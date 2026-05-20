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Consumo futbolero dispara 160% los pedidos de cerveza en delivery

La compañías de delivery, como DiDi, buscan convertir la temporada futbolera en una prueba de escala para su modelo de superapp en México.
mié 20 mayo 2026 02:00 PM
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Un estudio realizado por RappiAds reveló que durante el Mundial de Qatar 2022, las plataformas de delivery registraron un aumento de 10% en usuarios, lo que representó un 13% más en ventas y 8% adicional en el ticket promedio durante los días de partido. (AnnaStills/Getty Images)

Con una expectativa de demanda “histórica” impulsada por el torneo de futbol más importante del año, DiDi busca convertir el evento deportivo en una vitrina para fortalecer su estrategia en México. La compañía prevé un crecimiento acelerado en movilidad, delivery y servicios financieros durante las próximas semanas, mientras la Ciudad de México se perfila como uno de los principales centros de consumo y turismo del país.

La plataforma adelantó que espera un incremento significativo en pedidos de comida, compras de conveniencia y viajes, impulsado por los partidos y las reuniones sociales que acompañarán la temporada futbolera. Según datos de la empresa, la Ciudad de México concentra actualmente cerca del 25% de la demanda total de viajes y pedidos realizados a través de sus distintas verticales.

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“Hoy damos servicio a más de 30 millones de usuarios a lo largo del país con más de 20 productos”, dijo Patrick Jobson, director de operaciones para América Latina de DiDi Food.

El directivo explicó que el crecimiento de la plataforma en los últimos cuatro años permitió a la compañía ampliar su presencia más allá del transporte y delivery, hacia productos financieros y nuevas soluciones de comercio digital.

La estrategia de la empresa se apoya en la idea de que el “estadio” del Mundial ya no será únicamente físico. Oficinas, hogares y reuniones entre amigos se convertirán en espacios clave de consumo digital. Bajo esa lógica, DiDi busca capitalizar la alta frecuencia de pedidos y traslados asociados a los partidos.

Como referencia, la compañía tomó el partido amistoso entre México y Portugal para medir patrones de consumo. Durante las dos horas previas y las dos horas del encuentro, la plataforma registró cerca de 700,000 viajes en servicios como DiDi Express, Pon Tu Precio y DiDi Moto. Además, detectó un incremento de 160% en pedidos de cerveza y de 66% en papas fritas frente a otros eventos deportivos recientes.

En DiDi Food, las categorías más solicitadas en Ciudad de México durante ese partido fueron pizza, pollo y alitas, hamburguesas, sushi y comida mexicana. Mientras tanto, en DiDi Shop, los productos más pedidos fueron cervezas, refrescos y botanas.

Jobson adelantó a Expansión que la empresa ya prepara incentivos para repartidores y conductores ante el aumento previsto en la demanda. Entre ellos destacan programas de recompensas, entrega de más de 100 motocicletas para repartidores y espacios de descanso temporales en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara para que los trabajadores de la plataforma puedan seguir los partidos y recuperarse entre jornadas.

“Nos sentimos muy preparados para satisfacer toda la alta demanda histórica que estamos viendo”, comentó el directivo en entrevista. “Esta temporada ya comenzó hace más de un mes y seguirá incluso después del último partido”.

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Un estudio realizado por RappiAds reveló que durante el Mundial de Qatar 2022, las plataformas de delivery registraron un aumento de 10% en usuarios, lo que representó un 13% más en ventas y 8% adicional en el ticket promedio durante los días de partido. En el Mundial de 2026, la expectativa de la industria es mayor, particularmente porque México será una de las sedes y concentrará a millones de turistas, reuniones y consumo asociado a la justa deportiva.

La empresa también apuesta por fortalecer sus productos financieros como parte central de la estrategia. DiDi informó que la entrega de tarjetas DiDi Card creció 50% en lo que va de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, mientras que DiDi Cuenta superó los dos millones de usuarios desde su lanzamiento.

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¿Qué sigue luego del Mundial?

Ante el cuestionamiento de cómo hará DiDi para sostener la demanda una vez que termine el evento, Jobson explicó que la empresa ya trabaja en estrategias para “aplanar” la caída natural que suele seguir a eventos masivos de alto consumo.

“Esta temporada no dura solo 90 minutos ni únicamente los días del torneo”, dijo el directivo. Según explicó, la compañía ya comenzó a desplegar promociones, incentivos y campañas desde semanas antes del arranque oficial y prevé mantener activaciones incluso después de la final para evitar una desaceleración abrupta en pedidos y viajes.

“Hoy estamos invirtiendo en promociones y activaciones antes, durante y después del torneo porque sabemos que esta no es una conversación que termina con la final”, dijo Jobson. “La apuesta es mantener la demanda en niveles altos incluso después del evento y convertir este momento en una oportunidad de crecimiento de largo plazo para la plataforma”.

Plataformas de delivery y movilidad suelen enfrentar caídas en actividad tras eventos extraordinarios, especialmente cuando incrementan temporalmente su base de repartidores, conductores y capacidad operativa. En respuesta, DiDi busca aprovechar el Mundial como una oportunidad para retener usuarios, aumentar la frecuencia de uso y consolidar servicios financieros como DiDi Card y DiDi Cuenta dentro de su ecosistema digital.

“Hoy hacemos diez veces más órdenes que hace cuatro años”, afirmó Jobson. Para la empresa, el objetivo es convertir ese aumento temporal de consumo en hábitos permanentes dentro de la plataforma.

De acuerdo con la consultora Spherical Insights, el mercado de las superapps en México podría alcanzar un valor de 20,930 millones de dólares hacia 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 26.9% entre 2023 y 2033. El avance de estas plataformas responde al aumento en la adopción de smartphones y a la demanda de servicios digitales integrados en una sola aplicación.

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El crecimiento de jugadores como DiDi refleja precisamente esa tendencia, pues bajo la lógica de las superapps las plataformas buscan convertirse en ecosistemas digitales capaces de concentrar pagos, comercio electrónico, servicios financieros y movilidad dentro de una misma interfaz.

Además de la operación logística, la compañía busca posicionarse culturalmente durante la temporada. Para ello, lanzó una campaña protagonizada por Miguel “el Piojo” Herrera, entrenador y exfubolista mexicano, quien fungirá como imagen principal de la estrategia publicitaria. La campaña fue desarrollada junto al escritor y productor Marcos Bucay, conocido por proyectos como Club de Cuervos y Acapulco.

Bucay explicó que el objetivo fue crear contenido que funcionara más como entretenimiento que como publicidad tradicional. “Las marcas ya no compiten solo con otras marcas; compiten con TikTok, series y podcasts por la atención de la gente”, señaló durante la presentación.

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