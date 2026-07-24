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El Mundial dejó más de 1.1 millones de traslados en plataformas de movilidad

Los días de partido marcaron picos de demanda para Uber y DiDi, que registraron traslados récord hacia los estadios de las ciudades sede y las zonas de celebración.
vie 24 julio 2026 12:00 PM
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Uber, Didi y Rappi sí ganaron con el Mundial 2026 en México: el consumo se incrementó hasta 120% en las apps
DiDi registró más de 750,000 viajes que tuvieron como origen o destino los estadios de las diferentes sedes. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Aunque las cifras de turistas que llegaron a México por el Mundial 2026 no cumplieron con las expectativas, las plataformas de movilidad a través de aplicación sí registraron picos de usuarios, especialmente hacia zonas como los fan fest, los estadios o lugares de celebración, además de que tuvieron mayor actividad en pedidos de comida.

De acuerdo con datos de Uber, entre los tres destinos que registraron el mayor número de viajes durante las fechas del Mundial en el país destacaron los estadios de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, además de los aeropuertos de cada una de las ciudades.

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En este sentido es relevante mencionar que el comportamiento del transporte aéreo mostró un desempeño desigual entre las sedes. Guadalajara registró el mejor resultado, con un incremento anual de 11.5% en pasajeros internacionales, además de aumentos de 3.4% en viajeros nacionales y de 6% en el tráfico total durante junio, según cifras de Deloitte .

En Monterrey, el tráfico internacional creció 10.3%, pero la demanda doméstica cayó 1.6%, lo que limitó el crecimiento del volumen total de pasajeros a apenas 0.3%, mientras que en Ciudad de México, los pasajeros internacionales aumentaron apenas 1.5%, insuficiente para compensar la caída de 4.5% en el segmento nacional, lo que derivó en una disminución de 2.2% en el tráfico total del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

A pesar de ello, los días de partido también marcaron el ritmo de la movilidad, señala Uber, pues el mayor crecimiento de demanda de viajes se registró entre las 18:00 y las 23:00 horas, mientras que los partidos que más movieron viajes fueron México vs. Ecuador, en CDMX; Japón vs. Túnez, en Monterrey, y México vs. Corea, en Guadalajara.

Respecto a DiDi, la plataforma registró más de 750,000 viajes que tuvieron como origen o destino los estadios de las diferentes sedes. Asimismo, más de 350,000 se dirigieron a los distintos Fan Zones de la Ciudad de México, mientras que el trayecto más largo de la temporada hacia el Coloso de Santa Úrsula se registró durante el partido entre México e Inglaterra, con una duración de 3 horas y 50 minutos.

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Los festejos transformaron la dinámica urbana

Aunque el principal interés se dio durante el transcurso de los partidos, los festejos también fueron una parte muy importante del Mundial en México y eso se reflejó en la movilidad, pues durante las horas de celebración nocturna, Uber señaló que sus productos Comfort y XL experimentaron incrementos de hasta un 107% y 60%, respectivamente, lo cual refleja una alta demanda de movilidad y traslados grupales durante el torneo.

"Este torneo reunió a personas de todo el mundo dentro y fuera de la cancha. Vimos cómo usuarios de Estados Unidos, Colombia, Reino Unido, España y Canadá fueron las cinco nacionalidades que más utilizaron la app en México", señaló Yandra Orsini, gerente de comunicación de Uber México.

Por su parte, en DiDi los viajes a través de la app para festejar las victorias de la selección mexicana hacia el Ángel de la Independencia superaron los 37,000 traslados y en la división de entrega a domicilio, los tres platillos más pedidos a través de Uber Eats fueron tacos, pizza y pollo.

Rappi también señaló que el encuentro entre México y Chequia registró un incremento de actividad económica en la app superior al 120%, mientras que el ticket promedio en esta plataforma tuvo incrementos superiores al 40% durante los encuentros del combinado nacional y un crecimiento sostenido semana tras semana conforme avanzó el torneo.

El torneo también impulsó las compras de supermercado y conveniencia para disfrutar los partidos desde casa. Al respecto, los tres productos más solicitados fueron refrescos, agua y aguacates, mientras que, en las botanas, las tres favoritas fueron papitas sabor queso, chile rojo y jalapeño.

Por otro lado, el encuentro con más pedidos a través de DiDi Shop fue durante el cierre de la participación de México ante Inglaterra, con más de 41,000 órdenes a nivel nacional, mientras que las cinco ciudades que tuvieron un mayor crecimiento interanual en los pedidos de DiDi Food fueron Ciudad de México, Monterrey, Mexicali, Guadalajara y Ciudad Juárez.

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