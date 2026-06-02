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9 de cada 10 TV que Philips venda para el Mundial estarán hechas en México

La empresa apuesta por tener una narrativa de iluminación más fuerte en el segmento de televisores, por ello refuerza alianzas con empresas como Roku.
mar 02 junio 2026 01:10 PM
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Philips se "mexicaniza": 9 de cada 10 pantallas para el Mundial serán hechas en México
De acuerdo con datos de IMARC para México, el mercado de televisores se estimó en 5,200 millones de dólares en 2025 y se prevé que mantenga una trayectoria de crecimiento durante los próximos años. (Foto: Eréndira Reyes)

Philips busca capitalizar la alta demanda de televisores durante la temporada mundialista. Su estrategia para cumplir con las expectativas, además de asociaciones con Roku y una experiencia más inmersiva, se basa en una manufactura local que hoy en día ya tiene resultados, pues nueve de cada 10 televisores que la firma vende en el territorio nacional son fabricados en México.

La infraestructura manufacturera de Philips, basada en el norte del país, le permite a la empresa fortalecer sus cadenas de suministro y esquivar los cuellos de botella globales, así como optimizar sus tiempos de respuesta y flexibilidad logística, algo relevante ante la alta expectativa de venta que se espera durante el campeonato.

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México, además, es un punto de referencia para empresas como Philips, que tienen la proyección de fortalecer sus cadenas de producción regionales en un mercado que si bien es altamente competitivo y sensible al precio, también es susceptible a adoptar a nuevos competidores en un contexto donde promociones de comercio electrónico, fin de año o eventos deportivos internacionales impulsan las ventas.

De acuerdo con datos de IMARC para México, el mercado de televisores se estimó en 5,200 millones de dólares en 2025 y se prevé que mantenga una trayectoria de crecimiento durante los próximos años. A escala global, las Smart TVs también ganan peso dentro del ecosistema de entretenimiento en casa, empujadas por la convergencia entre hardware, plataformas de contenido y servicios digitales.

La consultora señala que el negocio de televisores vive una nueva etapa de renovación impulsada por el consumo de streaming, la demanda de pantallas más grandes, la búsqueda de mejor calidad de imagen y eventos deportivos que tradicionalmente detonan compras de electrónicos.

En este sentido y luego de un periodo con menos lanzamientos y una presencia más discreta en el mercado, Philips tiene la intención de acelerar su portafolio con televisores portátiles, pantallas de gran formato y modelos que integran Ambilight, una tecnología de iluminación trasera que reacciona a los colores de la imagen en tiempo real.

Desde la perspectiva de la compañía, la conversación de la industria de televisores se ha mantenido demasiado tiempo alrededor de atributos tradicionales como el tamaño, la resolución, el sonido o el tipo de panel.

Por lo tanto, con la integración de Ambilight, la firma busca mover el discurso hacia la inmersión, pues es una tecnología que utiliza luces LED integradas en la parte posterior del televisor que proyectan sobre la pared los colores predominantes de lo que aparece en pantalla, con cambios dinámicos conforme avanza una película, una serie, un concierto o un videojuego.

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En este sentido, la empresa describió Ambilight como una tecnología exclusiva dentro de su portafolio y como una forma de cambiar la relación del consumidor con el televisor. La iluminación no es fija, ya que se adapta a lo que ocurre en pantalla. Si predominan tonos verdes, azules o rojos, estos colores se proyectan hacia la pared para extender visualmente la imagen y no es necesario que sea color blanco la pared.

Como parte de la oferta de contenido, la empresa también anunció una colaboración con Roku, el cual ofrecerá un espacio dedicado al Mundial en donde se mostrarán los partidos programados, con información clave para no perderse ningún detalle, como día, hora, y la plataforma en la que se transmitirán, incluyendo las opciones gratuitas, tanto en apps como televisión abierta.

En el caso de requerir una suscripción, este espacio, llamado Zona de Futbol, permitirá a los usuarios registrarse en las aplicaciones que ofrecen los partidos en unos segundos para personalizar el contenido en relación a los intereses de cada persona.

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