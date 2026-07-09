SpaceX promete reducir los costos de la IA con Grok 4.5

La competencia entre los desarrolladores de IA dejó de centrarse solamente en crear el modelo más potente. Ahora la batalla también se libra en el costo de operar cada consulta.

Google, OpenaAI y Anthropic continúan aumentando las capacidades de sus modelos, pero lo que vio SpaceXAI fue otra cosa: reducir el costo operativo por utilizar Inteligencia Artificial.

La empresa de Elon Musk presentó su primer modelo desde que SpaceXAI comenzó a cotizar en bolsa y adquirió la startup Cursor—especializada en programación asistida por IA—. La compañía afirma que el modelo fue diseñado para tareas de desarrollo de software, automatización, investigación y trabajo empresarial con más eficiencia en tokens y menores costos para los desarrolladores.

“Es un modelo de clase Opus, pero más rápido, más eficiente en tokens y con menor costo”, escribió Musk en X cuando anunció el lanzamiento.

Para SpaceX Grok 4.5 tiene un precio de dos dólares por millón de tokens de entrada y 6 dólares por millón de tokens de salida, mientras que Claude Opus 4.8, de Anthropic, tiene un costo de cinco dólares por millón de tokens de entrada y 25 dólares por millón de salida. ChatGPT-5.6 Luna, de OpenAI, tiene un precio de un dólar por millón de tokens de entrada y seis dólares por millón de salida.