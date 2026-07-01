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No hay que ser influencer: el conocimiento se vende y vale hasta 250,000 dólares anuales

La creator economy crecerá nueve veces en América Latina para 2033, según Hotmart, y la inteligencia artificial está acelerando el acceso a ese mercado.
mié 01 julio 2026 04:34 PM
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No se necesitan millones de seguidores para ganar dinero con cursos en línea, pero el mercado y la IA lo dificultan
El mercado de educación en línea va en camino a los 800,000 millones de dólares para 2030.
 (Foto: ULET IFANSASTI/Getty Images)

Medellín, Colombia. Hoy, un contador que explica declaraciones fiscales en video, una nutrióloga que vende un curso en línea o un diseñador que cobra por acceso a sus tutoriales forman parte de lo que se conoce como la economía del creador, un ecosistema de personas que monetizan su conocimiento, su experiencia o su habilidad directamente a través de plataformas digitales, sin necesidad de un empleador que actúe como intermediario.

Goldman Sachs Research proyecta que el mercado global de la creator economy alcanzará los 480,000 millones de dólares hacia 2027, el doble de lo que valía cuando publicó esa estimación en 2023. El mercado de educación en línea, que se solapa con buena parte de este ecosistema, va en camino a los 800,000 millones de dólares para 2030.

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“No necesitas millones de seguidores”

De acuerdo con Resende, uno de los mitos más arraigados sobre este mercado es que el tamaño de la audiencia determina el éxito, pero los números de Hotmart lo desmiente asegurando que el 74% de sus productores con facturación activa menor a 250,000 dólares anuales tienen menos de 50,000 seguidores.

Incluso entre los creadores con facturación superior a esa cifra, el 36% opera con audiencias “relativamente pequeñas”. El CEO de Hotmart asegura que el activo que define quién tiene éxito no es el alcance, sino la profundidad del conocimiento específico, la autoridad en un tema y la capacidad de construir una comunidad que confíe en ese criterio.

Resende lo articula como una de las principales ventajas estructurales de este mercado, en que considera se puede empezar con muy poco, aprender a lo largo del camino y llegar muy lejos.

El fenómeno no es exclusivo de las plataformas de venta de cursos como Hotmart, YouTube, propiedad de Google, también es uno de los principales ecosistemas de la creator economy educativa. Según datos propios de la compañía, el 92% de los jóvenes de entre 18 y 24 años a nivel global ha utilizado la plataforma para aprender algo nuevo.

YouTube es consciente del alcance y potencial de estos creadores, tanto así que tiene un término para ellos: edutubers. El año pasado incluso se alió con Aprende.org y UNICEF con el objetivo de ofrecer contenido educativo gratuito diseñado para que los usuarios aprendan a su propio ritmo y puedan, posteriormente, registrarse en Aprende.org para realizar exámenes y obtener certificaciones.

La IA: más creadores, más competencia

Pero pese al potencial que los especialistas visualizan en este mercado, también surgen nuevos factores que modifican la forma en que este mercado funciona, uno de los más determinantes es la inteligencia artificial. Para Resende, esta tecnología está transformando el acceso al mercado de una forma que hace apenas unos años era impensable, pues lo que antes requería infraestructura, capital y contactos para producir un curso, distribuirlo, cobrar por él y atender a miles de estudiantes simultáneamente, hoy puede hacerse con una computadora y una conexión a internet.

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Sin embargo, esa misma democratización tiene otra cara en la disponibilidad de la tecnología también dispara la competencia.

El diagnóstico de Neil Patel, cofundador de NP Digital y uno de los referentes globales del marketing digital, sobre el momento que vive la región es que ésta tiene entre 18 y 20 meses para posicionarse antes de que las compañías globales que ya están viendo resultados en Estados Unidos y Europa lleguen a disputar estos mercados usando exactamente las mismas herramientas de IA.

Según Patel, ocho de cada diez personas en América Latina ya han usado IA generativa, por lo que además del crecimiento de la competencia, también cambió la forma en que los potenciales clientes toman decisiones de compra. Una persona que quiere tomar un curso de finanzas personales no busca solo en Google, consulta Instagram, revisa Reddit, pregunta a ChatGPT y, si el resultado le convence, llega al sitio a comprar.

"El 94.4% de las transacciones tocan múltiples fuentes antes de que alguien compre", dice Patel. Un creador que no aparece en esos espacios, y en particular cuando la IA responde preguntas sobre su nicho, está perdiendo buena parte del recorrido antes de que el cliente potencial siquiera lo encuentre.

La implicación para quienes construyen negocios de conocimiento es que no basta con producir buen contenido, hay que asegurarse de que ese contenido aparezca cuando la IA (ChatGPT, Meta AI, Gemini, Perplexity) responde preguntas relacionadas con el nicho.

"Quien no está optimizando para los canales donde su audiencia está tomando decisiones ya está perdiendo ingresos, aunque todavía no lo sepa", añade, y esos canales hoy incluyen, inevitablemente, a la inteligencia artificial.

Eduardo Vázquez, fundador de Academia IA y de Agentiza IA, empresa que desarrolla agentes comerciales con inteligencia artificial, considera que el riesgo más frecuente que observa en sus consultorías son creadores y empresas que quieren saltar directamente a agentes de inteligencia artificial sin haber documentado sus procesos, sin tener claridad sobre su propuesta de valor ni criterios definidos para tomar decisiones.

"¿Cómo vas a meter un agente si ni siquiera puedes capacitar a alguien nuevo? ¿Qué le vas a decir que haga?", pregunta.

La secuencia que propone es dominar primero la interacción conversacional con la IA, construir proyectos con memoria y contexto acumulado, desarrollar configuraciones de comportamiento que persistan entre sesiones, y solo cuando todo eso funciona bien, explorar la automatización con agentes.

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Inteligencia artificial Educación Trabajadores

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