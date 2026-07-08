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OpenAI libera GPT-5.6 tras revisión del gobierno de Trump

La liberación de los modelos de inteligencia artificial Sol, Terra y Luna marcan un antes y un después ya que, no solo compiten entre ellas, sino que ahora negocian con Washington el acceso a sus modelos más potentes.
mié 08 julio 2026 01:00 PM
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La empresa de OpenAI anunció el lanzamiento público de los modelos GPT-5.6 Sol, Terra y Luna después de un proceso de evaluación realizado en coordinación con el gobierno de Estados Unidos.
OpenAI anunció el lanzamiento público de los modelos GPT-5.6 Sol, Terra y Luna después de un proceso de evaluación realizado con el gobierno de Estados Unidos, un mecanismo que refleja una mayor participación de Washington en la revisión de sistemas avanzados de inteligencia artificial. (Kevin Frayer/Getty Images)

OpenAI liberará al público sus modelos GPT-5.6 Sol, Terra y Luna este jueves 9 de julio, luego de haber restringido durante dos semanas su acceso “a un pequeño grupo de socios de confianza”, a petición del gobierno de Estados Unidos, mientras se definía un proceso de evaluación previo a la liberación pública.

El suceso abre un nuevo capítulo en la relación con las empresas de inteligencia artificial y Washington, donde los modelos avanzados ya no solo pasan por pruebas internas de seguridad, sino que también se someten a pruebas del gobierno encabezado por Donald Trump antes de llegar al mercado.

Axios reportó que la administración de Donald Trump permitió el lanzamiento amplio de ChatGPT-5.6 después de pruebas adicionales y reuniones entre OpenAI y funcionarios federales. La revisión fue realizada por el Center for AI Standards and Innovation del departamento de Comercio, con apoyo de expertos de OpenAI, quienes se mantuvieron en la capital para responder dudas del gobierno.

El 26 de junio la empresa OpenAI anunció los modelos de ChatGPT-5.6. Sol se presentó como su modelo más potente hasta el momento, con mejoras en programación, biología y ciberseguridad. Terra, como una versión equilibrada para el trabajo diario y Luna, como el modelo rápido y económico. Fue entonces cuando la empresa explicó que iniciaría con una vista previa limitada a socios de confianza cuya participación se comunicó al gobierno de Estados Unidos.

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Aunque OpenAI aceptó el proceso también advirtió que este tipo de revisión gubernamental no debería de convertirse en la norma a largo plazo ya que limita el acceso de usuarios, desarrolladores, empresas, defensores de ciberseguridad y socios globales a herramientas avanzadas.

Este caso de OpenAI llegó después de algo que ocurrió de forma similar con Anthropic.

La agencia Reuters informó que la empresa restringió el acceso a sus modelos de Claude Fable 5 y Mythos 5 debido a una directiva del Departamento de Comercio de Estados Unidos que se relacionaba con temas de ciberseguridad. Después, el gobierno levantó parte de las restricciones manteniendo vigilancia sobre los modelos considerados de mayor riesgo.

La administración de Trump toma un papel más activo en los despliegues de IA desde que el presidente firmó en junio una orden ejecutiva que pide a los desarrolladores compartir de forma voluntaria sus modelos más avanzados con el gobierno antes de que sean liberados al público. La orden también dio a las agencia federales 60 días para desarrollar un proceso de evaluación de capacidades.

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OpenAI dijo que trabaja con el gobierno de Estados Unidos para establecer un marco de evaluación y crear un proceso repetible para futuros lanzamientos de modelos. La empresa también advirtió que este tipo de acceso gubernamental no debería convertirse en la norma porque limita el acceso a usuarios, desarrolladores, empresas, defensores cibernéticos y socios globales.

El 2 de junio el presidente firmó una orden ejecutiva donde establece un esquema voluntario para que los desarrolladores de IA compartan sus modelos más avanzados con el gobierno estadounidense antes de que sean liberados al público con el objetivo de evaluar riesgos de seguridad nacional. Un funcionario citado por Axios dijo que las decisiones sobre el momento y alcance de los lanzamientos siguen dependiendo de las empresas y que las pruebas con expertos del gobierno son voluntarias.

Aún así, OpenAI y Anthropic compiten por desarrollar los modelos más capaces del mercado pero ahora también deben demostrar al gobierno que sus herramientas no representan un riesgo antes de ponerlas a disposición de millones de usuarios.

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