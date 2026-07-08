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Apple invertirá 30,000 mdd para fabricar chips en EU junto a Broadcom

El anuncio de esta inversión forma parte del Programa de Manufactura Estadounidense que la empresa anunció el año pasado y a través del cual comprometió 600,000 mdd.
mié 08 julio 2026 09:30 AM
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Apple invertirá 30,000 mdd para fabricar chips en EU junto a Broadcom y cumplir la promesa que hizo a Trump
Este acuerdo permitirá la producción de más de 15,000 millones de chips dentro de los Estados Unidos y también incluye la ampliación de 1,500 millones de dólares de las instalaciones de Broadcom en Fort Collins, Colorado. (Justin Sullivan/Getty Images)

Apple sigue realizando grandes inversiones en el sector de semiconductores dentro de Estados Unidos. La empresa anunció un acuerdo de varios años por más de 30,000 millones de dólares con el fabricante de chips Broadcom para diseñar y producir estos componentes dentro del país, un movimiento importante para los deseos de manufactura local del presidente Donald Trump.

De hecho, este acuerdo forma parte de la promesa que Apple hizo el año pasado a la administración Trump de invertir 600,000 millones de dólares en la economía estadounidense durante cuatro años , y representa el mayor compromiso en EU de la fabricante del iPhone.

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De acuerdo con el anuncio, este acuerdo permitirá la producción de más de 15,000 millones de chips dentro de los Estados Unidos y también incluye la ampliación de 1,500 millones de dólares de las instalaciones de Broadcom en Fort Collins, Colorado, aunque no detalló cuándo entrará en operación dicha extensión.

“Apple ha estado trabajando con la administración Trump y empresas de todo Estados Unidos para ayudar a crear una cadena de suministro de silicio integral en el país, y el anuncio de hoy impulsa esos esfuerzos”, señaló la empresa en un comunicado.

Este compromiso constituye el más grande para la firma de Cupertino hasta el momento dentro de su Programa de Manufactura Estadounidense (AMP, por sus siglas en inglés), el cual se lanzó para expandir la producción nacional en toda la cadena de suministro.

Como parte de ese esfuerzo, en marzo de este año Apple también anunció otra inversión de 400 millones de dólares y la inclusión de más socios de fabricación a su cadena de suministro dentro de Estados Unidos, con el objetivo de incrementar la producción de equipos dentro del país.

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Otro antecedente relevante es que en febrero de este año, la empresa anunció el traslado de la producción de algunas de sus computadoras Mac Mini a Estados Unidos a finales de año, con la finalidad de complacer el deseo del presidente de reforzar la fabricación en su país.

“Como parte de nuestro compromiso de 600,000 millones de dólares, la Mac Mini se producirá en EU por primera vez a finales de este año”, escribió Tim Cook en una publicación en la red social X. “Estamos acelerando aún más nuestro progreso, estamos produciendo más servidores de IA y abriendo un nuevo Centro de Fabricación Avanzada de Apple para capacitación práctica”.

Por otra parte, de acuerdo con un documento que Broadcom presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de EU, se espera que los acuerdos para el desarrollo y suministro de productos de silicio personalizados duren hasta las generaciones de productos de 2031.

En específico, Broadcom detalló que se encargará de producir ASIC especiales para Apple, es decir, los circuitos integrados de aplicación específica, los cuales se usan para cargas de trabajo de Inteligencia Artificial.

Y es que cabe recordar que Broadcom es un socio de larga data de Apple, a quien le suministra componentes de conectividad, y planea extender su colaboración para fabricar componentes inalámbricos que permitirán a los dispositivos conectarse a redes celulares, wifi y bluetooth.

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