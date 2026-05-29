Colaboradores de Wikipedia amenazan con irse a huelga

Por su parte, Nadee Gunasena, jefa de gabinete de la Fundación Wikimedia, afirmó a The Verge que la reestructuración se basó en evaluaciones internas que se habían desarrollado desde septiembre de 2025, y dijo que estas decisiones tienen la finalidad de garantizar que las solicitudes de los voluntarios sean atendidas por diversos equipos con experiencia en diferentes áreas.
Asimismo, señaló que los seis empleados que eran parte del equipo de Soporte Comunitario serían reubicados en otros puestos, aunque de no ser posible, sí serían despedidos el próximo mes y negó que el motivo de esta determinación hayan sido sus actividades sindicales.
“Respetamos el derecho al voto de todo el personal elegible, y si la mayoría vota a favor de la representación sindical, procederemos a negociar de buena fe”, declaró Gunasena. Por otro lado, voluntarios de la plataforma crearon una petición para apoyar un parón de actividades, la cual ya ha sido firmada por más de 700 editores, la mayoría de la versión en inglés de Wikipedia.
Hasta ahora no se ha definido cómo se llevaría a cabo una huelga por parte de los editores de la información, pero entre las propuestas se encuentran bloquear los banners que solicitan donaciones a la WMF, para así reducir los fondos que recibe la fundación.
Y es que el objetivo de los colaboradores no es afectar directamente el contenido de Wikipedia, pues son conscientes de que Wikipedia es una fuente importante para herramientas de IA, como ChatGPT, y su actuar es relevante, especialmente casos relacionados a información falsa, sin fuentes o que pueden generar acoso para alguna persona.