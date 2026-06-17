La promesa de que la IA hará todo por ti se cumplirá en los próximos 10 años

Hasta ahora, la única industria en donde la IA ha tenido este impacto es en el desarrollo y escritura de código, pero esto se debe a que la las herramientas de este sector tenían demasiado contexto en los código fuente con los que trabajaban, algo que no se ha replicado en otras áreas empresariales, como las ventas, el marketing o las finanzas.

Tus datos en un solo lugar

Para resolver atacar esta brecha, Databricks lanzó Genie One, un sistema basado en una capa de contexto en tiempo real (bautizada como Genie Ontology), la cual es capaz de aprender continuamente sobre un negocio a partir de datos internos y externos, ya sea con las propias aplicaciones desarrolladas internamente o con otras herramientas de terceros, lo cual genera respuestas más precisas y a un menor costo.

En pocas palabras, se trata de que el agente (Genie One) ponga a trabajar los datos que la propia empresa produce en tiempo real, ya sean documentos, contenido, aplicaciones, chats o reuniones grabadas para tomar una decisión acertada “en lugar de adivinar a partir de un contexto incompleto”, que es como actualmente funcionan las herramientas de IA y por ello son propensas a “alucinar” —inventar información—, incluso en contextos de información controlada.

“Si los agentes no saben todo lo que tú sabes, no seremos capaces de hacer nada con la IA y se necesitan cambios enormes en cada organización para que eso se convierta en realidad", comenta Ghodsi, y agrega que a la hora de usar IA, los empleados quieren obtener respuestas a preguntas simples, como el funcionamiento de la empresa y tomar decisiones en consecuencia. Pero “incluso los mejores agentes de IA no pueden responder de manera confiable cuando la información está fragmentada”.

Al organizar la información de forma clara y en tiempo real con este tipo de herramientas de datos, un director financiero, por ejemplo, podrá confiar en un agente para saber por qué cambiaron los márgenes de su empresa, pues estará trabajando a partir de los mismos datos con los que el negocio realmente se ejecuta.