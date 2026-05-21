La advertencia de Qualcomm coincide con lo que otros actores de la industria comenzaron a reconocer públicamente. Esta misma semana, en declaraciones a Reuters, Christophe Fouquet, CEO de ASML, afirmó que el mercado global de semiconductores seguirá enfrentando un escenario de “tight supply” o suministro restringido debido al auge de la inteligencia artificial. El directivo anticipó cuellos de botella recurrentes conforme aumente la demanda de chips para centros de datos, robótica y nuevas aplicaciones de IA, pese a que fabricantes y proveedores aceleran sus planes de expansión

Un mercado que no para de crecer

Según proyecciones de Gartner, los ingresos mundiales del sector de los semiconductores superarán los 1.3 billones de dólares en 2026, el mayor crecimiento registrado en las últimas dos décadas. Se espera que la industria alcance un tercer año consecutivo de crecimiento de dos dígitos, con un incremento proyectado del 64% en ingresos totales.

En el segmento de memoria, las cifras son aún más llamativas, los precios de la DRAM podrían subir hasta un 125% en el año, mientras que la memoria flash NAND podría encarecer un 234%. Esta espiral inflacionaria, que en el sector ya se conoce como "memflación", no se prevé que se modere de forma significativa sino hasta finales de 2027.

Rajeev Rajput, analista principal senior de Gartner, lo atribuye a tres motores que se retroalimentan: la demanda creciente de procesamiento para aplicaciones de IA, la expansión de redes y consumo energético en centros de datos, y el encarecimiento generalizado de la memoria.

"Se prevé que la industria de los semiconductores alcance un tercer año consecutivo de crecimiento de dos dígitos en 2026, un hito que subraya el papel fundamental del sector en la pila tecnológica de la IA", señala Rajput.

Pero el crecimiento no llega sin riesgos, la consultora Deloitte advierte que la industria ha apostado casi todo a la inteligencia artificial, lo que la hace vulnerable si esa demanda se modera o contrae. Si el auge de la IA se mantiene, el sector cosechará beneficios sin precedente, pero si aminora, la sobreexpansión podría pasar una factura considerable.

Un análisis de la firma de investigación Epoch AI muestra que el cuello de botella ya no está únicamente en la fabricación tradicional de chips, sino en componentes especializados indispensables para la inteligencia artificial. De acuerdo con la organización, Nvidia, Google, AMD y Amazon consumieron cerca del 90% de la capacidad global de empaquetado avanzado CoWoS y de memoria HBM (memoria de alto ancho de banda) en 2025, mientras que sólo representaron alrededor del 12% de la producción mundial de nodos lógicos avanzados.



