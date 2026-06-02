Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Fotónica, la nueva tecnología que reducirá el uso de energía en data centers para IA, levanta más de 6,500 mdd

La fotónica, que sustituye a los electrones, abre una nueva era para esta infraestructura crítica y ofrece una mejora de hasta 10 veces en eficiencia energética.
mar 02 junio 2026 05:55 AM
Añadir Expansión en Google
Fotónica, la nueva apuesta de la IA para reducir el gasto energético
Vista aérea de un centro de datos de Inteligencia Artificial. (Mario Tama/Getty Images)

Nvidia ha anunciado en los últimos tres meses inversiones que en conjunto suman alrededor de 6,500 millones de dólares. Solo a inicios de marzo hizo pública una alianza estratégica con Lumentum, por 2,000 mdd, y otra por la misma cifra con Coherent, dos compañías con sede en Estados Unidos. El objetivo en ambos movimientos es el mismo: impulsar la fotónica, que promete solucionar el gran problema hoy de los centros de datos: la energía.

El obstáculo principal de estas infraestructuras es no poder generar toda la energía necesaria, a la vez que preocupa el alto consumo de agua que requiere el enfriamiento de estos complejos, que se han convertido en críticos para el desarrollo tecnológico. La búsqueda de nuevas alternativas ha llevado hasta la fotónica.

Publicidad

“Junto con Lumentum, Nvidia está impulsando la fotónica de silicio más sofisticada del mundo para construir la próxima generación de fábricas de IA a escala de gigavatios”, comentó en marzo sobre la transacción Jensen Huang, CEO de la compañía.

Además, la firma californiana anunció a finales de marzo una inversión de 2,000 mdd en Marvell y, en mayo, una alianza con Corning, compañía que está enfocada en desarrollar soluciones de conectividad óptica. También en marzo, Ayar Labs, una start-up respaldada por la empresa de Huang, cerró una ronda Serie E por 500 mdd.

¿Qué es la fotónica y por qué es viable para los data centers?

La fotónica es la ciencia de generar y controlar la luz. En la industria de la inteligencia artificial, puede suponer un diferencial si se llega a utilizar de forma masiva, ya que con ella sería posible transferir información a través de la luz entre los procesadores de un centro de datos, ya sean GPU, chips de memoria, de red o servidores.

De acuerdo con la organización europea PhotonDelta, que reúne a empresas e instituciones de investigación que desarrollan soluciones basadas en chips fotónicos, esta tecnología representa un cambio importante al esquema actual, pues ahora las señales eléctricas viajan a través de cobre, lo que limita su velocidad y aumenta los costos de energía.

Según datos de la firma de consultoría tecnológica Cambridge Consultants , la sustitución de los electrones por los fotones puede ofrecer una mejora de 10 veces en la eficiencia energética, además de un incremento de entre 10 y 500 veces en el ancho de banda de la informática tradicional.

Por su parte, el informe Photonics 2035: The Vision , realizado por el Photonics Leadership Group, sostiene que esta innovación reducirá en más de un 50% el consumo energético de los centros de datos para 2035.

“Cuanto más rápida sea la comunicación, el usuario podrá obtener su respuesta o ejecutar su tarea más rápido”, dijo sobre esta innovación a CNBC Gil Luria, jefe de investigación tecnológica de la firma de inversión DA Davidson. “Al trasladar las conexiones entre chips y servidores a la tecnología óptica, el rendimiento de los modelos (de IA) puede mejorar significativamente”.

Publicidad

La fotónica juega a favor de la IA

El periodista James Bourne, que colabora con Microelectronics UK, uno de los principales eventos del sector de chips y fotónica del Reino Unido, pone como ejemplo las inversiones de Nvidia para señalar que ya existe una “intensa actividad” en la industria fotónica a nivel mundial.

Todas estas inyecciones de capital por parte de la empresa de Huang, afirma Alvin Nguyen, analista de la consultora Forrester, tienen la finalidad de ampliar la infraestructura de IA del gigante de los chips, pero sin los costos que representaría seguir usando electricidad y cobre. Además, la firma posiciona como una de las pioneras y principales impulsores en el avance de esta tecnología.

“Este es el amanecer de una nueva era donde la eficiencia se une al rendimiento, acelerando los avances en IA y transformando el panorama de los centros de datos para las generaciones venideras”, aseguró Brad Smith, director de marketing de producto de Nvida en un blog de la compañía .

Publicidad

Tags

Inteligencia artificial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad