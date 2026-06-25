Huawei redefine el trabajo híbrido con la nueva MatePad Pro Max

La transformación de los esquemas laborales ha redefinido la manera en que los profesionales desarrollan sus actividades. Hoy, la productividad ya no está ligada a un escritorio fijo, sino a la capacidad de mantenerse conectado, eficiente y colaborativo desde cualquier lugar.
El lanzamiento de la tablet premium, HUAWEI MatePad Pro Max, responde a dicha tendencia. Una tablet premium que combina movilidad, potencia y versatilidad para ofrecer una experiencia de productividad a nivel PC, elevando los estándares de desempeño, conectividad y experiencia de usuario.
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A ello se suma una amplia gama de herramientas creativas pensadas para ejecutivos y profesionistas que dividen su jornada entre reuniones, viajes de negocios y modelos de trabajo híbridos.
Diseño estilizado
Su diseño industrial refinado proyecta una estética moderna y sofisticada. Gracias a sus biseles ultradelgados de apenas 3.55 mm y una relación pantalla-cuerpo del 94 %, ofrece una gran experiencia visual, prácticamente sin marcos. Con solo 509 gramos de peso y un grosor de 4.7 milímetros en su versión PaperMatte, se posiciona como una de las tablets más ligeras y delgadas.
En el apartado de resistencia, Huawei desarrolló una arquitectura estructural de nueva generación que combina aleación de aluminio y refuerzos internos para incrementar la rigidez del equipo y responder a las exigencias de un uso profesional intensivo.
De esta forma, HUAWEI MatePad Pro Max ofrece la portabilidad de una tablet con capacidades comparables a las de una computadora portátil, permitiendo gestionar videoconferencias, revisar documentos, colaborar en tiempo real y ejecutar múltiples tareas de forma simultánea.
Una herramienta para trabajar, colaborar y crear
La experiencia productiva se fortalece con una versión optimizada de WPS Office, que facilita la edición de documentos, hojas de cálculo y presentaciones desde un entorno móvil con una experiencia similar a la de escritorio.
Asimismo, integra funciones impulsadas por inteligencia artificial para agilizar tareas cotidianas, junto con herramientas avanzadas de colaboración y edición de archivos PDF.
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Para perfiles creativos y profesionales que requieren capturar ideas, desarrollar proyectos o producir contenido, el ecosistema se complementa con el teclado Huawei Glide Keyboard y el lápiz digital Huawei M-Pencil Pro, accesorios diseñados para ampliar las posibilidades de productividad y creatividad.
La propuesta se completa con aplicaciones nativas como Huawei Notas y GoPaint, además del amplio catálogo disponible en AppGallery, la tienda oficial de Huawei, que concentra soluciones para productividad, comunicación, movilidad y entretenimiento en un solo ecosistema.
Diseñada para jornadas de alto rendimiento
La pantalla flexible PaperMatte OLED de 13.2 pulgadas con resolución 3K sobresale por su tratamiento antirreflejos y sus tecnologías de protección ocular. Gracias a un avanzado proceso de grabado nanométrico aplicado sobre paneles OLED flexibles, la pantalla ofrece una mayor nitidez y una experiencia visual más cómoda, respaldada por la certificación TÜV Rheinland Full Care Display 5.0.
La experiencia multimedia se complementa con un sistema de seis altavoces que ofrece un sonido envolvente y detallado. Por su parte, la batería de 10,400 mAh proporciona hasta 14.5 horas de autonomía, permitiendo mantener la productividad durante extensas jornadas de trabajo, viajes de negocios o actividades fuera de la oficina.
Con esta nueva generación de dispositivos, Huawei refuerza su apuesta por los usuarios que buscan una experiencia profesional más flexible, eficiente y sofisticada. La HUAWEI MatePad Pro Max estará disponible a partir del 30 de junio en Huawei Online Storey llega a las tiendas físicas el 10 de julio.