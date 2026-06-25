La ambiciosa meta de Marcelo Ebrard: busca multiplicar 25 veces la producción de chips pero le llevará más tiempo

Para el doctor José Jáuregui Tinajero, experto en semiconductores de CETYS Universidad, el objetivo puede considerarse "aspiracionalmente correcto", aunque requiere un análisis técnico preciso, pues señala que la respuesta sobre la viabilidad de ese crecimiento depende de cómo se defina el concepto de "producción".

Como referencia, de acuerdo con cifras de UBS, las exportaciones mexicanas en este sector fueron de casi 35,000 millones de dólares en el primer trimestre del año, y si bien representa un crecimiento del 165%, el banco destaca que se trata de procesos como ensamblaje y no fabricación de chips.

Si el enfoque se centra en incrementar capacidades en diseño, ensamble, prueba, empaque, validación y servicios de ingeniería, México tiene una oportunidad real de crecer aceleradamente debido a que parte de una base pequeña, apunta el especialista. Sin embargo, para desarrollar una industria completa de fabricación de obleas a niveles comparables con Asia o Estados Unidos es un objetivo a mucho más largo plazo.

"Multiplicar por 25 puede ser viable como meta de crecimiento relativo si se parte de una base baja y se concentra en segmentos específicos de la cadena de valor. Pero debe acompañarse de una hoja de ruta realista, medible y por etapas”, señala Jauregui.

La sustitución de importaciones de chips básicos o de complejidad media requeriría entre cinco y diez años. Incluso afirma que México podría desarrollar capacidades graduales en menor tiempo si se enfoca en componentes discretos, dispositivos de potencia, sensores y circuitos analógicos para la industria automotriz o tecnologías legacy.