El dato más reciente en la valoración de OpenAI se dio a conocer en abril pasado, cuando alcanzó los 852,000 millones de dólares, luego de cerrar una ronda de financiación de 122,000 millones de dólares respaldada por Microsoft, Amazon, Nvidia y SoftBank, entre más empresas y fondos de capital.

“La tecnología puede ser una poderosa fuerza para ampliar el acceso y las oportunidades cuando se desarrolla en torno a las necesidades de las personas y se sustenta en la confianza. La IA tiene el potencial de ayudar a las personas, las empresas y economías enteras a hacer más, y espero contribuir a los esfuerzos de OpenAI para poner una IA útil al alcance de todos”, afirmó el colombiano Vélez.

Bajo el liderazgo de Vélez, Nubank se convirtió en una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo, con más de 135 millones de clientes. La empresa ahora está expandiendo su presencia más allá de América Latina y hacia Estados Unidos después de haber obtenido la aprobación condicional para establecer un banco nacional estadounidense

Antes de fundar Nubank, David fue socio de Sequoia Capital, donde se enfocó en América Latina, y trabajó en banca de inversión y capital de crecimiento en Goldman Sachs, Morgan Stanley y General Atlantic. David y su esposa, Mariel Reyes, también lideran VélezReyes+, una plataforma filantrópica enfocada en la gobernanza democrática, la educación y otras iniciativas en América Latina.

Para la organización sin fines de lucro, Taylor resaltó que ambos perfiles aportarán perspectivas que fortalecerán el trabajo de OpenAI Foundation, pues tienen un “compromiso con la filantropía y el liderazgo de organizaciones sin fines de lucro en los ámbitos de la salud, la educación y las artes, además de contar con décadas de experiencia en la construcción de instituciones que amplían el acceso y las oportunidades económicas”.

“La IA puede ser la máxima generadora de capacidades al ampliar aquello que las personas y las instituciones son capaces de lograr. Hacer realidad la promesa de la IA requiere creatividad, una gobernanza sólida y una implementación responsable, y es un honor para mí incorporarme a los consejos para contribuir a la misión de OpenAI”, afirmó Robin Vince.