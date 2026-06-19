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China convierte la soledad en negocio: los robots que simulan novios y esposas ya se venden por 3 mil yuanes

El desequilibrio demográfico y el aumento de personas solteras en China están impulsando un mercado inédito: robots de compañía capaces de simular relaciones afectivas.
vie 19 junio 2026 05:36 PM
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China convierte la soledad en negocio: los robots que simulan novios y esposas ya se venden por 3 mil yuanes
Nuevos humanoides en China/ Ubtech (Nuevos humanoides en China/ Ubtech)

¿Te imaginas que puedes conocer a la persona ideal para ti y que además sea tu pareja? Pues ya no tienes que pensarlo como un sueño de una película de ciencia ficción, ahora ya es posible personalizar a la persona con la que pasarás más tiempo gracias a unos nuevos robots humanoides que se están vendiendo en China por empresas tecnológicas que buscan monetizar esa realidad.

Estos modelos son capaces de simular relaciones afectivas. Los primeros modelos ya acumulan miles de pedidos, pueden recordar conversaciones, reconocer rostros y adaptarse a los gustos de sus propietarios.

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¿Comprarías tu robot personalizado para ser tu pareja?

El boom de los robots de compañía en China llega en un momento en que el país enfrenta cambios profundos en su estructura social. Durante décadas, la política de hijo único y la preferencia cultural por los hijos varones provocaron un desequilibrio demográfico que todavía pesa sobre el mercado matrimonial. El censo chino llegó a registrar hasta 112 nacimientos masculinos por cada 100 femeninos, por encima del promedio mundial de 105 o 106. El resultado es una generación con millones de hombres que enfrentan mayores dificultades para encontrar pareja.

Ante esta situación, se suma una tendencia creciente hacia la soltería. Las estadísticas oficiales muestran que alrededor de uno de cada tres hombres chinos de entre 25 y 29 años permanece soltero. Entre las mujeres de la misma edad la proporción ronda una de cada cinco.

En este contexto aparece la línea Uworld, desarrollada por la empresa china Ubtech. Los robots fueron diseñados específicamente para el mercado de consumo y están dirigidos principalmente a adultos jóvenes y personas solteras. La compañía ofrece versiones masculina y femenina con apariencia humana, memoria integrada e inteligencia artificial emocional.

¿Cuáles son las características de estos robots?

Los dispositivos pueden mantener conversaciones, recordar información del usuario, responder de manera personalizada, mover la cabeza, parpadear e interactuar mediante conexión WiFi. Además, cuentan con una autonomía estimada de entre dos y cuatro horas por carga.

Cuando se hizo el primer anuncio para conocer a los prototipos y sus características, hubo un recibimiento que no se veía venir, debido a que Ubtech reportó que tuvo más de 3 mil 800 pedidos durante los primeros diez días de la preventa. La cuestión era muy sencilla, solo debías apartar a tu modelo con 3 mil yuanes. Si hacemos el equivalente al corte de este junio 2026, apartar un modelo de robot podría costarte $7,670 pesos, ya que el cambio ronda los 2.56 pesos por cada yuan. Si lo comparamos con dólares, serían aproximadamente $443 dólares.

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El negocio de la soltería en China

La apuesta no es únicamente tecnológica. Detrás de estos dispositivos existe una oportunidad de negocio ligada a la llamada "economía de la soledad", un fenómeno que también crece en Europa, Japón y Estados Unidos. Las empresas desarrolladoras consideran que existe una demanda creciente de herramientas capaces de ofrecer interacción constante, conversación y acompañamiento emocional.

Uno de los ejemplos más avanzados es Aria, desarrollado por la firma estadounidense Realbotix. A diferencia de los robots sexuales tradicionales, el proyecto se promociona como un compañero emocional. El humanoide puede reconocer rostros, identificar objetos, almacenar información de conversaciones previas y adaptar sus respuestas conforme aumenta la interacción con cada usuario.

Los precios muestran que todavía se trata de una tecnología de nicho. Según especialistas consultados por medios chinos, los robots básicos de compañía oscilan entre 8,000 y 30,000 yuanes, mientras que los humanoides más sofisticados pueden superar los 100,000 yuanes. Algunos modelos avanzados alcanzan incluso los 180,000 yuanes, equivalentes a más de 26,000 dólares.

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Hasta el momento, este nuevo modelo de negocio se encuentra en sus primeros pasos así como si fuera sacado de una película de ciencia ficción.

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