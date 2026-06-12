Potente, ligera y costosa: la Zenbook A16 no es para todos

El chip que lo mueve todo

Respecto al Snapdragon X2 Elite, es la segunda generación de chips de alto rendimiento de Qualcomm para PC, y procesa 80 billones de operaciones por segundo (TOPS). Ese número grande tiene consecuencias concretas para quien usa la computadora, como que correr distintas actividades a la vez no trae problema ni echar a andar aplicaciones pesadas como la suite de Adobe.

El procesador incluye una unidad de procesamiento neuronal (NPU) diseñada específicamente para tareas de inteligencia artificial. Sin esa unidad, cuando una app usa IA, la computadora tiene que enviar los datos a servidores externos, esperar la respuesta y devolverla al usuario, pero con la NPU, ese proceso ocurre directamente en el equipo.

Eso se traduce en que las funciones de IA responden sin esperas ni necesidad de conexión constante a internet, la información del usuario no sale del dispositivo, lo que mejora la privacidad, y el consumo de energía para esas tareas es menor, lo que contribuye a la duración de la batería.

La Zenbook A16 corre Windows con IA y es compatible con Copilot+, la plataforma de Microsoft que agrupa funciones como traducciones en tiempo real, transcripción automática y ajuste automático de cámara en videollamadas. También tiene 48 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

El procesador usa arquitectura ARM, la misma que está en los teléfonos modernos, a diferencia de la arquitectura anterior (la x86) la ARM es más eficiente energéticamente. Los desarrolladores de software ya trabajan de forma nativa para este tipo de procesadores, lo que significa que las aplicaciones más comunes, como las de Adobe, ya corren de forma optimizada.

Eso también es parte de la promesa de longevidad del equipo, y según Carlos Alarcón, tech PR para la división de portátiles de ASUS México, éste debería seguir siendo competente en cinco años, cuando los componentes sean más escasos y los precios más altos.