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El Mundial 2026 impulsa la venta de pantallas premium en México

Samsung prevé un crecimiento de hasta 15% en televisores ante el auge del consumo tecnológico por la Copa del Mundo.
vie 29 mayo 2026 05:55 AM
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Con mejor vista que en el estadio y en HD: las marcas de pantallas gigantes viven un boom gracias al Mundial 2026
De acuerdo con estimaciones de Deloitte, el Mundial 2026 aportará 2,730 millones de dólares en valor agregado a la economía mexicana (Foto: Selene Ramírez )

Cada cuatro años, el futbol transforma los hábitos de consumo y en 2026, con México como sede del torneo más visto del planeta, esa transformación también vacía los aparadores. La industria tecnológica ya tiene sus apuestas sobre la mesa y el mercado de pantallas es el gran protagonista del ciclo comercial que arrancó meses antes del silbatazo inicial.

Samsung, uno de los fabricantes líderes en el segmento de pantallas, estima un crecimiento de hasta 15% en sus ventas de televisores durante el periodo mundialista. Para Ivette Gutiérrez, directora de producto de la división de audio y video de Samsung Electronics México. Este es un año crítico, un año clave, y estamos preparados”, señala.

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La empresa preparó su cadena de suministro desde febrero. Lo hizo en coordinación con sus principales socios comerciales para garantizar disponibilidad en puntos de venta físicos y canales digitales desde el arranque de las ventas mundialistas.

De acuerdo con estimaciones de Deloitte, el Mundial 2026 aportará 2,730 millones de dólares en valor agregado a la economía mexicana, el equivalente al 0.14% del PIB nacional. Sectores como la gastronomía, el transporte y el entretenimiento reciben un impulso directo, pero la tecnología de consumo es uno de los termómetros más claros de cómo el evento influye en las decisiones del hogar mexicano.

La era de las superpantallas

Según datos de Research Nester, se espera que los televisores de más de 65 pulgadas acaparen el 38.5% del mercado mundial de pantallas 4K. Esta cifra refleja una tendencia que en México se acelera por la combinación de precios más accesibles en tecnología UHD, ecosistemas de hogar inteligente y la demanda de mayor inmersión visual en eventos en vivo.

Además, en semanas previas a la justa deportiva se lleva a cabo el Hot Sale, una temporada de ofertas que se prevé impulse aún más la adquisición de pantallas para ver los partidos. Walmart México refirió a Expansión que el 45% de los mexicanos piensa comprar algo relacionado con el Mundial durante este periodo de descuentos.

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) indica que el 55% de los mexicanos prefiere comprar en línea para recibir en casa y el 46% para ahorrar traslados.

De acuerdo con datos proporcionados por Samsung, el tiempo promedio de renovación de pantallas a nivel global es de aproximadamente siete años, pero en México el número se reduce a cuatro años y medio. Samsung detectó, además, que ese ciclo más corto convive con un aumento en el número de pantallas por hogar.

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Desde la visión de Samsung, la diferenciación tecnológica es el nuevo campo de batalla, y la compañía apostó por una herramienta diseñada específicamente para el evento: FutbolAI, un modo que, a través del procesador de imagen, optimiza la claridad y velocidad de las imágenes en tiempo real para seguir el ritmo del juego.

"En una película enfocas a los protagonistas; en el futbol tienes que enfocar a todo un equipo dentro de un espacio muy grande", explica Gutiérrez. FutbolAI optimiza la combinación de colores para resaltar los elementos relevantes dentro de la cancha y se combina con la función Motion Accelerator, que garantiza que el balón permanezca visible incluso en las jugadas más rápidas. "Con nuestra tecnología eso no va a pasar, va a seguir el balón a cada paso que dé", afirma la directiva de Samsung.

Hisense, patrocinador oficial de la Copa del Mundo, también despliega su estrategia en el mercado mexicano con modelos 4K de gran formato. La presencia de la marca en el evento más visto del planeta convierte cada transmisión en una oportunidad de visibilidad directa ante millones de hogares.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Gadgets

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