Tras regular las redes sociales, Australia crea una Oficina de IA

De acuerdo con fragmentos del discurso a los que la AFP tuvo acceso de forma anticipada, Albanese sostendrá que una regulación clara también puede convertirse en un incentivo para atraer inversión internacional, al ofrecer mayor certidumbre sobre los procesos de aprobación y el cumplimiento de las normas.

La creación de la Oficina de IA se suma a la estrategia que Australia ha seguido en los últimos años para reforzar la regulación de las plataformas digitales. El país fue uno de los primeros en aprobar una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años y obliga a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios, una medida con la que el gobierno buscó reducir los riesgos para niños y adolescentes. Ahora, esa política regulatoria se extiende al desarrollo y uso de la inteligencia artificial.

El anuncio llega en un momento en el que Australia enfrenta un intenso debate sobre la regulación de la IA. Esta semana trascendió que la empresa estadounidense Anthropic buscó convencer a funcionarios australianos de modificar la legislación de derechos de autor para facilitar el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial con obras protegidas.

Al mismo tiempo, el auge de la infraestructura para IA ya tiene efectos económicos, pues la inversión en centros de datos fue el principal impulsor del crecimiento económico australiano durante el trimestre concluido en marzo, según cifras oficiales.