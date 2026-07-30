Baterías vs motores: la era eléctrica transforma las líneas de producción y el perfil del trabajador automotriz

Con una extensión de 80,000 metros cuadrados, la instalación sorprende por su tamaño. Sin embargo, el espacio luce menos concurrido que una nave convencional de motores. Apenas 500 personas trabajan en ella, mientras que buena parte de las operaciones son realizadas por sistemas automatizados debido a la naturaleza de los materiales utilizados, como el níquel y el cobalto, cuya manipulación representa riesgos para las personas.

A lo largo de la línea de producción, las baterías atraviesan distintos módulos cerrados en los que se colocan las celdas, se ensamblan los componentes y finalmente se sellan antes de integrarse al vehículo. En varios de estos espacios incluso existen avisos que prohíben el acceso al personal durante la operación.

La diferencia con una línea tradicional de motores resulta evidente. Donde antes decenas de trabajadores instalaban manualmente pistones, cigüeñales o sistemas de transmisión, ahora son brazos robóticos los que ejecutan buena parte de las tareas. Si algún operador necesita ingresar a uno de los módulos, primero debe detener completamente la maquinaria.

Brazo robótico en la planta de BMW. (Tzuara de Luna)

La automatización cambia el perfil de las plantas

La misma lógica se replica en la nave donde las baterías son instaladas en la parte inferior del vehículo. Ahí, la automatización alcanza 95% gracias al uso de siete robots Kuka, responsables de posicionar y montar uno de los componentes más pesados y delicados del automóvil eléctrico.

Aun así, el factor humano continúa siendo indispensable.

“Necesitas flexibilidad en las áreas de ensamble final porque siempre hay decisiones que necesitan ser tomadas por los humanos. La inteligencia artificial, los procesos automáticos, siempre van a ayudar a las personas a tener mejores decisiones, a hacer el trabajo más rápido y a tener más confianza en lo que hacemos, pero no podemos prescindir del humano que es el siente, el que checa y el que decide fundamentalmente”, explica Néstor Maceda, responsable de las áreas de ensamble y preensamble de baterías en BMW Planta San Luis Potosí.

El ensamble final de un vehículo aún es intensivo en mano de obra. (Tzuara de Luna)

En la fabricación de una batería, por ejemplo, cada una de las 960 celdas requiere ser sellada en dos ocasiones, lo que implica realizar 1,920 puntos de soldadura. Hoy esa labor recae en maquinaria especializada, aunque la revisión final sigue dependiendo del criterio humano para verificar que cada unión se encuentre en la posición correcta.

El cambio también modifica el tipo de talento que demandan las armadoras. Más que operadores dedicados a tareas repetitivas, las nuevas plantas requieren personal capaz de supervisar procesos automatizados, interpretar datos y programar equipos industriales.