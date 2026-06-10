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Félix Olmo y Daniel Colunga, de Uber: "Queremos que la gente llegue sin retraso y con seguridad"

El director general de Uber México y el director regional de Uber Eats para Latinoamérica, anticipan un evento deportivo que cambiará la vida de más de una persona.
mié 10 junio 2026 05:06 AM
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Daniel Colunga y Félix Olmo, directivos de Uber
Olmo (izq.) y Colunga ven en el torneo la oportunidad de impulsar el negocio, aunque cada uno lo vive distinto.
 (Foto: Anylú Hinojosa-Peña)

Dentro de la cúpula directiva de Uber coexisten dos visiones del futbol que, aunque parten de orígenes distintos, convergen en una misma emoción por la llegada de la justa mundialista. Por un lado, Félix Olmo, director general de Uber México, admite ser de aquellos que se suman al fervor cada cuatro años; mientras que Daniel Colunga, director regional de Uber Eats para Latinoamérica, personifica al aficionado constante.

Olmo reconoce que su afición se activa con los grandes torneos, a los que se suma desde una dinámica colectiva con sus compañeros de trabajo. Para él, la espera por el torneo se construye en ese ambiente, donde el entusiasmo, dice, no necesita hábito para instalarse. “Con equipos tan apasionados alrededor, no te queda de otra más que subirte”, agrega.

Colunga, a su vez, explica que, aunque su vínculo con el futbol viene de tiempo atrás, ahora es la curiosidad de su hijo, quien practica el deporte, la que dicta la agenda familiar. En casa, el futbol se comenta, se repite y se analiza durante la semana, con jornadas que pueden sumar hasta 10 partidos.

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Para ambos, el triunfo de México 1-0 frente a Alemania en el Mundial de Rusia 2018 permanece como uno de los instantes más memorables de la historia de la justa deportiva. Colunga lo asocia con la euforia inmediata, con celebraciones que se extendieron más allá del silbatazo final; Olmo lo recuerda como uno de esos momentos que se viven en colectivo, cuando la reacción trasciende la pantalla y se instala en calles, oficinas y conversaciones.

Pero también hay momentos que duelen en la memoria, como el gol de Argentina que dejó fuera a México en el minuto 98 (tiempo extra) de los octavos de final del Mundial de Alemania 2006.

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Los perfiles de los directivos construyen una fotografía bastante fiel de lo que ocurre cada cuatro años, cuando el futbol termina por alcanzarnos a todos.

De la emoción clásica a la innovación tecnológica

Esos extremos de celebración desbordada, unión, tristeza o, incluso, enojo, se mantienen como la constante del torneo. “Apasionante”, dice Colunga. “Inspirador”, añade Olmo.

Sin embargo, el paso del tiempo entre una edición y otra también deja ver cambios en la forma de experimentarlo. Para 2026, esa emoción encontrará nuevas dinámicas, pues la organización de reuniones, los traslados y el consumo durante los partidos se resolverán desde el smartphone. Bebidas, botanas o cualquier antojo aparecen en minutos, incluso cuando el marcador ya está en juego. La tecnología se vuelve parte del ritual y permite que la atención se mantenga en la pantalla, coinciden Olmo y Colunga.

El director general de Uber México advierte el comportamiento de la ciudad en esos momentos, con personas que salen al mismo tiempo, que buscan llegar a casa de amigos, a restaurantes o a un estadio. El flujo cambia y la demanda se concentra en ciertos puntos. “Queremos que la gente llegue sin retraso y con seguridad”, explica Olmo.

Este escenario, dice, será un reto logístico sin precedentes, pero también lo ve como una “oportunidad de oro” para demostrar el papel que juega Uber en la movilidad y en el día a día de una ciudad mundialista. La meta, agrega, es ofrecer una experiencia segura y certera para que tanto locales como extranjeros lleguen a su destino o reciban su pedido sin retrasos.

En lo personal, Olmo también busca vivir ese ambiente desde dentro y planea ver algunos partidos con colegas, integrarse a reuniones y entender cómo se vive el futbol en México desde la cercanía. “Quiero experimentarlo a través de la familia o amistades”.

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En las oficinas de Uber, los equipos planean ver partidos juntos y generar espacios de convivencia. Las pantallas se encenderán en momentos clave y habrá flexibilidad para seguir a la selección. La intención consiste en acompañar el entusiasmo colectivo. Olmo propone que su equipo use la camiseta de México durante los partidos. “Es imposible pensar que alguien en México no va a querer desconectarse un par de horas para ver un partido”, asegura Colunga.

Los pronósticos de Uber

Cuando se trata de apuestas, las posturas de los directivos cambian. Olmo confía en el impulso de jugar en casa y en la energía del público. Colunga mantiene una visión más reservada y señala a Argentina como uno de los favoritos, aunque expresa su deseo de ver a México avanzar más allá de su historia reciente.

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En su escenario ideal aparece un partido decisivo en el estadio Ciudad de México. La tribuna llena, la tensión al límite y la posibilidad de un momento histórico condensan el sentido del Mundial.

Más allá de los goles, lo que más emociona a los directivos es el papel de México como anfitrión. Colunga tiene grandes expectativas sobre el clima que se vivirá en las calles y la oportunidad de que los turistas rompan paradigmas sobre nuestro país. “Es una probadita para que la gente vea la riqueza que tenemos; somos una sociedad que abre las puertas y abraza a la gente”, señala con orgullo.

La quiniela de Colunga y Olmo

Quién ganará el Mundial: Argentina (Colunga) / México (Olmo).

A qué fase llegará México: Ganador de la Copa (Olmo) / Sexto o séptimo partido (Colunga).

¿Qué vas a pedir por Uber Eats?Refrescos, botanas y hielos (Olmo) / Alitas y combos para compartir (Colunga).

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