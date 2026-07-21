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Francia aprueba prohibir las redes sociales a menores de 15 años

Esta es una legislación sin precedentes en la Unión Europea, pero que toma de ejemplo las medidas implementadas por Australia y Reino Unido.
mar 21 julio 2026 12:50 PM
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Francia aprueba prohibir redes sociales
Francia se suma al creciente número de países que están tomando medidas para restringir el acceso a las redes sociales, en medio de las advertencias sobre sus efectos nocivos para los menores. (RafaPress/Getty Images)

El Parlamento francés aprobó este martes una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida sin precedentes en la Unión Europea.

Tras el visto bueno del Senado durante la jornada, los diputados aprobaron la ley por 279 votos a favor y 81 en contra.

Con esta decisión, Francia se suma al creciente número de países que están tomando medidas para restringir el acceso a las redes sociales, en medio de las advertencias y críticas sobre sus efectos nocivos para los menores.

"Si tienes menos de 15 años, se te cerrará la cuenta", explicó a los periodistas la ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff.

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El presidente francés, Emmanuel Macron, quiere convertir la protección de los menores en las redes sociales y la regulación del tiempo ante las pantallas en uno de los hitos de su segundo mandato, que terminará en mayo de 2027.

La prohibición se implementaría en dos etapas: a partir del 1 de septiembre, cuando los alumnos regresen a las aulas después de las vacaciones, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas.

Por otra parte, la segunda etapa, de acuerdo con el texto, se aplicaría a partir de enero de 2027, cuando los jóvenes no puedan acceder a las cuentas ya existentes.

Le Henanff afirmó antes de la votación que el plazo es realista, "porque ya existen herramientas de verificación de edad" y otras están en desarrollo, y que la responsabilidad de hacer cumplir la norma recae en las plataformas.

El texto también incluye prohibir los celulares en las preparatorias, como ya ocurre en las escuelas y en los centros de primer ciclo de secundaria.

La presión sobre los políticos europeos para que actúen aumentó desde que Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.

Reino Unido también permitió una medida similar, que entrará en vigor a inicios de 2027. La semana pasada, la Comisión Europea anunció que contempla establecer un acceso "progresivo y gradual" de niños y adolescentes a las plataformas digitales.

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México comienza la discusión sobre el tema

En México, el gobierno federal presentará una iniciativa al Congreso de la Unión para regular el uso de la tecnología en las escuelas, ya que advirtieron que el uso excesivo de plataformas y a temprana edad conlleva consecuencias, como obesidad, irrupción de sueño y trastornos mentales.

En conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no se trata de "regular por regular", sino que entre todos lleguen a un acuerdo y recordó que en 16 estados ya prohibieron los celulares en escuelas de educación básica.

El gobierno federal realizará tres foros regionales entre expertos, profesores, autoridades escolares y padres de familia para debatir sobre el tema e integrar una iniciativa que se presentará en el próximo periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre.

Con información de AFP.

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