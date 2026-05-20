Un estudio realizado por RappiAds reveló que durante el Mundial de Qatar 2022, las plataformas de delivery registraron un aumento de 10% en usuarios, lo que representó un 13% más en ventas y 8% adicional en el ticket promedio durante los días de partido. En el Mundial de 2026, la expectativa de la industria es mayor, particularmente porque México será una de las sedes y concentrará a millones de turistas, reuniones y consumo asociado a la justa deportiva.
La empresa también apuesta por fortalecer sus productos financieros como parte central de la estrategia. DiDi informó que la entrega de tarjetas DiDi Card creció 50% en lo que va de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, mientras que DiDi Cuenta superó los dos millones de usuarios desde su lanzamiento.
¿Qué sigue luego del Mundial?
Ante el cuestionamiento de cómo hará DiDi para sostener la demanda una vez que termine el evento, Jobson explicó que la empresa ya trabaja en estrategias para “aplanar” la caída natural que suele seguir a eventos masivos de alto consumo.
“Esta temporada no dura solo 90 minutos ni únicamente los días del torneo”, dijo el directivo. Según explicó, la compañía ya comenzó a desplegar promociones, incentivos y campañas desde semanas antes del arranque oficial y prevé mantener activaciones incluso después de la final para evitar una desaceleración abrupta en pedidos y viajes.
“Hoy estamos invirtiendo en promociones y activaciones antes, durante y después del torneo porque sabemos que esta no es una conversación que termina con la final”, dijo Jobson. “La apuesta es mantener la demanda en niveles altos incluso después del evento y convertir este momento en una oportunidad de crecimiento de largo plazo para la plataforma”.
Plataformas de delivery y movilidad suelen enfrentar caídas en actividad tras eventos extraordinarios, especialmente cuando incrementan temporalmente su base de repartidores, conductores y capacidad operativa. En respuesta, DiDi busca aprovechar el Mundial como una oportunidad para retener usuarios, aumentar la frecuencia de uso y consolidar servicios financieros como DiDi Card y DiDi Cuenta dentro de su ecosistema digital.
“Hoy hacemos diez veces más órdenes que hace cuatro años”, afirmó Jobson. Para la empresa, el objetivo es convertir ese aumento temporal de consumo en hábitos permanentes dentro de la plataforma.
De acuerdo con la consultora Spherical Insights, el mercado de las superapps en México podría alcanzar un valor de 20,930 millones de dólares hacia 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 26.9% entre 2023 y 2033. El avance de estas plataformas responde al aumento en la adopción de smartphones y a la demanda de servicios digitales integrados en una sola aplicación.