Samsung ya no es la empresa más valiosa de Corea del Sur tras 26 años en el trono gracias a SK Hynix

De acuerdo con datos reportados por Reuters, las acciones de esta empresa han crecido más del 340% este año y ahora su valor de capitalización de mercado es de 1.35 billones de dólares, mientras que la de Samsung se ubica en 1.34 billones de dólares.

Samsung había ocupado el sitio de la empresa más valiosa de Corea del Sur desde el 2000, sin embargo, el auge de la IA transformó la industria de los semiconductores y si bien Samsung se dedica a este sector, también atiende otras industrias, como la dispositivos electrónicos de consumo, como teléfonos inteligentes o televisores, entre más.

SK Hynix, en cambio, se centra en los chips de memoria, un rubro en auge porque se trata de productos que son parte de la infraestructura básica de los centros de datos para aplicaciones como ChatGPT, Gemini y otros modelos avanzados de IA.

“La aparición de la memoria de IA personalizada cambió radicalmente la economía del sector y permitió a SK Hynix consolidarse como líder del mercado”, dijo a Reuters el analista de Meritz Securities, Kim Sunwoo, haciendo énfasis en su evolución, pues la empresa estuvo a punto de ser vendida en 2002 a Micron.

En ese entonces, la firma estuvo involucrada en una deuda acumulada tras su campaña de expansión, la cual no funcionó al tiempo que el acuerdo de adquisición tampoco resultó favorable. Si bien durante un par de décadas tuvo que sobrevivir, a partir de 2023 comenzó su camino a la recuperación.