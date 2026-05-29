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Colaboradores de Wikipedia amenazan con irse a huelga

Editores de la plataforma están mostrando su apoyo a un equipo de soporte dentro de la fundación Wikimedia que fue despedido el pasado 20 de mayo. Hasta el momento no hay detalles sobre cómo se desarrollaría la huelga.
vie 29 mayo 2026 09:34 AM
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Wikipedia podría irse a huelga
El 20 de mayo, la Fundación Wikimedia dio a conocer la disolución del equipo de Soporte Técnico Comunitario, un grupo de cinco ingenieros y un gerente que formaban recibían remuneración dentro de la WMF, y cuya labor era ser un enlace entre la Fundación y los voluntarios de la plataforma. (EKIN KIZILKAYA/Getty Images)

Los editores de Wikipedia, una de las plataformas más populares y relevantes en el internet, amenazan con entrar en huelga, luego de que la Fundación Wikimedia (WMF, por sus siglas en inglés), responsable del sitio, disolviera su equipo de Community Tech este mes.

El 20 de mayo, la Fundación Wikimedia dio a conocer la disolución del equipo de Soporte Técnico Comunitario, un grupo de cinco ingenieros y un gerente que formaban recibían remuneración dentro de la WMF, y cuya labor era ser un enlace entre la Fundación y los voluntarios de la plataforma.

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Dicho equipo era el responsable de desarrollar herramientas y funciones que los colaboradores usan a diario para auditar el contenido que se sube a Wikipedia, como detectores de plagio, modo oscuro y herramientas para crear gráficos, entre otros elementos.

Por poner un ejemplo de la cantidad y la relevancia de los editores dentro de Wikipedia , según datos de la WMF, entre enero de 2024 y noviembre de 2025, Wikipedia recibió 200 millones 545,104 visitas mensuales desde México y todos los proyectos de Wikimedia, incluida Wikipedia, fueron editados por 2,357 colaboradores cada mes a lo largo del país, los cuales utilizaban las herramientas del equipo de soporte.

Cabe recordar que la mayoría de las personas que ayudan a editar la información de Wikipedia son colaboradores que no reciben ningún tipo de remuneración, sin embargo, el despido de este equipo generó preocupaciones y es por ello que los wikipedistas (como se les llama a los editores) están dispuestos a apoyar una huelga, de acuerdo con un reporte de The Verge.

¿Por qué los editores de Wikipedia apoyan una huelga?

El argumento de la fundación para disolver el equipo fue que el proceso de respuesta a las solicitudes de la comunidad para nuevos funciones y herramientas no funcionaba a la perfección, además de que un equipo centralizado provocaba cuellos de botella y retrasos, por lo que dicha labor se distribuiría entre varios equipos.

Sin embargo, la comunidad reaccionó negativamente y varios colaboradores más veteranos exigieron la reincorporación del equipo. El medio estadounidense también reportó que esta medida podría ser una forma de disuadir las intenciones sindicalistas al interior del personal de Wikimedia.

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Por su parte, Nadee Gunasena, jefa de gabinete de la Fundación Wikimedia, afirmó a The Verge que la reestructuración se basó en evaluaciones internas que se habían desarrollado desde septiembre de 2025, y dijo que estas decisiones tienen la finalidad de garantizar que las solicitudes de los voluntarios sean atendidas por diversos equipos con experiencia en diferentes áreas.

Asimismo, señaló que los seis empleados que eran parte del equipo de Soporte Comunitario serían reubicados en otros puestos, aunque de no ser posible, sí serían despedidos el próximo mes y negó que el motivo de esta determinación hayan sido sus actividades sindicales.

“Respetamos el derecho al voto de todo el personal elegible, y si la mayoría vota a favor de la representación sindical, procederemos a negociar de buena fe”, declaró Gunasena. Por otro lado, voluntarios de la plataforma crearon una petición para apoyar un parón de actividades, la cual ya ha sido firmada por más de 700 editores, la mayoría de la versión en inglés de Wikipedia.

Hasta ahora no se ha definido cómo se llevaría a cabo una huelga por parte de los editores de la información, pero entre las propuestas se encuentran bloquear los banners que solicitan donaciones a la WMF, para así reducir los fondos que recibe la fundación.

Y es que el objetivo de los colaboradores no es afectar directamente el contenido de Wikipedia, pues son conscientes de que Wikipedia es una fuente importante para herramientas de IA, como ChatGPT, y su actuar es relevante, especialmente casos relacionados a información falsa, sin fuentes o que pueden generar acoso para alguna persona.

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