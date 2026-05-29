Colaboradores de Wikipedia amenazan con irse a huelga

Dicho equipo era el responsable de desarrollar herramientas y funciones que los colaboradores usan a diario para auditar el contenido que se sube a Wikipedia, como detectores de plagio, modo oscuro y herramientas para crear gráficos, entre otros elementos.

Por poner un ejemplo de la cantidad y la relevancia de los editores dentro de Wikipedia , según datos de la WMF, entre enero de 2024 y noviembre de 2025, Wikipedia recibió 200 millones 545,104 visitas mensuales desde México y todos los proyectos de Wikimedia, incluida Wikipedia, fueron editados por 2,357 colaboradores cada mes a lo largo del país, los cuales utilizaban las herramientas del equipo de soporte.

Cabe recordar que la mayoría de las personas que ayudan a editar la información de Wikipedia son colaboradores que no reciben ningún tipo de remuneración, sin embargo, el despido de este equipo generó preocupaciones y es por ello que los wikipedistas (como se les llama a los editores) están dispuestos a apoyar una huelga, de acuerdo con un reporte de The Verge.

¿Por qué los editores de Wikipedia apoyan una huelga?

El argumento de la fundación para disolver el equipo fue que el proceso de respuesta a las solicitudes de la comunidad para nuevos funciones y herramientas no funcionaba a la perfección, además de que un equipo centralizado provocaba cuellos de botella y retrasos, por lo que dicha labor se distribuiría entre varios equipos.

Sin embargo, la comunidad reaccionó negativamente y varios colaboradores más veteranos exigieron la reincorporación del equipo. El medio estadounidense también reportó que esta medida podría ser una forma de disuadir las intenciones sindicalistas al interior del personal de Wikimedia.