Wil Cathart, CEO de WhatsApp, señaló que esta función responde a la necesidad de los usuarios por tener más seguridad y privacidad en su app de mensajería.

“Muchos de los usuarios ya intercambian información bancaria, médica o sensible que a pesar de que no se puede acceder, es mejor mantener con una capa extra de seguridad cifrada”, apuntó Cathhart en una sesión con medios de todo el mundo.

Durante años, las aplicaciones de mensajería compitieron por ofrecer conversaciones más seguras entre personas. Signal convirtió el cifrado de extremo a extremo en el centro de su propuesta, Telegram desarrolló chats secretos para conversaciones cifradas de extremo a extremo, aunque sus chats en la nube funcionan bajo otro esquema, mientras que la propia WhatsApp incorporó el cifrado de extremo a extremo hace una década.

Pero los asistentes de IA cambiaron la naturaleza del problema, ya que en una conversación con IA, el sistema también los analiza, interpreta y transforma en respuestas. Esa diferencia abrió una nueva zona gris para la industria, en torno a cómo ofrecer herramientas útiles sin convertir las preguntas más sensibles de los usuarios en datos visibles, retenidos o reutilizables.

Snapchat fue una de las primeras aplicaciones sociales en llevar un chatbot de IA a una experiencia de mensajería con My AI. Sin embargo, su modelo opera bajo una lógica distinta a la que ahora propone Meta.

Snap señala que conserva el contenido compartido con My AI hasta que el usuario lo borra y que esas interacciones pueden usarse para mejorar productos, reforzar seguridad, personalizar la experiencia y anuncios.

