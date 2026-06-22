Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Samsung ya no es la empresa más valiosa de Corea del Sur

SK Hynix, empresa tecnológica que se encarga de fabricar chips de memoria, superó a Samsung, gracias al auge de la IA y el uso de sus componentes para centros de datos.
lun 22 junio 2026 09:00 AM
Añadir Expansión en Google
Samsung ya no es la empresa más valiosa de Corea del Sur tras 26 años en el trono gracias a SK Hynix
Samsung había ocupado el sitio de la empresa más valiosa de Corea del Sur desde el 2000, sin embargo, el auge de la IA transformó la industria de los semiconductores e impulsó a sus competidores. (Chung Sung-Jun/Getty Images)

Samsung está en un momento de cambios significativos. La empresa finalmente perdió el título de ser la más valiosa de Corea del Sur frente a SK Hynix, al tiempo que a nivel financiero enfrenta un momento complejo por las altas bonificaciones que le dará a sus empleados, con la finalidad de evitar una huelga.

¿Qué hace Sk Hynix, la empresa que robó el título de la más valiosa de Corea del Sur a Samsung?

SK Hynix también es una empresa fabricante de semiconductores, especializada en chips de memoria de alto ancho de banda (HBM), los cuales se utilizan en sistemas de Inteligencia Artificial y entre cuyos clientes figuran grandes empresas del sector, como Nvidia y Alphabet, entre otros.

Publicidad

De acuerdo con datos reportados por Reuters, las acciones de esta empresa han crecido más del 340% este año y ahora su valor de capitalización de mercado es de 1.35 billones de dólares, mientras que la de Samsung se ubica en 1.34 billones de dólares.

Samsung había ocupado el sitio de la empresa más valiosa de Corea del Sur desde el 2000, sin embargo, el auge de la IA transformó la industria de los semiconductores y si bien Samsung se dedica a este sector, también atiende otras industrias, como la dispositivos electrónicos de consumo, como teléfonos inteligentes o televisores, entre más.

SK Hynix, en cambio, se centra en los chips de memoria, un rubro en auge porque se trata de productos que son parte de la infraestructura básica de los centros de datos para aplicaciones como ChatGPT, Gemini y otros modelos avanzados de IA.

“La aparición de la memoria de IA personalizada cambió radicalmente la economía del sector y permitió a SK Hynix consolidarse como líder del mercado”, dijo a Reuters el analista de Meritz Securities, Kim Sunwoo, haciendo énfasis en su evolución, pues la empresa estuvo a punto de ser vendida en 2002 a Micron.

En ese entonces, la firma estuvo involucrada en una deuda acumulada tras su campaña de expansión, la cual no funcionó al tiempo que el acuerdo de adquisición tampoco resultó favorable. Si bien durante un par de décadas tuvo que sobrevivir, a partir de 2023 comenzó su camino a la recuperación.

Publicidad

Una de las razones por las que recuperó terreno fue el hecho de que evolucionó la fabricación de chips para ser más rápidos y consumir menos energía. Asimismo, la industria es sumamente compleja y tiene pocos competidores (Samsung y Micron), por lo que pudo establecer precios y tener mayor poder de negociación frente a grandes clientes.

Samsung debe pagar cuantiosas bonificaciones a sus empleados

Hace un mes explotó la noticia de que los trabajadores de Samsung se irían a huelga, pero ambas partes llegaron un acuerdo que destinaría el 10.5% de sus beneficios operativos en el sector de semiconductores para evitar dicha medida. No obstante, el Banco de Corea (BOK) señala que esto podría contribuir a la inflación en el país.

Según datos de CNBC, un trabajador del sector con un salario base de 80 millones de wones (unos 52,400 dólares anuales) recibiría una bonificación total de 626 millones de wones, es decir, 410,00 dólares.

Para el BOK, las bonificaciones no contribuyen en gran medida a la presión sobre la demanda, pues no constituyen aumentos permanentes a los ingresos. Sin embargo, cuando estos bonos se extienden de forma “inusual y sustancial”, el crecimiento salarial podría propagarse a otros sectores, incrementando presiones inflacionarias tanto del lado de la oferta como de la demanda.

“En particular, dado que las recientes bonificaciones por desempeño en el sector de las tecnologías de la información se han pagado a una escala excepcional, no se puede descartar la posibilidad de que su impacto real sea mayor de lo previsto”, escribió el BOK en un comunicado.

Publicidad

Tags

Samsung Electronics Corea del Sur

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad