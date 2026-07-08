Apple invertirá 30,000 mdd para fabricar chips en EU junto a Broadcom y cumplir la promesa que hizo a Trump

Otro antecedente relevante es que en febrero de este año, la empresa anunció el traslado de la producción de algunas de sus computadoras Mac Mini a Estados Unidos a finales de año, con la finalidad de complacer el deseo del presidente de reforzar la fabricación en su país.
“Como parte de nuestro compromiso de 600,000 millones de dólares, la Mac Mini se producirá en EU por primera vez a finales de este año”, escribió Tim Cook en una publicación en la red social X. “Estamos acelerando aún más nuestro progreso, estamos produciendo más servidores de IA y abriendo un nuevo Centro de Fabricación Avanzada de Apple para capacitación práctica”.
Por otra parte, de acuerdo con un documento que Broadcom presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de EU, se espera que los acuerdos para el desarrollo y suministro de productos de silicio personalizados duren hasta las generaciones de productos de 2031.
En específico, Broadcom detalló que se encargará de producir ASIC especiales para Apple, es decir, los circuitos integrados de aplicación específica, los cuales se usan para cargas de trabajo de Inteligencia Artificial.
Y es que cabe recordar que Broadcom es un socio de larga data de Apple, a quien le suministra componentes de conectividad, y planea extender su colaboración para fabricar componentes inalámbricos que permitirán a los dispositivos conectarse a redes celulares, wifi y bluetooth.