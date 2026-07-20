AliExpress recibe multa de 629 mdd por vender productos prohibidos en la UE

El Ejecutivo europeo considera que el sistema de detección de productos prohibidos implementado por AliExpress no funcionaba en absoluto cuando inició su investigación en marzo de 2024.

"Detectamos una gran cantidad de productos falsificados, pero también juguetes y cosméticos peligrosos, que permanecieron mucho tiempo en venta", explicó a los periodistas Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica.

Además, señaló que las sanciones que la plataforma aplicaba a los vendedores que infringían las normas para dejar de vender estos artículos "no eran efectivas", ya que sus tiendas seguían activas mucho tiempo después y los sistemas de verificación de los productos se podían eludir fácilmente porque los equipos carecían de personal suficiente.

La sanción obliga al sitio a presentar, en un plazo de tres meses, medidas destinadas a cumplir con la DSA, bajo el argumento de recibir pena de multas periódicas.

"No estamos de acuerdo con la decisión emitida hoy ni con esta multa desproporcionada, que no reflejan ni nuestros principios establecidos ni las medidas significativas y proactivas que pusimos en marcha", indicó la empresa en una declaración a la AFP, sin precisar de momento si apelará esta sanción.