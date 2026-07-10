Reseña: Star Fox, el espíritu arcade regresa con creces en 2026

El regreso de Star Fox a Nintendo Switch 2 no es solo un lanzamiento nostálgico, sino una declaración de principios en la industria para no olvidar sus raíces. Tras una década de silencio desde su última entrega, la franquicia vuelve con un remake de Star Fox 64 que se siente como una anomalía en el panorama actual, pues llega para reivindicar el concepto arcade, adaptándolo a las exigencias tecnológicas de 2026 y ofreciendo una experiencia que prioriza la maestría del jugador por encima de la duración.
La gran polémica que rodea a esta entrega es su duración, ya que es posible ver los créditos tras unas cuantas horas de juego. Sin embargo, juzgarlo bajo esa métrica es ignorar la naturaleza misma del género; este Star Fox está diseñado para ser rejugado tantas veces como dé el deseo del usuario. Su valor reside en las más de 20 rutas posibles, el sistema de medallas y la búsqueda constante de la puntuación perfecta, elementos que lo convierten en un reto de crecimiento personal más que en un producto de consumo rápido.