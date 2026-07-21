El presidente francés, Emmanuel Macron, quiere convertir la protección de los menores en las redes sociales y la regulación del tiempo ante las pantallas en uno de los hitos de su segundo mandato, que terminará en mayo de 2027.

La prohibición se implementaría en dos etapas: a partir del 1 de septiembre, cuando los alumnos regresen a las aulas después de las vacaciones, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas.

Por otra parte, la segunda etapa, de acuerdo con el texto, se aplicaría a partir de enero de 2027, cuando los jóvenes no puedan acceder a las cuentas ya existentes.

Le Henanff afirmó antes de la votación que el plazo es realista, "porque ya existen herramientas de verificación de edad" y otras están en desarrollo, y que la responsabilidad de hacer cumplir la norma recae en las plataformas.

El texto también incluye prohibir los celulares en las preparatorias, como ya ocurre en las escuelas y en los centros de primer ciclo de secundaria.

La presión sobre los políticos europeos para que actúen aumentó desde que Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.

Reino Unido también permitió una medida similar, que entrará en vigor a inicios de 2027. La semana pasada, la Comisión Europea anunció que contempla establecer un acceso "progresivo y gradual" de niños y adolescentes a las plataformas digitales.