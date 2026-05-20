“Hoy damos servicio a más de 30 millones de usuarios a lo largo del país con más de 20 productos”, dijo Patrick Jobson, director de operaciones para América Latina de DiDi Food.

El directivo explicó que el crecimiento de la plataforma en los últimos cuatro años permitió a la compañía ampliar su presencia más allá del transporte y delivery, hacia productos financieros y nuevas soluciones de comercio digital.

La estrategia de la empresa se apoya en la idea de que el “estadio” del Mundial ya no será únicamente físico. Oficinas, hogares y reuniones entre amigos se convertirán en espacios clave de consumo digital. Bajo esa lógica, DiDi busca capitalizar la alta frecuencia de pedidos y traslados asociados a los partidos.

Como referencia, la compañía tomó el partido amistoso entre México y Portugal para medir patrones de consumo. Durante las dos horas previas y las dos horas del encuentro, la plataforma registró cerca de 700,000 viajes en servicios como DiDi Express, Pon Tu Precio y DiDi Moto. Además, detectó un incremento de 160% en pedidos de cerveza y de 66% en papas fritas frente a otros eventos deportivos recientes.

En DiDi Food, las categorías más solicitadas en Ciudad de México durante ese partido fueron pizza, pollo y alitas, hamburguesas, sushi y comida mexicana. Mientras tanto, en DiDi Shop, los productos más pedidos fueron cervezas, refrescos y botanas.

Jobson adelantó a Expansión que la empresa ya prepara incentivos para repartidores y conductores ante el aumento previsto en la demanda. Entre ellos destacan programas de recompensas, entrega de más de 100 motocicletas para repartidores y espacios de descanso temporales en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara para que los trabajadores de la plataforma puedan seguir los partidos y recuperarse entre jornadas.

“Nos sentimos muy preparados para satisfacer toda la alta demanda histórica que estamos viendo”, comentó el directivo en entrevista. “Esta temporada ya comenzó hace más de un mes y seguirá incluso después del último partido”.

