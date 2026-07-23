Entre abril y junio, TelevisaUnivision registró ingresos por 1,327 millones de dólares, un crecimiento de 10% respecto al mismo periodo de 2025. El desempeño estuvo impulsado por México, donde la compañía obtuvo 605.3 millones de dólares, apoyada en una audiencia acumulada de 675 millones de espectadores entre televisión abierta y la plataforma ViX.

En contraste, el negocio en Estados Unidos mostró una trayectoria distinta. Los ingresos ascendieron a 722.1 millones de dólares, una caída de 11% frente a los 815.6 millones registrados un año antes, reflejando una menor penetración del futbol entre las audiencias hispanas de ese mercado.

Daniel Alegre, director general de TelevisaUnivision, aseguró que el desempeño del torneo confirmó la importancia estratégica del futbol para la compañía.

“El torneo reafirmó por qué el fútbol es un pilar fundamental de nuestra estrategia y por qué somos la Casa del Fútbol para los hispanos”, afirmó el directivo en el reporte financiero.

La empresa adelantó que mantendrá su estrategia enfocada en deportes, eventos en vivo y contenidos premium como eje para fortalecer el crecimiento de ViX y del resto de sus plataformas.

La publicidad y las sublicencias fortalecen los ingresos

El Mundial también impulsó el negocio publicitario en México. Los ingresos por publicidad crecieron 23%, hasta 353 millones de dólares, debido a una mayor demanda de espacios comerciales alrededor de las transmisiones y de los contenidos relacionados con el torneo.

En Estados Unidos ocurrió el fenómeno contrario. Los ingresos publicitarios descendieron 29%, para ubicarse en 323.3 millones de dólares, afectados por una debilidad cíclica del mercado.

Otro de los motores del trimestre fueron las suscripciones y licencias. Este segmento aumentó 40%, hasta 621 millones de dólares, impulsado por alrededor de 90 millones de dólares provenientes de la sublicencia de los derechos de transmisión de la Copa Mundial en otros países hispanohablantes de América Latina, así como por el crecimiento del plan premium de ViX y mayores ingresos por distribución de canales lineales.

En México, TelevisaUnivision también monetizó sus derechos al alcanzar un acuerdo con TV Azteca para sublicenciar la transmisión de 32 de los 104 partidos del Mundial en televisión abierta. El monto de la operación no fue revelado.

A pesar del incremento en los ingresos, la empresa cerró el trimestre con una pérdida neta de 10.5 millones de dólares.

El resultado respondió, principalmente, al incremento de 16% en los gastos operativos, que ascendieron a 940 millones de dólares, debido a los costos asociados con la cobertura y los derechos deportivos del Mundial.

La presión también alcanzó al flujo operativo. El OIBDA se redujo 3%, al pasar de 398 millones de dólares a 388 millones, reflejando que los mayores ingresos no compensaron por completo el incremento en los costos del evento deportivo.

