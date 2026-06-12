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Potente, ligera y costosa: la Zenbook A16 no es para todos

La Asus Zenbook A16 es la primera laptop con el chip Snapdragon X2 Elite, el procesador de IA más potente de Qualcomm.
vie 12 junio 2026 12:00 PM
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Reseña: Asus Zenbook A16
La Zenbook A16 es una herramienta pensada para profesionales que necesitan potencia, movilidad y autonomía al mismo tiempo. (Foto: Selene Ramírez)

La última vez que compré una computadora fue hace diez años. Desde entonces, me dieron una en el trabajo y ambas, la mía y la de la oficina, son equipos sencillos, sirven para tomar notas, navegar por internet y poco más. Cuando llegaron a mi vida, la inteligencia artificial en laptops no era un tema de conversación, pero hoy es la principal promesa de venta.

Asus ocupó este argumento para promover el lanzamiento de la Asus Zenbook A16, una computadora dotada con el chip Snapdragon X2 Elite, el procesador de Ia más potente que Qualcomm tiene hasta ahora.

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Empezando por el exterior, es una computadora visualmente bonita, llega en un color llamado Sebrisky Beige, y aunque el nombre suena extravagante, en realidad es un café pálido.

Encendió sin complicaciones y su batería me duró todo el día de trabajo, algo que agradecí porque soy una persona que fácilmente olvida el cargador en casa y que, a veces, debe trabajar en lugares donde no hay un enchufe cerca. Según Asus, la batería de 70 Wh ofrece más de 20 horas de uso real, y tiene carga rápida que llega al 50% en 30 minutos. En el tiempo que la usé, nunca me quedé sin energía a media jornada.

La pantalla es uno de sus puntos más fuertes, es una OLED de 16 pulgadas con resolución 3K, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 1,100 nits. En términos prácticos los colores son intensos, el movimiento es fluido y ver video en ella resulta muy agradable a la vista.

La Zenbook A16 llega en un momento en que la industria tecnológica apuesta fuerte por las laptops con IA. Según datos de IDC, más del 80% de las organizaciones ya implementaron o planean adoptar equipos con IA. Gartner proyecta que en 2026 los envíos de PC con IA llegarán a 143 millones de unidades y representarán el 55% del mercado total. En México, desde el sector empresarial ya hay interés en equipos que no solo tengan CPU y GPU, sino también NPU, porque las soluciones de IA para empresas las requieren para correr modelos de forma local, con mayor seguridad y sin depender de servidores externos.

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El chip que lo mueve todo

Respecto al Snapdragon X2 Elite, es la segunda generación de chips de alto rendimiento de Qualcomm para PC, y procesa 80 billones de operaciones por segundo (TOPS). Ese número grande tiene consecuencias concretas para quien usa la computadora, como que correr distintas actividades a la vez no trae problema ni echar a andar aplicaciones pesadas como la suite de Adobe.

El procesador incluye una unidad de procesamiento neuronal (NPU) diseñada específicamente para tareas de inteligencia artificial. Sin esa unidad, cuando una app usa IA, la computadora tiene que enviar los datos a servidores externos, esperar la respuesta y devolverla al usuario, pero con la NPU, ese proceso ocurre directamente en el equipo.

Eso se traduce en que las funciones de IA responden sin esperas ni necesidad de conexión constante a internet, la información del usuario no sale del dispositivo, lo que mejora la privacidad, y el consumo de energía para esas tareas es menor, lo que contribuye a la duración de la batería.

La Zenbook A16 corre Windows con IA y es compatible con Copilot+, la plataforma de Microsoft que agrupa funciones como traducciones en tiempo real, transcripción automática y ajuste automático de cámara en videollamadas. También tiene 48 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

El procesador usa arquitectura ARM, la misma que está en los teléfonos modernos, a diferencia de la arquitectura anterior (la x86) la ARM es más eficiente energéticamente. Los desarrolladores de software ya trabajan de forma nativa para este tipo de procesadores, lo que significa que las aplicaciones más comunes, como las de Adobe, ya corren de forma optimizada.

Eso también es parte de la promesa de longevidad del equipo, y según Carlos Alarcón, tech PR para la división de portátiles de ASUS México, éste debería seguir siendo competente en cinco años, cuando los componentes sean más escasos y los precios más altos.

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Para quién es y para quién no

La Zenbook A16 es una herramienta pensada para profesionales que necesitan potencia, movilidad y autonomía al mismo tiempo. Diseñadores gráficos, arquitectos, editores de video, cineastas, creadores de contenido y ejecutivos que trabajan todo el día fuera de la oficina son su público natural.

Para alguien que, como yo, usa la computadora principalmente para tareas de oficina, es difícil justificar la inversión en un equipo que cuesta 49,999 pesos, no porque el equipo falle, sino porque no se le puede sacar el provecho que merece. Yo no la compraría para mí.

Sin embargo, en algunos de los días que la tuve conmigo se la presté a un diseñador para ver cómo respondía con tareas más exigentes, y ahí la historia es diferente. La computadora aguantó sin problema, incluso sin estar conectada a la carga, ese fue el momento en que entendí para quién es realmente este equipo. El diseñador que me ayudó con este ejercicio suele utilizar Inteligencia Artificial de manera intensa, igual que Photoshop y él me dijo que sí la compraría.

La pregunta que queda es si el usuario promedio sabe aprovechar lo que tiene. En el lanzamiento, el mismo ejecutivo de Asus reconoció que uno de los retos pendientes es enseñarle a la gente cómo usar estas herramientas, no solo venderles el hardware.

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