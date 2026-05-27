El equipo de Buk, una plataforma integral de gestión de personas y nóminas potenciadas con IA, realizó el estudio con una muestra de 3,478 colaboradores formales en 166 empresas privadas para conocer cuáles son los rangos salariales de los diferentes cargos en el mercado mexicano, con objetivo de orientar a las próximas generaciones en sus decisiones profesionales.

“Elegir una carrera ya no solo implica pensar qué te gusta hacer, sino también entender cómo está evolucionando el mercado laboral y qué capacidades tendrán mayor demanda en los próximos años. Hoy la tecnología, los datos y las habilidades digitales dejaron de ser áreas de nicho para convertirse en motores salariales del mercado”, señaló Lesley Warren, Head of Research en Buk.

La investigación contempla percepciones brutas, que incluyen el sueldo mensual bruto, bonos, comisiones, horas extras y otros. Sin contar con compensaciones que no están sujetos a impuestos, como los vales.

Los resultados fueron representados en bandas salariales con tres rangos: el inferior (percentil 25), mediana (percentil 50) y superior (percentil 75), que da una visibilidad más amplia de los ingresos en cada cargo.

La tecnología pasó de un área de soporte a un centro estratégico

Tradicionalmente, Recursos Humanos y Finanzas han protagonizado posiciones corporativas con capacidad de influencia dentro de las organizaciones. Sin embargo, el auge de la transformación digital ha transformado la jerarquía interna de muchas empresas, ya que depende cada vez más de la innovación, el uso intensivo de datos y la automatización.

Funciones principales como Director de tecnologías de la información y comunicaciones (CTO) y Gerente de tecnologías de la información y comunicaciones, así como roles especializados en arquitectura y desarrollo de software, consultoría ERP, infraestructura tecnológica y ciberseguridad son clave para asegurar la evolución tecnológica de las empresas.