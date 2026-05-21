El modelo sin fábrica como escudo
De acuerdo con Anaya, Qualcomm opera bajo el modelo conocido como fabless, es decir, diseña chips de alta complejidad pero no los manufactura directamente. En cambio, contrata la producción con diferentes fabricantes especializados, lo que le permite distribuir el riesgo y no depender de una sola línea de producción.
"Qualcomm es sin fábrica. Nosotros desarrollamos, le damos (el diseño) y le decimos (a los fabricantes), aquí hay varias empresas que son las que lo hacen. Entonces, tú haces tantos para ASUS, para Motorola, Samsung, Xiaomi, Honor, los autos, para Cisco, para todos", explica.
Este modelo no elimina la exposición a las turbulencias del mercado, pero sí la amortigua. Cuando un proveedor enfrenta problemas de capacidad, Qualcomm puede redirigir pedidos a otro socio manufacturero. La empresa sostiene que, pese a las presiones externas, ha mantenido sus compromisos de entrega intactos.
"No hemos tenido ni una sola variación en nuestro producto", asegura Anaya. "Y hemos comprobado que si decimos que vamos a hacer tanto, se hace tanto".
La estrategia de anticipación también juega un papel central para la empresa, pues ésta invierte en análisis de mercado para proyectar con antelación cómo se moverá la demanda y ajustar su cadena de suministro en consecuencia. Se trata de un ejercicio de previsión que la empresa realiza de forma sistemática y que, según Anaya, le ha permitido navegar episodios de escasez que dejaron a otros actores del sector sin inventario.
Más allá de los chips actuales, Qualcomm anticipa un cambio estructural en la arquitectura de la inteligencia artificial que rediseñará, también, el mapa de la demanda de semiconductores. Hoy, buena parte del procesamiento de IA ocurre en la nube, en centros de datos masivos que consumen cantidades crecientes de energía y ancho de banda, pero esa infraestructura tiene un límite físico.
"Los servidores son finitos. Es caro en energía, es caro en procesamiento, es caro en transporte. Entonces nosotros sabemos que tenemos que movernos más hacia el edge, por eso estamos enfocándonos en hacer estas cosas, porque al rato no va a haber capacidad en los servidores para inteligencia artificial", dice Anaya.