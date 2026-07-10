Reseña: Star Fox, el espíritu arcade regresa con creces en 2026

Una de las novedades más comentadas es el uso de la cámara de la consola para el Game Chat, permitiendo usar avatares animados de los personajes. Ver la cara de Fox o Falco gesticulando mientras hablas con amigos recrea la sensación de juego local, aunque es lamentable que esta función esté restringida tras un modelo de pago.

Sin embargo, el juego no está exento de oportunidades desaprovechadas, como el no haber incluido niveles totalmente nuevos. Hubiera sido el momento ideal para rescatar ideas descartadas del desarrollo original, como misiones adicionales para el submarino Blue Marine. Aunque el remake es extremadamente fiel y respetuoso, un par de planetas inéditos habrían redondeado una oferta de contenido que algunos podrían considerar escueta.

Pese a estas críticas menores, el título es un pilar estratégico para el negocio de Nintendo y la consolidación de Switch 2. Al recuperar una franquicia que comercialmente suele ser difícil, la compañía demuestra que su nuevo hardware no solo sirve para aventuras masivas, sino para experiencias atemporales.

Este lanzamiento también envía un mensaje claro sobre la identidad de la marca: Nintendo sigue apostando por la esencia del videojuego como medio, pues en un mercado saturado de mecánicas roguelike o de mundo abierto, Star Fox es diversión directa, reto constante y satisfacción inmediata, tal como sucedía en los primeros años del videojuego.

Para la consola Switch 2, contar con un título que rinda a este nivel audiovisual es fundamental para atraer al público más exigente. La estabilidad de sus 60 FPS y la calidad de su iluminación son argumentos de venta poderosos que posicionan a la máquina como un sistema capaz de competir en la liga de la alta fidelidad sin perder el encanto característico de las IP de la gran N.

Además, el juego funciona como un puente entre generaciones, permitiendo que los veteranos revivan su infancia mientras los nuevos jugadores descubren por qué Star Fox es una leyenda.