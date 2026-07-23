La compra de Warner Bros Discovery sigue en pausa y Paramount podría enfrentar un costo millonario

Además del valor por el que Paramount compraría a Warner, de acuerdo con documentos, a partir de octubre Paramount deberá pagar 650 millones de dólares a los accionistas de Warner Bros. Discovery por cada trimestre adicional en que la compra permanezca sin concluir.

Jueza amplía el bloqueo y podría retrasarse más la operación

Este jueves 23 de julio, la jueza federal Araceli Martínez-Olguín, del Distrito Norte de California, decidió extender la suspensión temporal que impide a Paramount Skydance concretar la compra de Warner Bros. Discovery. Esto implica que por se aumentó dos semanas el bloqueo inicial y, con esto se evita que la operación pueda cerrarse antes del 18 de agosto.

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La resolución de este jueves representa una nueva etapa en la batalla judicial iniciada por una coalición de 12 estados estadounidenses, encabezada por California, que señala que la adquisición tendría efectos negativos sobre la competencia, elevaría los precios para los consumidores y reduciría la oferta de contenidos audiovisuales.

El lunes 20 de julio la misma jueza había ordenado congelar el acuerdo durante 14 días y fijó una audiencia para el 3 de agosto, en la que analizaría si concedía una medida cautelar para impedir que la compra se concretara mientras se resuelve el juicio.

Sin embargo, Paramount solicitó posponer esa audiencia para presentar testigos y ampliar la discusión del caso.

Al mismo tiempo, el Sindicato de Guionistas de América (WGA, por sus siglas en inglés), sindicato que representa a guionistas en Estados Unidos, pidió que su propia demanda también sea analizada en la misma audiencia.