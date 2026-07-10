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Tecnología

Reseña: Star Fox, el espíritu arcade regresa con creces en 2026

Este remake de Nintendo 64 demuestra que, por un lado, las capacidades técnicas de Switch 2 tienen un techo muy alto y, por el otro, que un buen diseño de niveles es atemporal.
vie 10 julio 2026 11:00 AM
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Reseña: Star Fox, Nintendo Switch 2
(Foto: Cortesía Nintendo)

El regreso de Star Fox a Nintendo Switch 2 no es solo un lanzamiento nostálgico, sino una declaración de principios en la industria para no olvidar sus raíces. Tras una década de silencio desde su última entrega, la franquicia vuelve con un remake de Star Fox 64 que se siente como una anomalía en el panorama actual, pues llega para reivindicar el concepto arcade, adaptándolo a las exigencias tecnológicas de 2026 y ofreciendo una experiencia que prioriza la maestría del jugador por encima de la duración.

La gran polémica que rodea a esta entrega es su duración, ya que es posible ver los créditos tras unas cuantas horas de juego. Sin embargo, juzgarlo bajo esa métrica es ignorar la naturaleza misma del género; este Star Fox está diseñado para ser rejugado tantas veces como dé el deseo del usuario. Su valor reside en las más de 20 rutas posibles, el sistema de medallas y la búsqueda constante de la puntuación perfecta, elementos que lo convierten en un reto de crecimiento personal más que en un producto de consumo rápido.

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En términos técnicos, Nintendo ha aprovechado la potencia de la Switch 2 para entregar una obra visualmente que corre a 4K y 60 FPS, sin caídas de rendimiento, además de concentrar un gran nivel de detalle en escenarios lineales, logrando una densidad visual que sería imposible en un mundo abierto.

Narrativamente, el juego evolucionó dotando a Fox McCloud y su equipo de una mayor profundidad y personalidad. No se trata solo de añadir cinemáticas, sino de integrar la historia con el sistema de rutas de manera orgánica y una de las innovaciones más destacadas es que los diálogos de cada misión cambian dinámicamente según el planeta del que provengas o el vehículo que hayas utilizado previamente.

Esta atención al detalle se extiende a la jugabilidad, pues se introdujeron microajustes, como una mayor velocidad en el rayo de carga, que dotan al juego de más agilidad y permiten alcanzar puntuaciones antes impensables para los maestros del sistema de combos. Es una experiencia que recompensa la memoria muscular y la precisión milimétrica.

Para los jugadores que buscan contenido más allá de la campaña, el Modo Desafío ofrece una dificultad extrema, especialmente en sus variantes experto. Estos retos están diseñados para el "jugador de toda la vida", exigiendo requisitos que muy pocos lograrán completar al 100%. Es aquí donde el juego demuestra que su duración no es de una hora, sino de las decenas de horas necesarias para dominar cada patrón enemigo.

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Una de las novedades más comentadas es el uso de la cámara de la consola para el Game Chat, permitiendo usar avatares animados de los personajes. Ver la cara de Fox o Falco gesticulando mientras hablas con amigos recrea la sensación de juego local, aunque es lamentable que esta función esté restringida tras un modelo de pago.

Sin embargo, el juego no está exento de oportunidades desaprovechadas, como el no haber incluido niveles totalmente nuevos. Hubiera sido el momento ideal para rescatar ideas descartadas del desarrollo original, como misiones adicionales para el submarino Blue Marine. Aunque el remake es extremadamente fiel y respetuoso, un par de planetas inéditos habrían redondeado una oferta de contenido que algunos podrían considerar escueta.

Pese a estas críticas menores, el título es un pilar estratégico para el negocio de Nintendo y la consolidación de Switch 2. Al recuperar una franquicia que comercialmente suele ser difícil, la compañía demuestra que su nuevo hardware no solo sirve para aventuras masivas, sino para experiencias atemporales.

Este lanzamiento también envía un mensaje claro sobre la identidad de la marca: Nintendo sigue apostando por la esencia del videojuego como medio, pues en un mercado saturado de mecánicas roguelike o de mundo abierto, Star Fox es diversión directa, reto constante y satisfacción inmediata, tal como sucedía en los primeros años del videojuego.

Para la consola Switch 2, contar con un título que rinda a este nivel audiovisual es fundamental para atraer al público más exigente. La estabilidad de sus 60 FPS y la calidad de su iluminación son argumentos de venta poderosos que posicionan a la máquina como un sistema capaz de competir en la liga de la alta fidelidad sin perder el encanto característico de las IP de la gran N.

Además, el juego funciona como un puente entre generaciones, permitiendo que los veteranos revivan su infancia mientras los nuevos jugadores descubren por qué Star Fox es una leyenda.

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Nintendo

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