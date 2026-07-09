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SpaceX promete reducir los costos de la IA con Grok 4.5

El nuevo modelo promete utilizar hasta 4.2 veces menos tokens que algunos de sus rivales y costar desde dos dólares por millón de tokens de entrada.
jue 09 julio 2026 11:58 AM
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La aplicación Grok en un teléfono móvil frente a una pantalla con imágenes generadas por IA
Grok 4.5 de Elon Musk promete competir con ChatGPT y Claude al ofrecer mayor eficiencia y precios más bajos para desarrolladores y empresas. (Joe Raedle/Getty Images)

La competencia entre los desarrolladores de IA dejó de centrarse solamente en crear el modelo más potente. Ahora la batalla también se libra en el costo de operar cada consulta.

Google, OpenaAI y Anthropic continúan aumentando las capacidades de sus modelos, pero lo que vio SpaceXAI fue otra cosa: reducir el costo operativo por utilizar Inteligencia Artificial.

La empresa de Elon Musk presentó su primer modelo desde que SpaceXAI comenzó a cotizar en bolsa y adquirió la startup Cursor—especializada en programación asistida por IA—. La compañía afirma que el modelo fue diseñado para tareas de desarrollo de software, automatización, investigación y trabajo empresarial con más eficiencia en tokens y menores costos para los desarrolladores.

“Es un modelo de clase Opus, pero más rápido, más eficiente en tokens y con menor costo”, escribió Musk en X cuando anunció el lanzamiento.

Para SpaceX Grok 4.5 tiene un precio de dos dólares por millón de tokens de entrada y 6 dólares por millón de tokens de salida, mientras que Claude Opus 4.8, de Anthropic, tiene un costo de cinco dólares por millón de tokens de entrada y 25 dólares por millón de salida. ChatGPT-5.6 Luna, de OpenAI, tiene un precio de un dólar por millón de tokens de entrada y seis dólares por millón de salida.

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La empresa también aseguró que Grok 4.5 utiliza 4.2 veces menos tokens que Claude Opus 4.8 para resolver tareas de benchmark SWE Bench Pro–métrica utilizada para evaluar modelos especializados en programación. Menos tokens significan menos costos de computación y tiempos de respuesta más rápidos por lo que estas dos variables junto con la calidad de los modelos se vuelve indispensable para las empresas.

SpaceX también señaló que Grok 4.5 fue entrenado sobre miles de GPU NVIDIA GB300 (es un superchip de centro de datos diseñado para inferencia, razonamiento avanzado de IA y modelos de lenguaje de gran tamaño), y optimizado mediante aprendizaje por refuerzo para resolver tareas difíciles de ingeniería y desarrollo de software. De acuerdo con los resultados publicados por la empresa, el modelo supera a versiones anteriores de Claude en algunas pruebas de ingeniería, aunque todavía no rebasa a ChatGPT-5.5 y Fable.

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Más allá de la competencia

El lanzamiento sucede en un momento donde las empresas ya están modificando la manera en la que se adopta la IA.

Un informe de Databricks muestra que el 67% de las organizaciones ya utilizan herramientas de IA pero solo el 19% ha desplegado agentes en producción. Esto significa que muchas empresas aún experimentan con la tecnología antes de integrarla en procesos más complejos.

El mismo estudio señala que el 78% de las organizaciones utilizan dos o más familias de modelos de lenguaje, tendencia que reduce la dependencia de un solo proveedor y obliga a empresas como OpenAI, Google, o SpaceXAI a competir no solamente en desempeño sino en precio, velocidad y especialización.

Con este contexto se puede ver como Grok 4.5 está orientado menos al usuario que conversa con un chatbot y más a empresas que buscan automatizar tareas de programación, crear aplicaciones o desarrollar agentes de ia.

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Modelo para desarrolladores

SpaceX integró Grok 4.5 como modelo predeterminado en Grok Build y también lo habilitó dentro de Cursor, plataforma especializada en programación asistida por IA que adquirió recientemente. La compañía sostiene que el modelo puede construir aplicaciones completas a partir de una sola instrucción, generar modelos complejos en Excel, elaborar presentaciones en PowerPoint y automatizar documentos en Word.

“Nuestro análisis interno es que Grok 4.5 es aproximadamente comparable con Opus 4.7, pero mucho más rápido. La combinación entre capacidad, velocidad y menor costo es lo que lo hace competitivo”, dijo Elon Musk.

Por ahora, Grok 4.5 está disponible mediante la API de SpaceX, Grok Build y Cursor, aunque todavía no puede utilizarse en la Unión Europea.

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Inteligencia artificial Elon Musk ChatGPT

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