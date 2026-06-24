OpenAI presenta ‘Jalapeño’, su propio chip para no depender de Nvidia en la carrera de la IA

"Las primeras pruebas indican que Jalapeño ofrecerá un rendimiento por vatio sustancialmente mejor que el de la tecnología más avanzada disponible actualmente", señaló OpenAI en un comunicado. La empresa añadió que incluso utilizó sus propios modelos de inteligencia artificial durante el proceso de diseño del chip.

Según la compañía, Jalapeño fue creado para funcionar con una amplia variedad de modelos de IA y no únicamente con las aplicaciones desarrolladas por OpenAI. El procesador comenzará a desplegarse este mismo año en centros de datos operados por Microsoft y otros socios estratégicos.

La carrera por el control de la IA

El lanzamiento representa un movimiento relevante en la carrera por controlar la infraestructura que impulsa la inteligencia artificial. Durante los últimos años, empresas como OpenAI han dependido en gran medida de los procesadores de Nvidia para entrenar y operar sus modelos. Sin embargo, la creciente demanda de capacidad de cómputo ha llevado a varias tecnológicas a desarrollar sus propios chips especializados.

Reuters reportó que OpenAI busca con esta estrategia disminuir costos operativos y asegurar el acceso a recursos de cómputo para sostener el crecimiento de sus productos. El desarrollo de hardware propio también coloca a la empresa en una ruta similar a la seguida por Google con sus TPU, Amazon con Trainium e Inferentia, y Meta con sus proyectos de silicio personalizado.

Detrás de esta tendencia hay una razón económica y estratégica, pues quien controle los chips controla buena parte de la capacidad para desarrollar inteligencia artificial. Conforme los modelos se vuelven más complejos y son utilizados por millones de personas, las necesidades de cómputo crecen de forma exponencial.Esto ha llevado a las grandes tecnológicas a invertir miles de millones de dólares en diseñar procesadores propios, con el objetivo de optimizar el rendimiento de sus modelos, garantizar el suministro de hardware y disminuir su dependencia de Nvidia, la empresa que se convirtió en la principal beneficiaria del auge de la IA.