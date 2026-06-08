Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Los smartphones se encuentran entre los factores detrás de baja natalidad global

Nuevas investigaciones revelan una correlación entre el lanzamiento del iPhone y la caída de las tasas de fertilidad global, aunque los expertos piden cautela.
lun 08 junio 2026 09:40 AM
Añadir Expansión en Google
Smartphones detrás del problema de natalidad global
Plano medio de una mujer sosteniendo un teléfono inteligente. (Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

Las tasas de natalidad en el mundo caen y las explicaciones no se pueden adjudicar a una sola causa. En ese contexto, nuevos estudios analizaron el papel del teléfono inteligente en torno a este problema en los Estados Unidos y revelaron que dicha caída coincide con el lanzamiento del iPhone, en 2007.

Según cifras del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EU, la tasa de fertilidad ha ido disminuyendo desde 2007, cuando se registraban 69.3 nacimientos por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva, a 53.1 en 2025. Además, este fenómeno se replica en otros países; México, por ejemplo, en 2024 registró 1 millón 672,227 nacimientos, un 8.16% menos que en 2023.

Publicidad

En Latinoamérica, según cifras del Observatorio Demográfico de la CEPAL, señala que la región promedia 1.8 hijos por mujer, una cantidad por debajo del nivel de reemplazo necesario (2.1) para sostener a una población estable. En los años 50, cada mujer latinoamericana tenía 5.8 hijos en promedio, pero ha ido cayendo a 2.9 en 1995, 2.1 en 2014 y a 1.8 en la actualidad.

Las investigaciones, publicadas en el Buró Nacional de Investigación Económica y en la Red de Investigación en Ciencias Sociales (SSRN, por sus siglas en inglés), destacan que si bien el objeto de estudio fue el smartphone, también existen otros elementos en torno a este fenómeno, como condiciones económicas, el uso de anticonceptivos, los costos de la vivienda o los cuidados infantiles, entre otros.

De acuerdo con el estudio publicado en el Buró y citada por primera vez por el New York Times, se utilizó como punto de partida el irregular lanzamiento del primer iPhone, en 2007, para aislar los efectos del dispositivo en la fertilidad, pues solo estuvo disponible en la red de AT&T hasta 2011.

Con eso en mente, Caitlin Myers, economista del Middlebury College, y Ezekiel Hooper, su alumno, compararon las tasas de fertilidad en los estados de EU donde hubo disponibilidad del teléfono contra lugares en donde hubo poca o nula cobertura y encontraron que en esos años el iPhone pudo tener un efecto de entre el 33 y el 52% en el descenso de la fertilidad.

Para Myers, una hipótesis plausible es que los jóvenes comenzaron a socializar más por medios de los teléfonos que en persona y, por lo tanto, eran menos propensos a tener relaciones sexuales.

Asimismo, estos dispositivos también podrían haber facilitado el acceso a la pornografía, lo que les llevó a sustituirla por el sexo, o incluso podrían haberlos utilizado como una fuente de acceso a mejor información sobre anticoncepción e incluso sobre el aborto.

Publicidad

En este caso, el artículo fue revisado por partes como el economista del Wellesley College, Phillip B. Levine, quien señaló al Times que los datos ofrecían una visión real de un posible motor de cambio social importante, pero también advirtió que no se deben tomar los resultados de forma literal, sino que más bien “es un ejemplo del tipo de influencias sociales que han provocado el descenso en la tasa de natalidad”.

Baja tasa de natalidad: Un problema global con smartphones en común

Por otra parte, Hernán Moscoso y Nathan Hudson, profesor de economía y doctorante de la Universidad de Cincinnati, respectivamente, centraron su estudio en la penetración de los smartphones en 128 países diferentes.

Entre las naciones que se analizaron a partir de datos del Banco Mundial se encontraban México, Chile, Costa Rica, Irán, Guatemala y Turquía, entre otras, y el descubrimiento fue que la tasa de fertilidad creció una vez que los teléfonos fueron parte de la cotidianidad.

Sin embargo, en EU se usaron datos sobre la calidad en el acceso a internet y hallaron que las tasas de fertilidad entre los adolescentes cayeron más rápido en las zonas con mejor internet, algo que también sucedió en otras naciones como Inglaterra o Gales.

Cabe resaltar que si bien los estudios son relevantes e interesantes en el estudio del fenómeno de las caídas de las tasas de natalidad, no pueden considerarse como concluyentes, debido a la variedad de factores que influyen.

La hipótesis podría ser correcta, pero “sigue siendo especulativa”, dijo al TImes el economista del Baruch College, Theodor Joyce, quien se mostró escéptico de ambos estudios, pues los números han ido disminuyendo desde la década de los 90, cuando los smartphones ni siquiera existían.

Publicidad

Tags

Gadgets Smartphones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad