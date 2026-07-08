Las 3 empresas argentinas que conquistan México: una vende 124,000 millones y emplea a 35,000 personas

Aunque México y Argentina son dos de las mayores economías de América Latina, la presencia de empresas argentinas en el mercado mexicano es más limitada de lo que podría suponerse. De hecho, solo tres compañías de origen argentino figuran entre Las 500 empresas más importantes de México.
Aun así, su peso es relevante. Entre ellas destaca una de las plataformas de comercio electrónico más grandes de la región, ampliamente utilizada por millones de mexicanos y convertida en uno de los principales referentes del e-commerce en América Latina.
Con ingresos por 124,320 millones de pesos y 34,226 empleados, Mercado Libre ocupa el lugar 46 en el ranking de Las 500 empresas más importantes de México 2026, un avance de 15 posiciones frente al año anterior, cuando se ubicó en el sitio 61.
Fundada en 1999 por Marcos Galperin en Argentina, la compañía se ha consolidado como la empresa más valiosa de América Latina al construir un ecosistema que va mucho más allá del comercio electrónico. Además de su marketplace, opera negocios de pagos digitales con Mercado Pago, crédito, logística, publicidad y entretenimiento.
En 2026, Mercado Libre también concretó uno de los cambios más importantes de su historia. Tras 26 años como director general, Marcos Galperin dejó la dirección ejecutiva para convertirse en presidente ejecutivo de la compañía, mientras que Ariel Szarfsztejn asumió como CEO global. La transición busca dar continuidad a la estrategia que convirtió a la firma en el principal jugador del comercio electrónico y los servicios financieros digitales de América Latina.
2.- Despegar
Con ingresos por 13,000 millones de pesos, Despegar ocupa el lugar 300 en el ranking de Las 500 empresas más importantes de México 2026, luego de descender cuatro posiciones respecto al año anterior. La compañía no hace pública su plantilla laboral.
Fundada en 1999 en Buenos Aires por Roberto Souviron, Despegar se consolidó como una de las principales empresas de tecnología para viajes en América Latina. A lo largo de su crecimiento incorporó marcas como Best Day, HotelDO, Viajes Falabella, ViajaNet, Koin y Stays, con operaciones en 19 países y una oferta que incluye vuelos, hospedaje, paquetes vacacionales y servicios financieros para viajeros.
Desde 2025 forma parte del grupo tecnológico Prosus, dueño de compañías como iFood y OLX Brasil. En los últimos años también ha impulsado el uso de inteligencia artificial para fortalecer su negocio, con el lanzamiento de SOFIA, una asistente virtual diseñada para acompañar a los usuarios durante la planeación y compra de sus viajes.
Con ingresos por 9,248.1 millones de pesos, Arcos Dorados ocupa el lugar 355 en el ranking de Las 500 empresas más importantes de México 2026, luego de avanzar tres posiciones frente al año anterior, cuando se ubicó en el sitio 358. La compañía no hace pública su plantilla laboral en México, aunque reporta más de 120,000 colaboradores en los 21 países y territorios de América Latina y el Caribe donde opera.
Arcos Dorados Holdings es una empresa de origen argentino que nació en 2007, cuando el empresario Woods Staton adquirió las operaciones de McDonald’s en América Latina y el Caribe y creó una compañía independiente para administrar la franquicia de la marca en la región. Desde entonces, se convirtió en el mayor franquiciado independiente de McDonald’s en el mundo.
La compañía tiene su sede corporativa en Buenos Aires y desde ahí coordina sus operaciones regionales, que incluyen restaurantes, servicios digitales y programas de experiencia para clientes en América Latina y el Caribe.
Mención especial: Techint
Con ingresos por 7,349 millones de pesos y una plantilla laboral de 5,879 personas en México, Techint ocupa el lugar 390 en el ranking de Las 500 empresas más importantes de México 2026, luego de caer 17 posiciones frente al año anterior, cuando se ubicó en el sitio 373.
Techint es una empresa italo-argentina fundada en 1945 por el ingeniero italiano Agostino Rocca en Buenos Aires. Su nombre surgió de Compagnia Tecnica Internazionale, compañía creada para desarrollar proyectos de ingeniería y construcción, que posteriormente adoptó la abreviatura Techint como identidad corporativa. Actualmente opera en sectores como energía, oil & gas, minería, petroquímica, infraestructura y obras industriales.
La compañía inició su expansión con proyectos como la construcción de un gasoducto de 1,800 kilómetros en Argentina en 1949 y con el paso de las décadas se convirtió en un grupo global con presencia en América, Europa, Asia y Medio Oriente, además de centros de ingeniería en distintos países.
En México, Techint comenzó operaciones en 1954 con el desarrollo de la acería Tamsa en Veracruz.
Más que una ola de inversión argentina, la presencia de estas compañías refleja una estrategia de expansión hacia sectores donde México ofrece escala, consumidores y oportunidades de crecimiento. Mercado Libre encontró en el país uno de sus principales mercados fuera de Argentina; Despegar aprovechó el potencial turístico mexicano; Arcos Dorados consolidó una operación vinculada al consumo masivo, y Techint desarrolló una trayectoria ligada a la industria y la infraestructura.
El punto en común es que estas compañías no limitaron su presencia en México a la comercialización de productos o servicios, sino que construyeron operaciones con alcance regional, infraestructura propia y modelos de negocio adaptados al mercado local.
Aunque son pocas las compañías de origen argentino que aparecen entre las empresas más importantes de México, su presencia muestra que algunos grupos han logrado ocupar posiciones estratégicas en sectores clave de la economía mexicana.