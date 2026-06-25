Huawei redefine el trabajo híbrido con la nueva MatePad Pro Max

A ello se suma una amplia gama de herramientas creativas pensadas para ejecutivos y profesionistas que dividen su jornada entre reuniones, viajes de negocios y modelos de trabajo híbridos.

Diseño estilizado

Su diseño industrial refinado proyecta una estética moderna y sofisticada. Gracias a sus biseles ultradelgados de apenas 3.55 mm y una relación pantalla-cuerpo del 94 %, ofrece una gran experiencia visual, prácticamente sin marcos. Con solo 509 gramos de peso y un grosor de 4.7 milímetros en su versión PaperMatte, se posiciona como una de las tablets más ligeras y delgadas.

En el apartado de resistencia, Huawei desarrolló una arquitectura estructural de nueva generación que combina aleación de aluminio y refuerzos internos para incrementar la rigidez del equipo y responder a las exigencias de un uso profesional intensivo.

De esta forma, HUAWEI MatePad Pro Max ofrece la portabilidad de una tablet con capacidades comparables a las de una computadora portátil, permitiendo gestionar videoconferencias, revisar documentos, colaborar en tiempo real y ejecutar múltiples tareas de forma simultánea.

Una herramienta para trabajar, colaborar y crear

La experiencia productiva se fortalece con una versión optimizada de WPS Office, que facilita la edición de documentos, hojas de cálculo y presentaciones desde un entorno móvil con una experiencia similar a la de escritorio.

Asimismo, integra funciones impulsadas por inteligencia artificial para agilizar tareas cotidianas, junto con herramientas avanzadas de colaboración y edición de archivos PDF.