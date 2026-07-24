Uber, Didi y Rappi sí ganaron con el Mundial 2026 en México: el consumo se incrementó hasta 120% en las apps

Los festejos transformaron la dinámica urbana

Aunque el principal interés se dio durante el transcurso de los partidos, los festejos también fueron una parte muy importante del Mundial en México y eso se reflejó en la movilidad, pues durante las horas de celebración nocturna, Uber señaló que sus productos Comfort y XL experimentaron incrementos de hasta un 107% y 60%, respectivamente, lo cual refleja una alta demanda de movilidad y traslados grupales durante el torneo.

"Este torneo reunió a personas de todo el mundo dentro y fuera de la cancha. Vimos cómo usuarios de Estados Unidos, Colombia, Reino Unido, España y Canadá fueron las cinco nacionalidades que más utilizaron la app en México", señaló Yandra Orsini, gerente de comunicación de Uber México.

Por su parte, en DiDi los viajes a través de la app para festejar las victorias de la selección mexicana hacia el Ángel de la Independencia superaron los 37,000 traslados y en la división de entrega a domicilio, los tres platillos más pedidos a través de Uber Eats fueron tacos, pizza y pollo.

Rappi también señaló que el encuentro entre México y Chequia registró un incremento de actividad económica en la app superior al 120%, mientras que el ticket promedio en esta plataforma tuvo incrementos superiores al 40% durante los encuentros del combinado nacional y un crecimiento sostenido semana tras semana conforme avanzó el torneo.

El torneo también impulsó las compras de supermercado y conveniencia para disfrutar los partidos desde casa. Al respecto, los tres productos más solicitados fueron refrescos, agua y aguacates, mientras que, en las botanas, las tres favoritas fueron papitas sabor queso, chile rojo y jalapeño.

Por otro lado, el encuentro con más pedidos a través de DiDi Shop fue durante el cierre de la participación de México ante Inglaterra, con más de 41,000 órdenes a nivel nacional, mientras que las cinco ciudades que tuvieron un mayor crecimiento interanual en los pedidos de DiDi Food fueron Ciudad de México, Monterrey, Mexicali, Guadalajara y Ciudad Juárez.