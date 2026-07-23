La compra de Warner Bros Discovery sigue en pausa y Paramount podría enfrentar un costo millonario

Una jueza federal decidió extender la suspensión de la compra de Warner Bros Discovery por Paramount Skydance hasta el 18 de agosto, mientras analiza dos demandas que buscan bloquear definitivamente la adquisición por considerar que reduciría la competencia en la industria del entretenimiento.
El retraso mantiene en pausa una transacción valuada en 110,000 millones de dólares, que uniría estudios de cine, cadenas de televisión y plataformas como HBO Max y Paramount+ bajo un mismo grupo.
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Además del valor por el que Paramount compraría a Warner, de acuerdo con documentos, a partir de octubre Paramount deberá pagar 650 millones de dólares a los accionistas de Warner Bros. Discovery por cada trimestre adicional en que la compra permanezca sin concluir.
Jueza amplía el bloqueo y podría retrasarse más la operación
Este jueves 23 de julio, la jueza federal Araceli Martínez-Olguín, del Distrito Norte de California, decidió extender la suspensión temporal que impide a Paramount Skydance concretar la compra de Warner Bros. Discovery. Esto implica que por se aumentó dos semanas el bloqueo inicial y, con esto se evita que la operación pueda cerrarse antes del 18 de agosto.
La resolución de este jueves representa una nueva etapa en la batalla judicial iniciada por una coalición de 12 estados estadounidenses, encabezada por California, que señala que la adquisición tendría efectos negativos sobre la competencia, elevaría los precios para los consumidores y reduciría la oferta de contenidos audiovisuales.
El lunes 20 de julio la misma jueza había ordenado congelar el acuerdo durante 14 días y fijó una audiencia para el 3 de agosto, en la que analizaría si concedía una medida cautelar para impedir que la compra se concretara mientras se resuelve el juicio.
Sin embargo, Paramount solicitó posponer esa audiencia para presentar testigos y ampliar la discusión del caso.
Al mismo tiempo, el Sindicato de Guionistas de América (WGA, por sus siglas en inglés), sindicato que representa a guionistas en Estados Unidos, pidió que su propia demanda también sea analizada en la misma audiencia.
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La organización argumenta que la unión empresarial afectaría la producción de contenidos y las oportunidades laborales para los escritores de Hollywood.
Martínez-Olguín dejó abierta la posibilidad de aplazar aún más la audiencia si todas las partes llegan a un acuerdo sobre el calendario judicial y Paramount acepta no cerrar la operación mientras continúe el proceso.
Una compra de miles de millones que transformaría Hollywood
La adquisición propuesta por Paramount Skydance está valuada en 110,000 millones de dólares, incluida la deuda de Warner Bros. Discovery. Si finalmente recibe autorización, dará origen a uno de los conglomerados de entretenimiento más grandes del mundo.
La operación integraría bajo una misma empresa a los estudios Warner Bros. y Paramount Pictures, además de activos como CNN, CBS, HBO Max, Paramount+, Pluto TV y una amplia biblioteca de franquicias que incluye Harry Potter, Juego de Tronos, Misión Imposible, Top Gun, el universo DC y Bob Esponja.
Según los planes anunciados por las compañías, ambos estudios continuarían produciendo alrededor de 15 películas de estreno al año cada uno y mantendrían una estrategia enfocada en fortalecer tanto la exhibición en salas de cine como el streaming.
Sin embargo, los fiscales estatales sostienen que la fusión reduciría la competencia entre los principales estudios de Hollywood, disminuiría la cantidad de producciones disponibles para el público y podría traducirse en aumentos de precios para los consumidores.
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Por ahora, estas posibles consecuencias serán parte del análisis que definirá si la operación puede avanzar o queda bloqueada de manera definitiva.