"Para nosotros es relevante lanzar este producto en México porque vemos que los mexicanos utilizan YouTube para muchos procesos y decisiones de compra", señaló Daniela Guerra, líder de creadores y responsabilidad para YouTube Hispanoamérica.

La directiva indicó que, previo al lanzamiento, YouTube realizó grupos de enfoque con creadores mexicanos, quienes priorizaron la confianza con su comunidad por encima de los ingresos adicionales al evaluar la herramienta.

El lanzamiento llega en un mercado donde el social commerce ya tiene competidores establecidos. TikTok Shop, por ejemplo, enfrenta críticas recurrentes de usuarios que señalan que su modelo satura el feed con contenido de apariencia comercial. Guerra sostuvo que YouTube se diferencia por el peso de su algoritmo, con el cual la plataforma identifica qué tipo de contenido busca cada usuario y le acerca las etiquetas de productos como una consecuencia natural de ese interés, no como publicidad impuesta.

"Cualquier contenido que se salga de lo que puede ser interesante para la audiencia termina sin éxito en la plataforma", señaló.

Renata Hermida Gerez, directora de social commerce de Mercado Libre, reforzó ese punto con el antecedente de Brasil, donde la función opera desde octubre de 2025 sin registrar fricciones entre usuarios ni creadores. Además, aseguró que en este mercado el canal de esta alianza se convirtió en una de las principales fuentes de ventas del programa de afiliados en ese mercado, aunque señaló que las cifras específicas son privadas.

"El foco es que la compra sea una consecuencia de un flujo natural, no algo que se empuje", indicó.

El mecanismo funciona de la siguiente forma: cuando un creador etiqueta un producto, el espectador ve el precio de manera inmediata y, al dar clic, sale de YouTube hacia Mercado Libre con el reproductor de video reducido pero activo. De acuerdo con ambas empresas, los datos de compra no se transfieren entre plataformas; cada transacción ocurre dentro del ecosistema de Mercado Libre.

Hermida precisó que el modelo contempla comisiones directas para los creadores, cuando el usuario compra en la misma categoría del producto recomendado, e indirectas, equivalentes a la mitad de la comisión directa, cuando la compra es en una categoría diferente. Las comisiones varían según categoría; en moda, belleza, artículos para el hogar y tecnología pueden alcanzar hasta 14%.

Las categorías con mayor proyección para el mercado mexicano, según Hermida, son moda, belleza, artículos para el hogar, decoración, cocina y tecnología, aunque la ejecutiva subrayó que la herramienta funciona para nichos muy específicos: "Tenemos creadores que hacen contenido de pesca y tienen muchísimas ventas", ejemplificó.