Tyler Murphy, confundador de EasyOptOuts , un servicio de eliminación de datos en línea, reportó e investigó qué Hide My Email, una de las herramientas de privacidad, tenía errores en cuanto a privacidad. A través del medio Techcrunch, Murphy dijo que “se le reportó a Apple el problema hace un año y no se tenía claro por qué la empresa no lo había podido resolver”.

También mencionó en el medio 404 media que los sitios públicos de búsqueda de personas facilitan vincular una dirección de correo con otros datos personales, “por lo que las personas que dependen de Hide My Email para proteger su seguridad, podrían estar en riesgo”, dijo.

La línea de tiempo que realizaron los cofundadores del servicio de eliminación de datos en línea expone que en 2025 reportaron a Apple el problema y la empresa respondió que Hide My Email no está hecho para que se descubran los correos. En ese mismo año subieron un reporte con los detalles y hasta un mes después Apple respondió que ya estaban revisando las vulnerabilidades pero la organización nunca reconoció que fuera un tema de riesgo.

Victor Ruíz, fundador de la startup mexicana enfocada en ciberseguridad Silikn, dijo a Expansión que “esto no implica que otros datos personales o la cuenta de Apple hayan sido comprometidos, pero sí de la privacidad del correo electrónico, el principal riesgo es la pérdida del anonimato digital”.