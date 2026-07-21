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El CEO de Nubank se une al consejo directivo de OpenAI en su camino a Bolsa

La llegada del colombiano David Vélez a OpenAI cobra sentido porque ha dirigido instituciones globales durante importantes cambios tecnológicos y de mercado con una “gobernanza rigurosa”.
mar 21 julio 2026 04:30 PM
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David Vélez, CEO de Nubank, se une a OpenAI
Bajo el liderazgo de Vélez, Nubank se convirtió en una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo, con más de 135 millones de clientes. (Kevin Dietsch/Getty Images)

OpenAI, una de las empresas más populares en la carrera de la inteligencia artificial, nombró a David Vélez y Robin Vince como integrantes de los consejos de la OpenAI Foundation (su organización sin fines de lucro) y de OpenAI Group PBC (la organización con fines de lucro).

Vélez es el fundador, presidente del consejo y director ejecutivo global de Nubank, reconocido como el banco digital más grande de América Latina, y que recientemente recibió la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para convertirse en un banco en México. Vince, por otra parte, es presidente del consejo y director ejecutivo de BNY, una empresa líder en servicios financieros.

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Ambos perfiles, señaló OpenAI en un comunicado, aportan perspectivas complementarias sobre “cómo la tecnología puede transformar industrias e impulsar el crecimiento económico”, además de que los dos “han dirigido instituciones globales durante importantes cambios tecnológicos y de mercado (...) con una gobernanza rigurosa, resiliencia y un enfoque en la creación de valor duradero para las personas que utilizan sus servicios”.

“Su experiencia será invaluable mientras OpenAI atiende a más empresas y personas en todo el mundo y trabaja para garantizar que la IA beneficie a todos.”, afirmó Bret Taylor, presidente de los consejos de la Fundación OpenAI y de OpenAI Group PBC.

Los perfiles financieros toman relevancia en medio del momento en que se encuentra OpenAI, pues su debut en Bolsa es uno de los más esperados por Wall Street y se prevé que suceda a finales de este año o a inicios del siguiente, en un periodo similar al de su rival Anthropic.

A finales de junio se dio a conocer que OpenAI había pospuesto su debut público, debido a la complicada salida que tuvo SpaceX. Las pretensiones de Sam Altman, CEO de la startup, son alcanzar una valoración de 1 billón de dólares, según información del New York Times.

El medio estadounidense también resaltó que los asesores de OpenAI, entre ellos banqueros y abogados contratados específicamente para este momento, advirtieron que su cotización en bolsa podría no recibir suficiente entusiasmo, debido a la volatilidad del mercado tecnológico público y por ello decidieron esperar.

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El dato más reciente en la valoración de OpenAI se dio a conocer en abril pasado, cuando alcanzó los 852,000 millones de dólares, luego de cerrar una ronda de financiación de 122,000 millones de dólares respaldada por Microsoft, Amazon, Nvidia y SoftBank, entre más empresas y fondos de capital.

“La tecnología puede ser una poderosa fuerza para ampliar el acceso y las oportunidades cuando se desarrolla en torno a las necesidades de las personas y se sustenta en la confianza. La IA tiene el potencial de ayudar a las personas, las empresas y economías enteras a hacer más, y espero contribuir a los esfuerzos de OpenAI para poner una IA útil al alcance de todos”, afirmó el colombiano Vélez.

Bajo el liderazgo de Vélez, Nubank se convirtió en una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo, con más de 135 millones de clientes. La empresa ahora está expandiendo su presencia más allá de América Latina y hacia Estados Unidos después de haber obtenido la aprobación condicional para establecer un banco nacional estadounidense

Antes de fundar Nubank, David fue socio de Sequoia Capital, donde se enfocó en América Latina, y trabajó en banca de inversión y capital de crecimiento en Goldman Sachs, Morgan Stanley y General Atlantic. David y su esposa, Mariel Reyes, también lideran VélezReyes+, una plataforma filantrópica enfocada en la gobernanza democrática, la educación y otras iniciativas en América Latina.

Para la organización sin fines de lucro, Taylor resaltó que ambos perfiles aportarán perspectivas que fortalecerán el trabajo de OpenAI Foundation, pues tienen un “compromiso con la filantropía y el liderazgo de organizaciones sin fines de lucro en los ámbitos de la salud, la educación y las artes, además de contar con décadas de experiencia en la construcción de instituciones que amplían el acceso y las oportunidades económicas”.

“La IA puede ser la máxima generadora de capacidades al ampliar aquello que las personas y las instituciones son capaces de lograr. Hacer realidad la promesa de la IA requiere creatividad, una gobernanza sólida y una implementación responsable, y es un honor para mí incorporarme a los consejos para contribuir a la misión de OpenAI”, afirmó Robin Vince.

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OpenAI Inteligencia artificial

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