Debido a que son roles altamente especializados y de rápida evolución, suelen tener remuneraciones competitivas, incluso comparables con niveles gerenciales de otras áreas. Por ejemplo, el arquitecto de software tiene ingresos medianos de 75,000 pesos mensuales, con un mínimo de 52,000 y máximo de 82,000.
Un desarrollador Backend, por otro lado, tiene una mediana de 50,000 pesos, y el puesto de coordinador de ciberseguridad ronda en los 52,000 pesos.
Esto contrasta con perfiles como gerente de operaciones (55,000 pesos), gerente de cadena de suministro (40,000 pesos), o un gerente de recursos humanos (51,000 pesos).
Buk explica que estos salarios responden a la escasez de talento especializado en el sector, y las empresas tienen que competir agresivamente por los perfiles. Además, estos roles suelen estar en constante evolución y actualización de habilidades que determina su valoración dentro de las organizaciones.
RH gana peso estratégico, pero no en todos los niveles
El área de Gestión de Personas es estratégica, ya que atrae, desarrolla, administra y acompaña a uno de los activos principales de toda organización. Está vinculada a la cultura interna, al desempeño y a la capacidad de sostener un crecimiento con el tiempo.
Pese a ello, existen brechas importantes que separan a los líderes del área con los cargos analíticos y operativos. Por ejemplo, mientras el Coordinador de RH puede ganar medianamente 51,000 pesos, un analista de desarrollo profesional se sitúa en 18,000. Un analista de selección, apenas 14,000 pesos.
Los perfiles administrativos y de entrada se quedan atrás
Mientras los perfiles digitales especializados se llevan la atención de compensación, las posiciones de trabajo administrativo y de operaciones quedan rezagadas, los cuales suelen ser una “puerta de entrada” al mercado formal.