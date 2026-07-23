Huawei resolvió el mayor obstáculo para dejar el iPhone con el Pura 90S: así son sus nuevos teléfonos

Huawei presentó en México su nueva familia Pura 90S, una serie de smartphones premium con la que apuesta por la fotografía móvil y, al mismo tiempo, intenta resolver uno de los principales retos que ha enfrentado desde hace varios años: la integración de su ecosistema con dispositivos de Apple.

La principal novedad anunciada durante la presentación fue Petal Interconnect, una aplicación que ya está disponible para iPhone y que permite enviar y recibir archivos entre dispositivos con iOS, iPadOS, macOS y teléfonos Huawei con EMUI, eliminando una de las mayores fricciones para los usuarios que utilizan equipos de ambas marcas.

"Los usuarios con iPhone pueden descargar la aplicación desde la App Store y enviar y recibir archivos directamente entre iPhone y Huawei, así como con iPad y computadoras Mac", explicó Carlos Morales, director de relaciones públicas de Huawei México, durante el lanzamiento.