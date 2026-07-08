Apple invertirá 30,000 mdd para fabricar chips en EU junto a Broadcom y cumplir la promesa que hizo a Trump

De acuerdo con el anuncio, este acuerdo permitirá la producción de más de 15,000 millones de chips dentro de los Estados Unidos y también incluye la ampliación de 1,500 millones de dólares de las instalaciones de Broadcom en Fort Collins, Colorado, aunque no detalló cuándo entrará en operación dicha extensión.

“Apple ha estado trabajando con la administración Trump y empresas de todo Estados Unidos para ayudar a crear una cadena de suministro de silicio integral en el país, y el anuncio de hoy impulsa esos esfuerzos”, señaló la empresa en un comunicado.

Este compromiso constituye el más grande para la firma de Cupertino hasta el momento dentro de su Programa de Manufactura Estadounidense (AMP, por sus siglas en inglés), el cual se lanzó para expandir la producción nacional en toda la cadena de suministro.

Como parte de ese esfuerzo, en marzo de este año Apple también anunció otra inversión de 400 millones de dólares y la inclusión de más socios de fabricación a su cadena de suministro dentro de Estados Unidos, con el objetivo de incrementar la producción de equipos dentro del país.