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Huawei quiere que dejes el iPhone: así es el Pura 90S con función que facilita el cambio desde iOS

La marca de origen chino presentó en México la serie Pura 90S y estrenó Petal Interconnect, una aplicación que permite transferir archivos entre dispositivos con iOS, macOS y EMUI.
jue 23 julio 2026 09:05 AM
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Huawei resolvió el mayor obstáculo para dejar el iPhone con el Pura 90S: así son sus nuevos teléfonos
En el apartado fotográfico, Huawei colocó la cámara como el principal diferenciador de la serie Pura e incorpora sensores con tecnología orientada a mejorar el desempeño en condiciones de poca iluminación, mayor fidelidad de color y capacidades de zoom asistidas por inteligencia artificial. (Foto: Selene Ramírez)

Huawei presentó en México su nueva familia Pura 90S, una serie de smartphones premium con la que apuesta por la fotografía móvil y, al mismo tiempo, intenta resolver uno de los principales retos que ha enfrentado desde hace varios años: la integración de su ecosistema con dispositivos de Apple.

La principal novedad anunciada durante la presentación fue Petal Interconnect, una aplicación que ya está disponible para iPhone y que permite enviar y recibir archivos entre dispositivos con iOS, iPadOS, macOS y teléfonos Huawei con EMUI, eliminando una de las mayores fricciones para los usuarios que utilizan equipos de ambas marcas.

"Los usuarios con iPhone pueden descargar la aplicación desde la App Store y enviar y recibir archivos directamente entre iPhone y Huawei, así como con iPad y computadoras Mac", explicó Carlos Morales, director de relaciones públicas de Huawei México, durante el lanzamiento.

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La nueva línea está integrada por los modelos Pura 90S Pro y Pura 90S Pro Max, ambos enfocados en fotografía computacional, inteligencia artificial y diseño.

En el apartado fotográfico, Huawei volvió a colocar a la cámara como el principal diferenciador de la serie Pura. Los dispositivos incorporan sensores con tecnología orientada a mejorar el desempeño en condiciones de poca iluminación, mayor fidelidad de color y capacidades de zoom asistidas por inteligencia artificial.

La compañía también destacó funciones de edición impulsadas por IA que permiten eliminar reflejos en fotografías o mover elementos dentro de una imagen, incluso cuando ésta fue tomada con un teléfono de otra marca.

Para el modelo Pro Max, Huawei aseguró que integra el sensor de mayor tamaño utilizado hasta ahora por la compañía en un smartphone, acompañado por un sistema de cuatro cámaras pensado para capturar mayor detalle y mejorar el rendimiento en escenas complejas de iluminación.

Durante la presentación también participó el fotógrafo mexicano Enrique Leyva, quien mostró imágenes capturadas con el equipo y señaló que el dispositivo le permitió obtener fotografías con mejor manejo del movimiento, retratos con zoom y escenas con iluminación complicada sin necesidad de realizar ajustes manuales complejos.

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Además del apartado fotográfico, Huawei destacó una pantalla con tratamiento antirreflejos, certificaciones IP68 e IP69 de resistencia al agua y polvo, carga rápida y mejoras en conectividad, características con las que busca competir dentro del segmento premium.

Así se ve el nuevo Huawei Pura 90S
El precio del Pura 90S va de 22,999 pesos, pasando por los 27,999 pesos, los 28,499 pesos y hasta los 32,999 pesos. (Foto: Selene Ramírez)

Un mercado de contrastes

El lanzamiento ocurre en un momento de contrastes para la industria de los smartphones, pues mientras el mercado mexicano mantiene perspectivas de crecimiento, el entorno global enfrenta mayores presiones por el incremento en los costos de los componentes.

De acuerdo con IMARC Group, el mercado mexicano de teléfonos inteligentes alcanzó 23.5 millones de unidades en 2025 y podría crecer hasta 30.5 millones para 2034, impulsado por la adopción de redes 5G, inteligencia artificial, mejores cámaras y el aumento de la digitalización.

Sin embargo, IDC reportó que los envíos mundiales de smartphones cayeron 2.9% anual durante el primer trimestre de 2026, hasta 293.8 millones de unidades, debido principalmente a la escasez de memoria y al aumento en los costos de producción. La firma advirtió que los fabricantes enfrentan mayores presiones para elevar precios y mantener la demanda, especialmente en mercados sensibles al costo.

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Precio de los nuevos Pura 90s

El Pura 90S Pro estará disponible por 22,999 pesos en su versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, mientras que la variante de 12 GB + 512 GB costará 27,999 pesos.

Por su parte, el Pura 90S Pro Max tendrá un precio de 28,499 pesos para la versión de 12 GB + 256 GB y de 32,999 pesos para la configuración de 12 GB + 512 GB.

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Huawei IPhone

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