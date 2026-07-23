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El Mundial impulsa a ViX, pero Televisa resiente las pérdidas de Sky

El Mundial impulsó a TelevisaUnivision con ingresos por 1,327 mdd y 675 millones de espectadores en México, pero Grupo Televisa cerró el trimestre con pérdidas y una caída en sus ventas por las desconexiones de Sky.
jue 23 julio 2026 06:01 PM
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ViX logra capitalizar el Mundial de futbol con mayores ingresos
ViX y las transmisiones del Mundial elevaron 23% los ingresos publicitarios de TelevisaUnivision en México. (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

La apuesta de TelevisaUnivision por asegurar la exclusividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 impulsó los ingresos de su plataforma de streaming ViX durante el segundo trimestre del año, gracias al fuerte interés de las audiencias en México y al crecimiento del negocio publicitario. Sin embargo, el efecto positivo del torneo no alcanzó a Grupo Televisa, que volvió a reportar pérdidas, afectado principalmente por el deterioro de su negocio de televisión satelital Sky.

Aunque ambas compañías forman parte del mismo grupo empresarial, TelevisaUnivision y Grupo Televisa reportan resultados financieros por separado. La primera concentra el negocio de contenidos y medios, que incluye la plataforma de streaming ViX y las operaciones de televisión en México y Estados Unidos, mientras que Grupo Televisa mantiene negocios como Izzi, Sky e infraestructura de telecomunicaciones.

Por ello, mientras el Mundial fortaleció los ingresos de TelevisaUnivision, el grupo mexicano continuó enfrentando la presión derivada del deterioro de su negocio de televisión satelital.

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Entre abril y junio, TelevisaUnivision registró ingresos por 1,327 millones de dólares, un crecimiento de 10% respecto al mismo periodo de 2025. El desempeño estuvo impulsado por México, donde la compañía obtuvo 605.3 millones de dólares, apoyada en una audiencia acumulada de 675 millones de espectadores entre televisión abierta y la plataforma ViX.

En contraste, el negocio en Estados Unidos mostró una trayectoria distinta. Los ingresos ascendieron a 722.1 millones de dólares, una caída de 11% frente a los 815.6 millones registrados un año antes, reflejando una menor penetración del futbol entre las audiencias hispanas de ese mercado.

Daniel Alegre, director general de TelevisaUnivision, aseguró que el desempeño del torneo confirmó la importancia estratégica del futbol para la compañía.

El torneo reafirmó por qué el fútbol es un pilar fundamental de nuestra estrategia y por qué somos la Casa del Fútbol para los hispanos”, afirmó el directivo en el reporte financiero.

La empresa adelantó que mantendrá su estrategia enfocada en deportes, eventos en vivo y contenidos premium como eje para fortalecer el crecimiento de ViX y del resto de sus plataformas.

La publicidad y las sublicencias fortalecen los ingresos

El Mundial también impulsó el negocio publicitario en México. Los ingresos por publicidad crecieron 23%, hasta 353 millones de dólares, debido a una mayor demanda de espacios comerciales alrededor de las transmisiones y de los contenidos relacionados con el torneo.

En Estados Unidos ocurrió el fenómeno contrario. Los ingresos publicitarios descendieron 29%, para ubicarse en 323.3 millones de dólares, afectados por una debilidad cíclica del mercado.

Otro de los motores del trimestre fueron las suscripciones y licencias. Este segmento aumentó 40%, hasta 621 millones de dólares, impulsado por alrededor de 90 millones de dólares provenientes de la sublicencia de los derechos de transmisión de la Copa Mundial en otros países hispanohablantes de América Latina, así como por el crecimiento del plan premium de ViX y mayores ingresos por distribución de canales lineales.

En México, TelevisaUnivision también monetizó sus derechos al alcanzar un acuerdo con TV Azteca para sublicenciar la transmisión de 32 de los 104 partidos del Mundial en televisión abierta. El monto de la operación no fue revelado.

A pesar del incremento en los ingresos, la empresa cerró el trimestre con una pérdida neta de 10.5 millones de dólares.

El resultado respondió, principalmente, al incremento de 16% en los gastos operativos, que ascendieron a 940 millones de dólares, debido a los costos asociados con la cobertura y los derechos deportivos del Mundial.

La presión también alcanzó al flujo operativo. El OIBDA se redujo 3%, al pasar de 398 millones de dólares a 388 millones, reflejando que los mayores ingresos no compensaron por completo el incremento en los costos del evento deportivo.

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Sky mantiene bajo presión a Grupo Televisa

Mientras el Mundial fortaleció los resultados de TelevisaUnivision, el impacto positivo no se trasladó a Grupo Televisa.

Durante el segundo trimestre, la empresa reportó una pérdida neta de 497.4 millones de pesos, luego de que diversos factores financieros contrarrestaran el crecimiento de su flujo operativo.

La compañía explicó que el deterioro obedeció principalmente a una menor contribución de empresas asociadas y negocios conjuntos, que restó 1,136.7 millones de pesos a sus resultados. A ello se sumó un efecto adverso de 540.2 millones de pesos por impuestos sobre la utilidad y una mayor participación de accionistas minoritarios en las ganancias de sus subsidiarias, por 257.3 millones de pesos.

Las ventas consolidadas también retrocedieron. Entre abril y junio los ingresos sumaron 14,288 millones de pesos, una disminución de 3% frente a los 14,729 millones reportados un año antes.

El principal factor detrás de la caída volvió a ser Sky, cuyo proceso de pérdida de suscriptores continúa sin encontrar un punto de inflexión.

Durante el trimestre, la empresa satelital de Televisa perdió 279,115 clientes, por lo que cerró junio con una base de 3.1 millones de usuarios.

Para enfrentar esta tendencia, Televisa concluyó desde el último trimestre de 2025 la integración de los activos de Izzi y Sky, con la intención de ofrecer paquetes combinados de fibra óptica y televisión satelital que permitan mejorar la retención de clientes y fortalecer su oferta de conectividad.

No obstante, esa estrategia aún no convence plenamente a los mercados financieros.

Recientemente, Moody’s Ratings redujo la calificación corporativa de Televisa de Ba1 a Ba2, al considerar que la transformación operativa del grupo avanza más lentamente de lo previsto. Aunque la calificadora mejoró la perspectiva de negativa a estable, advirtió que los avances en ingresos, rentabilidad y participación de mercado siguen siendo limitados, especialmente en el negocio de internet.

A pesar de este entorno, la compañía logró incrementar su EBITDA en 8%, al alcanzar 5,830 millones de pesos, lo que refleja una mejora en la eficiencia operativa que, por ahora, no ha sido suficiente para compensar el deterioro del negocio satelital ni evitar las pérdidas del trimestre.

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Telecomunicaciones

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