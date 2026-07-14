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Tras regular las redes sociales, Australia crea una Oficina de IA

Tras impulsar la regulación más estricta para las redes sociales, el gobierno de Anthony Albanese anunció un organismo especializado que establecerá estándares para el desarrollo y uso de la IA.
mar 14 julio 2026 11:10 AM
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Australia crea oficina para regular la IA
Según el discurso del primer ministro, actores estatales y grupos extremistas ya utilizan herramientas de IA para producir campañas de desinformación y propaganda dirigidas, lo que aumenta la necesidad de establecer mecanismos de supervisión. (GEORGE CHAN/Getty Images)

Después de convertirse en uno de los países con las medidas más estrictas para controlar el acceso de menores a las redes sociales, Australia dio un nuevo paso en su estrategia para regular las plataformas digitales con la creación de una Oficina de Inteligencia Artificial que definirá estándares nacionales para el desarrollo y uso de esta tecnología.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, presentará el plan con el que busca fortalecer la respuesta del país ante el rápido avance de la IA, una tecnología que ya transforma sectores como el empleo, la defensa y la energía.

La nueva Oficina de IA comenzará operaciones de inmediato y tendrá la tarea de desarrollar lineamientos nacionales que, según el gobierno, permitan aprovechar el potencial económico de la inteligencia artificial sin dejar de atender sus riesgos.

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De acuerdo con fragmentos del discurso a los que la AFP tuvo acceso de forma anticipada, Albanese sostendrá que una regulación clara también puede convertirse en un incentivo para atraer inversión internacional, al ofrecer mayor certidumbre sobre los procesos de aprobación y el cumplimiento de las normas.

La creación de la Oficina de IA se suma a la estrategia que Australia ha seguido en los últimos años para reforzar la regulación de las plataformas digitales. El país fue uno de los primeros en aprobar una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años y obliga a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios, una medida con la que el gobierno buscó reducir los riesgos para niños y adolescentes. Ahora, esa política regulatoria se extiende al desarrollo y uso de la inteligencia artificial.

El anuncio llega en un momento en el que Australia enfrenta un intenso debate sobre la regulación de la IA. Esta semana trascendió que la empresa estadounidense Anthropic buscó convencer a funcionarios australianos de modificar la legislación de derechos de autor para facilitar el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial con obras protegidas.

Al mismo tiempo, el auge de la infraestructura para IA ya tiene efectos económicos, pues la inversión en centros de datos fue el principal impulsor del crecimiento económico australiano durante el trimestre concluido en marzo, según cifras oficiales.

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El gobierno también justifica la creación de la nueva oficina por razones de seguridad nacional. La Estrategia Nacional de Defensa de Australia identifica a la inteligencia artificial y al aprendizaje automático como las tecnologías con mayor potencial de generar cambios disruptivos en los próximos años.

Según el discurso del primer ministro, actores estatales y grupos extremistas ya utilizan herramientas de IA para producir campañas de desinformación y propaganda dirigidas, lo que aumenta la necesidad de establecer mecanismos de supervisión.

La decisión también responde a las presiones de músicos, escritores, guionistas y artistas, quienes han pedido al gobierno rechazar propuestas de empresas tecnológicas para utilizar contenidos protegidos por derechos de autor en el entrenamiento de modelos de IA sin autorización de sus creadores.

Con esta medida, Australia amplía una política de regulación tecnológica que en los últimos años ha incluido normas dirigidas a las plataformas digitales con el objetivo de imponer mayores obligaciones a las empresas tecnológicas conforme aumenta su impacto económico y social.

Con información de AFP

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Inteligencia artificial Australia

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