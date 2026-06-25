El nuevo chip de IBM es tan pequeño y duplica la potencia de los anteriores: la nueva revolución en la era de la IA

La firma asegura que esta tecnología ofrecerá hasta un 50% más de rendimiento o un 70% más de eficiencia energética, lo cual es revolucionario en la industria, pues le permitirá adaptarse a las necesidades de diferentes tipos de dispositivos. Por ejemplo, un centro de datos de IA, podría priorizar la velocidad de procesamiento, mientras que una computadora o un teléfono obtendrán una mayor autonomía en su batería y menor temperatura.

Los resultados técnicos de la empresa indican que se prevé que el nuevo chip ofrezca un salto sustancial en eficiencia energética de hasta un 70% más que los chips de nodo de 2 nm, los cuales prometían “cuadruplicar” la duración de la batería de los teléfonos móviles.

Para Jay Gambetta, director de IBM Research, este avance marca un hito en la informática porque “lleva la tecnología más allá de la era nanométrica hasta la escala atómica (...). Estamos reinventando la forma en que se construyen los chips para ofrecer una potencia y una eficiencia energética mucho mayores”.

Esta hazaña no significa que los chips de 1 nm estarán disponibles de forma masiva pronto. Es más, ni siquiera los procesadores de 2 nm han comenzado su producción masiva y eso que se trata de una tecnología de 2021. Eso sí, una vez que se lleve a cabo, esta tecnología potenciará la computación para aplicaciones que van desde la IA generativa y la infraestructura en la nube hasta los dispositivos electrónicos de próximas generaciones.

Luego de la presentación de la tecnología, las acciones de IBM se dispararon en Bolsa un 6.4%, bajo el argumento de ser un avance relevante en un segmento de la empresa que genera aproximadamente dos tercios de las ganancias consolidadas.