores salariales del mercado”, señaló Lesley Warren, Head of Research en Buk.

La investigación contempla percepciones brutas, que incluyen el sueldo mensual bruto, bonos, comisiones, horas extras y otros. Sin contar con compensaciones que no están sujetos a impuestos, como los vales.

Los resultados fueron representados en bandas salariales con tres rangos: el inferior (percentil 25), mediana (percentil 50) y superior (percentil 75), que da una visibilidad más amplia de los ingresos en cada cargo.

La tecnología pasó de un área de soporte a un centro estratégico

Tradicionalmente, Recursos Humanos y Finanzas han protagonizado posiciones corporativas con capacidad de influencia dentro de las organizaciones. Sin embargo, el auge de la transformación digital ha transformado la jerarquía interna de muchas empresas, ya que depende cada vez más de la innovación, el uso intensivo de datos y la automatización.

Funciones principales como Director de tecnologías de la información y comunicaciones (CTO) y Gerente de tecnologías de la información y comunicaciones, así como roles especializados en arquitectura y desarrollo de software, consultoría ERP, infraestructura tecnológica y ciberseguridad son clave para asegurar la evolución tecnológica de las empresas.

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Debido a que son roles altamente especializados y de rápida evolución, suelen tener remuneraciones competitivas, incluso comparables con niveles gerenciales de otras áreas. Por ejemplo, el arquitecto de software tiene ingresos medianos de 75,000 pesos mensuales, con un mínimo de 52,000 y máximo de 82,000.

Un desarrollador Backend, por otro lado, tiene una mediana de 50,000 pesos, y el puesto de coordinador de ciberseguridad ronda en los 52,000 pesos.

Esto contrasta con perfiles como gerente de operaciones (55,000 pesos), gerente de cadena de suministro (40,000 pesos), o un gerente de recursos humanos (51,000 pesos).

Buk explica que estos salarios responden a la escasez de talento especializado en el sector, y las empresas tienen que competir agresivamente por los perfiles. Además, estos roles suelen estar en constante evolución y actualización de habilidades que determina su valoración dentro de las organizaciones.

RH gana peso estratégico, pero no en todos los niveles

El área de Gestión de Personas es estratégica, ya que atrae, desarrolla, administra y acompaña a uno de los activos principales de toda organización. Está vinculada a la cultura interna, al desempeño y a la capacidad de sostener un crecimiento con el tiempo.

Pese a ello, existen brechas importantes que separan a los líderes del área con los cargos analíticos y operativos. Por ejemplo, mientras el Coordinador de RH puede ganar medianamente 51,000 pesos, un analista de desarrollo profesional se sitúa en 18,000. Un analista de selección, apenas 14,000 pesos.

Los perfiles administrativos y de entrada se quedan atrás

Mientras los perfiles digitales especializados se llevan la atención de compensación, las posiciones de trabajo administrativo y de operaciones quedan rezagadas, los cuales suelen ser una “puerta de entrada” al mercado formal.

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Community manager: 20,000
Auxiliar y/o técnico en contabilidad: 17,000 pesos
Auxiliar administrativo: 14,000 pesos
Vendedor: 13,000
Asesor de ventas: 9,000

Con estos datos, la radiografía de Buk demuestra cómo el mercado formal está dividido: una élite técnica y directiva con salarios competitivos por la digitalización, y una base operativa y administrativa cuyos ingresos avanzan lentamente.

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Carrera Mercado de trabajo

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