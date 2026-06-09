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Apple acelera para recuperar terreno en el negocio de la inteligencia artificial con Siri AI

La tecnológica dio un golpe en la mesa para dejar atrás las críticas de su rezago en la IA, con una inversión de 14,000 mdd y una colaboración con Google.
mar 09 junio 2026 05:55 AM
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Apple se quedó atrás por varios años en la carrera de la IA, ahora apuesta 14,000 mdd a Siri AI para cambiarlo
La WWDC 2026 es especial también porque supone la despedida de Tim Cook, que dejará su puesto como CEO de la compañía el 1 de septiembre. (Foto: Josh Edelson/AFP)

Apple no quiere salir del juego de la inteligencia artificial. Durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés), la empresa mostró ayer la nueva versión de su asistente virtual, Siri AI, impulsada por Google en combinación con sus propios modelos. Una estrategia que, según varios analistas, es el último llamado para que la compañía entre a la carrera de la IA.

John Belton, director de carteras de crecimiento en la firma de gestión de inversiones, Gabelli Funds, comentó a CNBC que tras una edición de transición en 2025, donde la innovación más grande fue la actualización estética de la interfaz, con Liquid Glass, la presentación de este año fue más relevante y apuntó que la compañía ahora sí debería ser capaz de distribuir toda su tecnología de IA a sus usuarios.

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“Básicamente, se quitaron el curita de un tirón”, escribió Daniel Ives, jefe de investigación en tecnología de Wedbush, sobre los anuncios que hizo la firma en el WWDC 26, y agregó que este evento fue el momento en que Apple pasó de ser vista como una empresa rezagada en el sector a convertirse en un competidor serio.

La estrategia en torno a la IA ha sido polémica dentro de Apple. De hecho, a mediados de mayo, la compañía tuvo que acordar el pago de 250 millones de dólares para resolver una demanda colectiva bajo las acusaciones de que engañó a los clientes sobre las funciones de Apple Intelligence y Siri que dio a conocer en un evento hace un par de años.

En ese entonces, la empresa de Cupertino aseguró que su IA haría a sus dispositivos (Mac, iPad y iPhone) más personalizados y capaces de entender más contexto, algo que no se cumplió y se volvió a mostrar este año como parte de sus novedades, y que ya se encuentra en soluciones como las de OpenAI, Google, Anthropic e incluso Meta.

Mark Newman, analista senior en la firma de servicios financieros Bernstein Research, explica que a pesar de los comentarios sobre el retraso en esta tecnología, la compañía no está metida en problemas por no presentar avances en IA, pues su gasto no es tan significativo como el de otros competidores.

Apple proyecta una inversión capital de poco más de 14,000 millones de dólares para el año fiscal 2026, un dato significativamente más bajo respecto a las otras gigantes tecnológicas. Amazon planea gastar 200,000 mdd, Google prevé entre 175,000 y 185,000 mdd, mientras que Meta y Microsoft destinan alrededor de 100,000 mdd.

Ives comentó que si bien existe preocupación por el hecho de que Apple no había entrado a esta carrera, no necesariamente debe liderar el sector para generar ingresos de forma relevante y, de hecho, eso es lo que anticipa para la división de Servicios de la fabricante del iPhone .

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Actualmente, según cifras de sus reportes financieros, Apple genera alrededor de 30,000 millones de dólares cada trimestre y esa cifra podría sumar entre 3,500 y 5,000 mdd cada periodo gracias a la IA, según las previsiones del analista.

Y es que tanto Siri AI como el sistema de IA tras bambalinas, Apple Intelligence, hacen sentido como negocio para la empresa, pues por un lado incentiva el ciclo de renovación por parte de los usuarios, que ven en ello un valor para actualizar sus equipos, y, por el otro, le permite generar más acuerdos, como el de 1,000 millones de dólares con Google, que impacta directamente en su división de Servicios.

La clave detrás del éxito de la nueva versión de Siri, dijo Ives, será la base instalada de 1,500 millones de iPhone y dispositivos compatibles que hay en todo el mundo, lo que le podría dar una plataforma para capturar a una gran cantidad de usuarios. Aunque, eso sí, dependerá de sí misma para evitar tener retrasos y que las características realmente estén disponibles este otoño.

“El posicionamiento de Apple es fuerte debido a que son el líder en la industria de los smartphones”, concluye Newman. “Ninguna compañía está mejor posicionada en el mundo para el sector de la IA de consumo que Apple”.

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El valor de Siri AI para Apple

Entre los anuncios que más destacan de Apple para Siri AI se encuentran una experiencia más fluida y personalizada con la inteligencia artificial, basada en un modelo que combina tecnología propietaria y también de Google.

A partir de otoño, Siri tendrá una nueva aplicación dedicada exclusivamente para el asistente digital y tendrá una arquitectura renovada para interactuar con los usuarios en tiempo real, como comprender lo que aparece en la pantalla o editar imágenes con diferentes ángulos de cámara, algo que no es posible en ningún otro teléfono con IA hasta el momento.

Con estas integraciones, Apple quiere demostrar que no se quedó rezagada en el terreno de la inteligencia artificial y que, como en otros sectores de la industria tecnológica, no le importa llegar tarde, sino aprovechar el camino que otros ya labraron. Algo que sucedió en el terreno de la realidad aumentada, con los lentes Vision Pro.

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