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Meta lleva el modo incógnito a sus chats de WhatsApp

Después de la polémica en torno al cifrado de mensajes de Instagram, la tecnológica presenta una nueva modalidad.
mié 13 mayo 2026 09:30 AM
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Esta función se desplegará gradualmente por todo el mundo en las siguientes semanas. (Foto: Kurgenc/Getty Images)

Los chats con IA son una nueva puerta de entrada para información que muchas veces es sensible, pues algunos usuarios usan esta interacción para hablar de temas más personales, un fenómeno que genera que las apps de mensajería tengan opciones de incógnito.

Meta presentó el chat incógnito con Meta AI, una modalidad diseñada para que las conversaciones con su asistente de IA sean privadas, temporales y, según la empresa, inaccesibles incluso para sus propios sistemas internos.

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Wil Cathart, CEO de WhatsApp, señaló que esta función responde a la necesidad de los usuarios por tener más seguridad y privacidad en su app de mensajería.

“Muchos de los usuarios ya intercambian información bancaria, médica o sensible que a pesar de que no se puede acceder, es mejor mantener con una capa extra de seguridad cifrada”, apuntó Cathhart en una sesión con medios de todo el mundo.

Durante años, las aplicaciones de mensajería compitieron por ofrecer conversaciones más seguras entre personas. Signal convirtió el cifrado de extremo a extremo en el centro de su propuesta, Telegram desarrolló chats secretos para conversaciones cifradas de extremo a extremo, aunque sus chats en la nube funcionan bajo otro esquema, mientras que la propia WhatsApp incorporó el cifrado de extremo a extremo hace una década.

Pero los asistentes de IA cambiaron la naturaleza del problema, ya que en una conversación con IA, el sistema también los analiza, interpreta y transforma en respuestas. Esa diferencia abrió una nueva zona gris para la industria, en torno a cómo ofrecer herramientas útiles sin convertir las preguntas más sensibles de los usuarios en datos visibles, retenidos o reutilizables.

Snapchat fue una de las primeras aplicaciones sociales en llevar un chatbot de IA a una experiencia de mensajería con My AI. Sin embargo, su modelo opera bajo una lógica distinta a la que ahora propone Meta.

Snap señala que conserva el contenido compartido con My AI hasta que el usuario lo borra y que esas interacciones pueden usarse para mejorar productos, reforzar seguridad, personalizar la experiencia y anuncios.

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“Mantenemos el cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie puede ver las conversaciones que los usuarios mantienen, sin embargo, muchos tenían esta duda sobre qué pasaba cuando consultaban algo con Meta AI”, apuntó el ejecutivo.

Google también ha integrado Gemini en Google Messages, donde los usuarios pueden pedir ayuda para redactar mensajes, planear eventos o generar ideas sin salir de la app. Además, la compañía añadió controles como los chats temporales en Gemini.

Con ese telón de fondo, Meta intenta colocar a WhatsApp en una posición particular. La compañía no solo quiere que Meta AI esté disponible dentro de una de las aplicaciones de mensajería más usadas del mundo, sino que pueda usarse para preguntas delicadas sin romper la promesa de privacidad que hizo popular al servicio.

El funcionamiento se basa en una tecnología que Meta denomina tratamiento privado, que significa que cuando una persona inicia un chat incógnito con Meta AI, se crea una conversación separada y temporal que solo el usuario puede ver. Los mensajes se procesan en un entorno seguro, las conversaciones no se guardan y, de manera predeterminada, desaparecen.

A diferencia de otros asistentes que viven en aplicaciones separadas, Meta AI puede insertarse en espacios donde ya ocurren conversaciones familiares, laborales, comerciales y comunitarias. Eso puede volver la IA más útil y cotidiana, pero también eleva las exigencias sobre qué datos se procesan, quién puede verlos y cuánto tiempo permanecen disponibles.

Meta también adelantó que, en los próximos meses, presentará una función de chat paralelo protegido. Esta herramienta permitirá pedir ayuda privada a Meta AI dentro de una conversación existente, con contexto sobre lo que se está discutiendo, pero sin interrumpir el chat principal.

En paralelo, la tecnológica desactivó el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos en Instagram, una decisión que fue cuestionada por expertos en ciberseguridad en todo el mundo.

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