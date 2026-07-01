No se necesitan millones de seguidores para ganar dinero con cursos en línea, pero el mercado y la IA lo dificultan

Sin embargo, esa misma democratización tiene otra cara en la disponibilidad de la tecnología también dispara la competencia.
El diagnóstico de Neil Patel, cofundador de NP Digital y uno de los referentes globales del marketing digital, sobre el momento que vive la región es que ésta tiene entre 18 y 20 meses para posicionarse antes de que las compañías globales que ya están viendo resultados en Estados Unidos y Europa lleguen a disputar estos mercados usando exactamente las mismas herramientas de IA.
Según Patel, ocho de cada diez personas en América Latina ya han usado IA generativa, por lo que además del crecimiento de la competencia, también cambió la forma en que los potenciales clientes toman decisiones de compra. Una persona que quiere tomar un curso de finanzas personales no busca solo en Google, consulta Instagram, revisa Reddit, pregunta a ChatGPT y, si el resultado le convence, llega al sitio a comprar.
"El 94.4% de las transacciones tocan múltiples fuentes antes de que alguien compre", dice Patel. Un creador que no aparece en esos espacios, y en particular cuando la IA responde preguntas sobre su nicho, está perdiendo buena parte del recorrido antes de que el cliente potencial siquiera lo encuentre.
La implicación para quienes construyen negocios de conocimiento es que no basta con producir buen contenido, hay que asegurarse de que ese contenido aparezca cuando la IA (ChatGPT, Meta AI, Gemini, Perplexity) responde preguntas relacionadas con el nicho.
"Quien no está optimizando para los canales donde su audiencia está tomando decisiones ya está perdiendo ingresos, aunque todavía no lo sepa", añade, y esos canales hoy incluyen, inevitablemente, a la inteligencia artificial.
Eduardo Vázquez, fundador de Academia IA y de Agentiza IA, empresa que desarrolla agentes comerciales con inteligencia artificial, considera que el riesgo más frecuente que observa en sus consultorías son creadores y empresas que quieren saltar directamente a agentes de inteligencia artificial sin haber documentado sus procesos, sin tener claridad sobre su propuesta de valor ni criterios definidos para tomar decisiones.
"¿Cómo vas a meter un agente si ni siquiera puedes capacitar a alguien nuevo? ¿Qué le vas a decir que haga?", pregunta.
La secuencia que propone es dominar primero la interacción conversacional con la IA, construir proyectos con memoria y contexto acumulado, desarrollar configuraciones de comportamiento que persistan entre sesiones, y solo cuando todo eso funciona bien, explorar la automatización con agentes.