China convierte la soledad en negocio: los robots que simulan novios y esposas ya se venden por 3 mil yuanes

¿Comprarías tu robot personalizado para ser tu pareja?

El boom de los robots de compañía en China llega en un momento en que el país enfrenta cambios profundos en su estructura social. Durante décadas, la política de hijo único y la preferencia cultural por los hijos varones provocaron un desequilibrio demográfico que todavía pesa sobre el mercado matrimonial. El censo chino llegó a registrar hasta 112 nacimientos masculinos por cada 100 femeninos, por encima del promedio mundial de 105 o 106. El resultado es una generación con millones de hombres que enfrentan mayores dificultades para encontrar pareja.

Ante esta situación, se suma una tendencia creciente hacia la soltería. Las estadísticas oficiales muestran que alrededor de uno de cada tres hombres chinos de entre 25 y 29 años permanece soltero. Entre las mujeres de la misma edad la proporción ronda una de cada cinco.

En este contexto aparece la línea Uworld, desarrollada por la empresa china Ubtech. Los robots fueron diseñados específicamente para el mercado de consumo y están dirigidos principalmente a adultos jóvenes y personas solteras. La compañía ofrece versiones masculina y femenina con apariencia humana, memoria integrada e inteligencia artificial emocional.

¿Cuáles son las características de estos robots?

Los dispositivos pueden mantener conversaciones, recordar información del usuario, responder de manera personalizada, mover la cabeza, parpadear e interactuar mediante conexión WiFi. Además, cuentan con una autonomía estimada de entre dos y cuatro horas por carga.

Cuando se hizo el primer anuncio para conocer a los prototipos y sus características, hubo un recibimiento que no se veía venir, debido a que Ubtech reportó que tuvo más de 3 mil 800 pedidos durante los primeros diez días de la preventa. La cuestión era muy sencilla, solo debías apartar a tu modelo con 3 mil yuanes. Si hacemos el equivalente al corte de este junio 2026, apartar un modelo de robot podría costarte $7,670 pesos, ya que el cambio ronda los 2.56 pesos por cada yuan. Si lo comparamos con dólares, serían aproximadamente $443 dólares.