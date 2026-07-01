No se necesitan millones de seguidores para ganar dinero con cursos en línea, pero el mercado y la IA lo dificultan

“No necesitas millones de seguidores”

De acuerdo con Resende, uno de los mitos más arraigados sobre este mercado es que el tamaño de la audiencia determina el éxito, pero los números de Hotmart lo desmiente asegurando que el 74% de sus productores con facturación activa menor a 250,000 dólares anuales tienen menos de 50,000 seguidores.

Incluso entre los creadores con facturación superior a esa cifra, el 36% opera con audiencias “relativamente pequeñas”. El CEO de Hotmart asegura que el activo que define quién tiene éxito no es el alcance, sino la profundidad del conocimiento específico, la autoridad en un tema y la capacidad de construir una comunidad que confíe en ese criterio.

Resende lo articula como una de las principales ventajas estructurales de este mercado, en que considera se puede empezar con muy poco, aprender a lo largo del camino y llegar muy lejos.

El fenómeno no es exclusivo de las plataformas de venta de cursos como Hotmart, YouTube, propiedad de Google, también es uno de los principales ecosistemas de la creator economy educativa. Según datos propios de la compañía, el 92% de los jóvenes de entre 18 y 24 años a nivel global ha utilizado la plataforma para aprender algo nuevo.

YouTube es consciente del alcance y potencial de estos creadores, tanto así que tiene un término para ellos: edutubers. El año pasado incluso se alió con Aprende.org y UNICEF con el objetivo de ofrecer contenido educativo gratuito diseñado para que los usuarios aprendan a su propio ritmo y puedan, posteriormente, registrarse en Aprende.org para realizar exámenes y obtener certificaciones.

La IA: más creadores, más competencia

Pero pese al potencial que los especialistas visualizan en este mercado, también surgen nuevos factores que modifican la forma en que este mercado funciona, uno de los más determinantes es la inteligencia artificial. Para Resende, esta tecnología está transformando el acceso al mercado de una forma que hace apenas unos años era impensable, pues lo que antes requería infraestructura, capital y contactos para producir un curso, distribuirlo, cobrar por él y atender a miles de estudiantes simultáneamente, hoy puede hacerse con una computadora y una conexión a internet.

