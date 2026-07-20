Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Huawei voltea a Rusia para ser el socio tecnológico de China y vencer a EU

Las restricciones occidentales empujan a Moscú hacia nuevos proveedores de chips para IA, en un mercado donde las empresas asiáticas buscan reducir la dependencia de tecnología estadounidense.
lun 20 julio 2026 05:55 AM
Añadir Expansión en Google
Huawei voltea a Rusia en la carrera de la IA
Además de Sberbank, otras empresas rusas que están adoptando diseños y colaboraciones con empresas chinas de chips son Tramplin Electronics y Element. (BalkansCat/Getty Images)

Huawei le demostró a China que no su ecosistema nacional de semiconductores no depende de Nvidia ni de Estados Unidos. Y, de paso, dejó en evidencia que la tecnología del gigante asiático puede encontrar grandes socios comerciales, como Rusia, en la guerra tecnológica con Occidente.

En la actualidad, Rusia también está intentando desarrollar sus propios modelos de IA. Su proyecto más relevante se llama GigaChat y para entrenarlo, Sberbank, uno de los principales bancos de Rusia, ya manifestó su interés por obtener chips de Huawei para sus sistemas.

German Gref, director ejecutivo de Sberbank, dijo en mayo que buscan los procesadores de la empresa china, especialmente el componente de última generación, Ascend 950 de Huawei, demostrando su interés por el hardware de IA, un sector que, según la firma de investigación rusa TAdviser, alcanzó los 62,700 millones de rublos en 2025, lo que supone un aumento de aproximadamente el 20% interanual.

Publicidad

Esta decisión pone de manifiesto un creciente interés en la tecnología china y podría generar una alianza geopolítica relevante en un momento en que la industria de la IA se volvió un tema considerado de seguridad nacional para los gobiernos de China, Rusia y Estados Unidos, entre otros.

Allen Maggard, analista sénior de C4ADS, una organización de investigación de seguridad con sede en Washington, señala que es improbable que Rusia pueda expandir su industria informática nacional utilizando únicamente tecnologías occidentales debido a limitaciones económicas. Por ello es que su industria tecnológica depende cada vez más de China como la alternativa más práctica.

Además de Sberbank, otras empresas rusas que están adoptando diseños y colaboraciones con empresas chinas son Tramplin Electronics y Element. De hecho Element, el mayor fabricante de chips de Rusia, en el que Sberbank adquirió una participación del 41.9% en enero de este año, comenzó a producir chips en China para el mercado automovilístico chino, según reportes.

Para Maggard, el panorama de la relación entre estas dos potencias tiene potencia, pues señala que es probable que evolucione hacia un mayor acceso mutuo entre sus industrias electrónicas y aunque China tiene una posición más fuerte, Rusia se convertiría en un cliente recurrente del ecosistema de semiconductores del gigante asiático.

Publicidad

No obstante, es importante señalar que también existen elementos que complejizan la relación, pues China ha priorizado el desarrollo de su ecosistema local. Empresas chinas como ByteDance, Alibaba y Tencent tienen pedidos de los chips Ascend 950, lo que dificulta que Sberbank u otras formas rusas satisfagan sus necesidades tecnológicas en un entorno altamente competitivo.

ByteDance únicamente, por mencionar un caso, se comprometió a finales del año pasado a invertir 5,600 millones de dólares en la adquisición de chips Ascend 950PR de Huawei, mientras que el objetivo de la empresa es fabricar 750,000 unidades de ese chip para todos sus clientes en 2026 y espera ganar alrededor de 12,000 millones en ingresos por chips de IA a lo largo de este año.

Huawei avanza en la carrera de la IA con nueva tecnología

Para el analista y experto en semiconductores, Emilio García Gara, luego de cinco años del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, Huawei logró construir una cadena de suministro cada vez más completa y si bien todavía depende de otras empresas para tecnologías que no puede fabricar por sí sola, sus inversiones la acercan a reducir al mínimo la dependencia de proveedores extranjeros.

En términos de cifras, el especialista resalta que mientras 2025 ambas compañías tenían una cuota del 40% en el segmento de las aceleradoras IA, en 2026 Huawei ya cuenta con un 50% y Nvidia ha descendido hasta el 8%. Además, en el aspecto puramente tecnológico, la serie Ascend 950 puede considerarse más o menos comparable al H200 de Nvidia.

Publicidad

Otra de las señales de evolución que cita el experto es que Huawei en los últimos seis años ha diseñado y producido en masa hasta 381 chips distintos, que atienden a una amplia gama de industrias, sectores y mercados. Asimismo, los chips Kirin, cuyo lanzamiento está previsto para otoño de 2026, serán los primeros en adoptar la arquitectura LogicFolding, que mejorará el rendimiento y se espera que para 2031 los chips de gama alta de Huawei presenten una densidad de transistores de 1.4 nanómetros.

En este sentido, Mishel Kondi, analista sénior de C4ADS, destaca un punto importante en la evolución histórica de la industria de semiconductores en China, pues su estrategia de autosuficiencia comenzó con la iniciativa "Hecho en China 2025", lanzada en 2015, una fecha anterior a los controles a las exportaciones estadounidenses, haciendo referencia a.

De cara al futuro, el analista advierte que un mayor acceso a chips avanzados podría acelerar el desarrollo de semiconductores en China y fortalecer sus capacidades en IA y defensa, y resalta que los controles a las exportaciones por parte de EU no harán más que impulsar al ecosistema paralelo de semiconductores de China y sus socios.

Tags

Huawei China Rusia Estados

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad