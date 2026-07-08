Las 3 empresas argentinas que conquistan México: una vende 124,000 millones y emplea a 35,000 personas

1.- Mercado Libre

Con ingresos por 124,320 millones de pesos y 34,226 empleados, Mercado Libre ocupa el lugar 46 en el ranking de Las 500 empresas más importantes de México 2026, un avance de 15 posiciones frente al año anterior, cuando se ubicó en el sitio 61.

Fundada en 1999 por Marcos Galperin en Argentina, la compañía se ha consolidado como la empresa más valiosa de América Latina al construir un ecosistema que va mucho más allá del comercio electrónico. Además de su marketplace, opera negocios de pagos digitales con Mercado Pago, crédito, logística, publicidad y entretenimiento.

En 2026, Mercado Libre también concretó uno de los cambios más importantes de su historia. Tras 26 años como director general, Marcos Galperin dejó la dirección ejecutiva para convertirse en presidente ejecutivo de la compañía, mientras que Ariel Szarfsztejn asumió como CEO global. La transición busca dar continuidad a la estrategia que convirtió a la firma en el principal jugador del comercio electrónico y los servicios financieros digitales de América Latina.

Mercado Libre, la plataforma argentina de comercio electrónico y pagos digitales con una de sus operaciones más importantes en México. (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

2.- Despegar

Con ingresos por 13,000 millones de pesos, Despegar ocupa el lugar 300 en el ranking de Las 500 empresas más importantes de México 2026, luego de descender cuatro posiciones respecto al año anterior. La compañía no hace pública su plantilla laboral.

Fundada en 1999 en Buenos Aires por Roberto Souviron, Despegar se consolidó como una de las principales empresas de tecnología para viajes en América Latina. A lo largo de su crecimiento incorporó marcas como Best Day, HotelDO, Viajes Falabella, ViajaNet, Koin y Stays, con operaciones en 19 países y una oferta que incluye vuelos, hospedaje, paquetes vacacionales y servicios financieros para viajeros.

Desde 2025 forma parte del grupo tecnológico Prosus, dueño de compañías como iFood y OLX Brasil. En los últimos años también ha impulsado el uso de inteligencia artificial para fortalecer su negocio, con el lanzamiento de SOFIA, una asistente virtual diseñada para acompañar a los usuarios durante la planeación y compra de sus viajes.