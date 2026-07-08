OpenAI libera GPT-5.6 tras revisión del gobierno de Trump

OpenAI liberará al público sus modelos GPT-5.6 Sol, Terra y Luna este jueves 9 de julio, luego de haber restringido durante dos semanas su acceso “a un pequeño grupo de socios de confianza”, a petición del gobierno de Estados Unidos, mientras se definía un proceso de evaluación previo a la liberación pública.

El suceso abre un nuevo capítulo en la relación con las empresas de inteligencia artificial y Washington, donde los modelos avanzados ya no solo pasan por pruebas internas de seguridad, sino que también se someten a pruebas del gobierno encabezado por Donald Trump antes de llegar al mercado.

Axios reportó que la administración de Donald Trump permitió el lanzamiento amplio de ChatGPT-5.6 después de pruebas adicionales y reuniones entre OpenAI y funcionarios federales. La revisión fue realizada por el Center for AI Standards and Innovation del departamento de Comercio, con apoyo de expertos de OpenAI, quienes se mantuvieron en la capital para responder dudas del gobierno.

El 26 de junio la empresa OpenAI anunció los modelos de ChatGPT-5.6. Sol se presentó como su modelo más potente hasta el momento, con mejoras en programación, biología y ciberseguridad. Terra, como una versión equilibrada para el trabajo diario y Luna, como el modelo rápido y económico. Fue entonces cuando la empresa explicó que iniciaría con una vista previa limitada a socios de confianza cuya participación se comunicó al gobierno de Estados Unidos.