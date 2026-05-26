Un nuevo enfoque en la fabricación de chips

Durante su participación en el Simposio Internacional de Circuitos y Sistemas 2026, en China, la presidenta del departamento de semiconductores, He Tingbo, dio a conocer la nueva filosofía de fabricación de chips que asumirá la empresa para avanzar en el desarrollo de procesadores, a pesar de las restricciones y sanciones por parte de Estados Unidos.

Hasta ahora, la evolución en el campo de los chips dependía del tamaño de sus transistores y hacerlos más pequeños es cada vez más complicado. Sin embargo, Huawei presentó una nueva arquitectura, conocida como “Ley de escalado Tau”, que llevaría a sus procesadores a un nodo de 1.4 nanómetros para 2031, lo cual resulta significativo si se tiene en cuenta que los chips más avanzados de TSMC, Intel y Samsung son de 2 nm.

A nivel técnico, se trata de un cambio de paradigma, porque mientras la ley Moore propone hacer los transistores más pequeños, pero aumentar su capacidad, Huawei reconoce que este componente no puede ser de menor tamaño y, por lo tanto, sugiere que la distancia entre uno y otro se debe rediseñar para que las señales eléctricas recorran menos distancia

“Se basa en un concepto de diseño lógico libre totalmente nuevo, que se expande desde una capa a una de doble capa, destacando la mejora en la densidad de transistores y la eficiencia energética”, señaló Ningbo, quien afirmó que la próxima generación del chip Kirin, que se usa en sus smartphones, será la primera implementación de este enfoque.

“De 2026 a 2035, a medida que se lleve a cabo una amplia gama de investigaciones y desarrollo de productos, la densidad de transistores aumentará, la frecuencia de funcionamiento se disparará y seguiremos ofreciendo al mercado chips móviles de vanguardia”, dijo la ejecutiva.

Las restricciones de Estados Unidos cortaron el acceso de Huawei a componentes críticos como el sistema operativo Android de Google y los semiconductores avanzados de la taiwanesa TSMC. Esta acción mermó su división de consumo y entregó el dominio de los dispositivos de gama alta a sus competidores.