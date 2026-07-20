Samsung recorta 739 empleos antes de presentar sus nuevos Galaxy

Samsung informó que 739 puestos de trabajo en Englewood Cliffs, Nueva Jersey, se verán afectados por el cambio de sede de Samsung Electronics America (SEA), la filial encargada de las operaciones de teléfonos, televisores, pantallas y electrodomésticos en ese país. La empresa señaló que la mayoría de los trabajadores recibió una oferta para reubicarse, mientras que otros fueron despedidos.

De acuerdo con Reuters, cerca de otros 100 empleados en las oficinas de Plano, Texas, también perdieron su empleo, incluidos trabajadores de la división móvil, aunque la compañía no detalló el número total de despidos derivados del proceso de reorganización.

En un comunicado, Samsung explicó que el traslado de la sede "puede derivar en cambios en la estructura de la fuerza laboral", ya que algunos empleados no podrán mudarse y determinadas funciones serán optimizadas para alinearse con las prioridades del negocio. La empresa aseguró que no existe una reestructuración global de su división de productos de consumo.

Contraste entre chips y electrónica de consumo

La reorganización ocurre mientras el negocio de semiconductores de la surcoreana atraviesa un periodo de fuerte crecimiento impulsado por la demanda de chips para inteligencia artificial, sus divisiones de teléfonos, televisores y electrodomésticos enfrentan mayores presiones por el aumento en los costos de los componentes y la competencia de Apple y fabricantes chinos.

Samsung incluso anticipó recientemente que su división de chips registrará un fuerte incremento en sus ganancias del segundo trimestre gracias al auge de la IA, mientras que su negocio móvil podría registrar pérdidas.

La noticia también coincide con la cuenta regresiva para el Galaxy Unpacked, el evento que Samsung celebrará el 22 de julio, donde se espera que la marca lance una nueva generación de smartphones plegables, relojes inteligentes y otros dispositivos impulsados por inteligencia artificial.