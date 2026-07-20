AliExpress recibe multa de 629 mdd por vender productos prohibidos en la UE

El año pasado, la Comisión Europea aceptó las iniciativas propuestas por AliExpress para resolver de manera amistosa infracciones detectadas durante sus investigaciones, pero también le advirtió que se exponía a una sanción por esos otros motivos. "Desde la entrada en vigor de la DSA, AliExpress se ha comprometido firmemente a cumplir con sus obligaciones y sigue haciéndolo", aseguró la plataforma china.
"Respetar las mismas reglas"
En el marco de una investigación paralela, Bruselas impuso en mayo una multa de 200 millones de euros a Temu, otra plataforma china muy popular en Europa, por los mismos motivos, una sanción que la empresa ha impugnado.
También la red social X, del multimillonario Elon Musk, recibió una multa de 120 millones de euros a finales de 2025, pero en ese caso fue por incumplir las obligaciones de transparencia previstas por la DSA.
La UE intensifica desde hace meses las normas para proteger su mercado frente a una competencia china que a menudo se considera desleal. Principalmente, mediante un impuesto mínimo de tres euros sobre los paquetes pequeños importados al bloque.
Sin embargo, la Comisión negó haber apuntado a AliExpress por su origen. "Estamos realizando investigaciones sobre varias plataformas en línea, muchas de las cuales tienen su sede en Estados Unidos, y muchas otras en China, pero también en Europa" y "no tomamos en cuenta su origen porque todos los que quieran operar en Europa deben cumplir con las mismas reglas", subrayó Virkkunen. Otra plataforma de ventas de origen asiático, Shein, también está en la mira de Bruselas.
Con información de AFP