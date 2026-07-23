Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

La compra de Warner Bros Discovery sigue en pausa y Paramount podría enfrentar un costo millonario

La adquisición que uniría estudios como Warner y Paramount permanecerá congelada mientras un tribunal estadounidense analiza las acusaciones de prácticas anticompetitivas.
jue 23 julio 2026 07:03 PM
Añadir Expansión en Google
Más de 100 años de Warner Bros: Del estudio pionero de Hollywood a su venta a Paramount
La operación, valuada en 110,000 millones de dólares, enfrenta demandas por presuntos riesgos para la competencia en Hollywood. (MARIO TAMA/Getty Images via AFP)

Una jueza federal decidió extender la suspensión de la compra de Warner Bros Discovery por Paramount Skydance hasta el 18 de agosto, mientras analiza dos demandas que buscan bloquear definitivamente la adquisición por considerar que reduciría la competencia en la industria del entretenimiento.

El retraso mantiene en pausa una transacción valuada en 110,000 millones de dólares, que uniría estudios de cine, cadenas de televisión y plataformas como HBO Max y Paramount+ bajo un mismo grupo.

Publicidad

Además del valor por el que Paramount compraría a Warner, de acuerdo con documentos, a partir de octubre Paramount deberá pagar 650 millones de dólares a los accionistas de Warner Bros. Discovery por cada trimestre adicional en que la compra permanezca sin concluir.

Jueza amplía el bloqueo y podría retrasarse más la operación

Este jueves 23 de julio, la jueza federal Araceli Martínez-Olguín, del Distrito Norte de California, decidió extender la suspensión temporal que impide a Paramount Skydance concretar la compra de Warner Bros. Discovery. Esto implica que por se aumentó dos semanas el bloqueo inicial y, con esto se evita que la operación pueda cerrarse antes del 18 de agosto.

paramount
Paramount+ es una de las opciones más atractivas del streaming por su oferta de la Premier League. (Paramount Plus)

La resolución de este jueves representa una nueva etapa en la batalla judicial iniciada por una coalición de 12 estados estadounidenses, encabezada por California, que señala que la adquisición tendría efectos negativos sobre la competencia, elevaría los precios para los consumidores y reduciría la oferta de contenidos audiovisuales.

12-estados-eu-frenar-compra-warner-bros-discovery-paramount
Tecnología

¿Por qué 12 estados de EU quieren frenar la compra de Warner Bros Discovery por Paramount?

El lunes 20 de julio la misma jueza había ordenado congelar el acuerdo durante 14 días y fijó una audiencia para el 3 de agosto, en la que analizaría si concedía una medida cautelar para impedir que la compra se concretara mientras se resuelve el juicio.

Sin embargo, Paramount solicitó posponer esa audiencia para presentar testigos y ampliar la discusión del caso.

Al mismo tiempo, el Sindicato de Guionistas de América (WGA, por sus siglas en inglés), sindicato que representa a guionistas en Estados Unidos, pidió que su propia demanda también sea analizada en la misma audiencia.

Publicidad

La organización argumenta que la unión empresarial afectaría la producción de contenidos y las oportunidades laborales para los escritores de Hollywood.

Martínez-Olguín dejó abierta la posibilidad de aplazar aún más la audiencia si todas las partes llegan a un acuerdo sobre el calendario judicial y Paramount acepta no cerrar la operación mientras continúe el proceso.

Una compra de miles de millones que transformaría Hollywood

La adquisición propuesta por Paramount Skydance está valuada en 110,000 millones de dólares, incluida la deuda de Warner Bros. Discovery. Si finalmente recibe autorización, dará origen a uno de los conglomerados de entretenimiento más grandes del mundo.

La operación integraría bajo una misma empresa a los estudios Warner Bros. y Paramount Pictures, además de activos como CNN, CBS, HBO Max, Paramount+, Pluto TV y una amplia biblioteca de franquicias que incluye Harry Potter, Juego de Tronos, Misión Imposible, Top Gun, el universo DC y Bob Esponja.

Según los planes anunciados por las compañías, ambos estudios continuarían produciendo alrededor de 15 películas de estreno al año cada uno y mantendrían una estrategia enfocada en fortalecer tanto la exhibición en salas de cine como el streaming.

Cómo la compra de Warner Bros. por Paramount sacude el acceso a contenidos en plena competencia con Netflix
Empresas

La fusión Paramount-Warner pone a prueba el acceso a contenidos en la guerra del streaming

Sin embargo, los fiscales estatales sostienen que la fusión reduciría la competencia entre los principales estudios de Hollywood, disminuiría la cantidad de producciones disponibles para el público y podría traducirse en aumentos de precios para los consumidores.

Publicidad

Por ahora, estas posibles consecuencias serán parte del análisis que definirá si la operación puede avanzar o queda bloqueada de manera definitiva.

Tags

Warner Bros Paramount+ Hollywood

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad