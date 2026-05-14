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Más de 4,400 docentes usan IA para aspirar a mejores plazas y sueldos

Una startup mexicana lanzó un simulador con inteligencia artificial para que docentes preparen sus evaluaciones del USICAMM. En menos de un mes suma casi 4,500 usuarios.
jue 14 mayo 2026 09:31 AM
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La UNESCO señala que la inteligencia artificial en educación tiene potencial para personalizar el aprendizaje a escala, con la condición de que su implementación esté orientada a reducir brechas y no a ampliarlas. (Foto: Planeabot)

Cada año, más de 390,000 docentes se sientan frente a un examen que puede definir su futuro laboral: la evaluación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). Compiten por una plaza, una promoción o un incentivo salarial en un sistema donde las diferencias de décimas separan a quienes logran su objetivo de quienes no. Según datos de la Secretaría de Educación Pública, solo en el proceso de admisión a educación básica 2024-2025 se registraron 157,000 aspirantes, y cerca del 40% de las plazas asignadas fueron temporales, no definitivas. En promoción vertical (para puestos de dirección o supervisión), menos del 19% logró ascender en el mismo ciclo escolar.

La evaluación del USICAMM se enfoca en la normativa educativa y en los principios de la Nueva Escuela Mexicana, no en la asignatura que el docente imparte. De acuerdo con Fernando Galván Medina, director general de Intelligent Chatbots, una compañía que ha trabajado con diferentes tecnológicas en proyectos sociales, las guías de estudio oficiales para el examen de admisión de educación básica se publicaron apenas hace tres semanas. Los maestros llevan meses preparándose con materiales del ciclo anterior, sin certeza de qué habrá cambiado.

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"La principal barrera es la obsolescencia de los materiales", dice Galván. En ese contexto, el director general de Intelligent Chatbots apuesta por cambiar la forma en que los docentes se preparan para la prueba a través de PlaneaBot, una plataforma que inició como una herramienta para planear clases y que atualmente tiene más de 50 herramientas, todas construidas a partir de solicitudes directas de sus usuarios. El simulador del USICAMM es la adición más reciente, y en menos de un mes acumuló 4,489 usuarios, 75% son mujeres.

Jardines, cactus y algoritmos

El simulador del USICAMM funciona desde la web o por WhatsApp apoyado en inteligencia artificial. El usuario agrega un número, escribe "hola" y se abre un menú. "No nos interesa presumir que hay IA detrás, sino ocultarla de tal modo que facilite el uso", explica Galván.

La UNESCO señala que la inteligencia artificial en educación tiene potencial para personalizar el aprendizaje a escala, con la condición de que su implementación esté orientada a reducir brechas y no a ampliarlas.

Para usar el simulador es necesario crear un perfil, la plataforma detecta a qué proceso apunta el docente para determinar los temas relevantes. Luego viene una calibración de 30 reactivos donde el sistema identifica patrones como qué temas se le dificultan, qué tipos de pregunta maneja mejor (respuesta simple, casos, pregunta-trampa, relacionar columnas) y cuál es su ritmo de mejora. Con ese perfil construido, la IA ajusta en tiempo real los reactivos que presenta y actualiza los puntajes del usuario con cada respuesta.

Cada uno de los 36 temas del examen corresponde a un "jardín" dentro de la plataforma, una respuesta correcta planta una flor; una incorrecta, un cactus. Los jardines ocultan una imagen que se revela con la práctica sostenida. El sistema también otorga "vidas" para regresar y corregir errores, con periodicidad y límite, como en los videojuegos.

Cuando un docente termina una sesión, la plataforma no solo le revela qué respondió mal. Al cerrar cada práctica, el sistema compila las retroalimentaciones y genera una "miniclase" por tema, primero la explicación de la respuesta correcta, luego cinco párrafos sobre el marco normativo. Todo se empaqueta en PDF o se envía por WhatsApp para leerlo en el camino.

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Detrás de los 2,321 reactivos actuales hay un equipo humano conformado por Docentes al Día, portal fundado por maestros que trabajaron con la SEP en materiales de evaluación docente. Ellos revisan cada reactivo, redactan las argumentaciones y actualizan los contenidos cuando cambian las guías oficiales.

"El mayor reto fue reconocer que la IA no iba a resolver esto sola", admite Galván. Con decenas de documentos oficiales involucrados, los modelos de lenguaje se quedan cortos en contexto y en matices pedagógicos. La solución fue una arquitectura híbrida, con la tecnología manejando la personalización, la predicción y la escala, mientras los expertos humanos garantizan la precisión del contenido.

¿Qué ha logrado el simulador del USICAMM?

La plataforma lleva menos de un mes en operación y aún no hay resultados sobre plazas obtenidas, pero los datos internos de desempeño apuntan que entre el 68% y el 90% de los usuarios mejoran después de usarla, dependiendo del segmento analizado.

En el grupo de los 100 usuarios con más actividad, dos de cada tres muestran alguna mejora. En el segmento más comprometido, el de los 10 más activos, la tasa de mejora llega al 80%. El usuario promedio de ese grupo ha respondido 231 reactivos.

La plataforma también incluye un módulo "predictor" que proyecta cuántos días le faltan al usuario para estar listo a su ritmo actual, y qué ajustes en su hábito de estudio acortarían ese plazo.

Planeabot tiene una versión gratuita donde los docentes pueden practicar sin costo, aunque con acceso limitado a las funciones más avanzadas como la retroalimentación generada en tiempo real. La versión completa cuesta 149 pesos al mes, una suscripción que Galván defiende comparándola con lo que ya existe en el mercado: “Hay maestros que venden colecciones de resúmenes en PDF, con unas 30 preguntas incluidas, por 600 pesos”, con la diferencia de que el simulador se adapta a quien lo usa.

El acceso también llega por WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en México y América Latina, que además consume poco ancho de banda y muchos operadores la incluyen sin costo en sus planes de recarga.

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El primer examen real llega este viernes, el de educación media superior, después vendrán los de educación básica. Será la primera medición verdadera.

"Lo que yo quiero es que los docentes sientan facilidad, que se sientan acompañados, que realmente no les importe cuál es la tecnología que está detrás", dice Galván. El sueño, relata, es que un maestro en la sierra de Hidalgo pueda prepararse con las mismas herramientas que uno en la Ciudad de México. Por ahora, el primer paso es que alguien regrese del examen del viernes con una plaza en la mano.

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Educación Inteligencia artificial Escuelas

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