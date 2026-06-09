Apple se quedó atrás por varios años en la carrera de la IA, ahora apuesta 14,000 mdd a Siri AI para cambiarlo

“Básicamente, se quitaron el curita de un tirón”, escribió Daniel Ives, jefe de investigación en tecnología de Wedbush, sobre los anuncios que hizo la firma en el WWDC 26, y agregó que este evento fue el momento en que Apple pasó de ser vista como una empresa rezagada en el sector a convertirse en un competidor serio.

La estrategia en torno a la IA ha sido polémica dentro de Apple. De hecho, a mediados de mayo, la compañía tuvo que acordar el pago de 250 millones de dólares para resolver una demanda colectiva bajo las acusaciones de que engañó a los clientes sobre las funciones de Apple Intelligence y Siri que dio a conocer en un evento hace un par de años.

En ese entonces, la empresa de Cupertino aseguró que su IA haría a sus dispositivos (Mac, iPad y iPhone) más personalizados y capaces de entender más contexto, algo que no se cumplió y se volvió a mostrar este año como parte de sus novedades, y que ya se encuentra en soluciones como las de OpenAI, Google, Anthropic e incluso Meta.

Mark Newman, analista senior en la firma de servicios financieros Bernstein Research, explica que a pesar de los comentarios sobre el retraso en esta tecnología, la compañía no está metida en problemas por no presentar avances en IA, pues su gasto no es tan significativo como el de otros competidores.

Apple proyecta una inversión capital de poco más de 14,000 millones de dólares para el año fiscal 2026, un dato significativamente más bajo respecto a las otras gigantes tecnológicas. Amazon planea gastar 200,000 mdd, Google prevé entre 175,000 y 185,000 mdd, mientras que Meta y Microsoft destinan alrededor de 100,000 mdd.