¿Para qué sirven los pequeños agujeros en la parte superior de tu celular?

¿Para qué sirven los agujeros pequeños en la parte superior del celular?

Dependiendo de la marca, algunos dispositivos incorporan orificios en diferentes partes del cuerpo del teléfono.

En algunas marcas, como Samsung, destaca un par de agujeros en la parte superior del teléfono .

En este caso particular, estos dos orificios se utilizan para micrófonos secundarios encargados de la cancelación de ruido.

Esto significa que cuando se realiza una llamada telefónica, el micrófono principal se ubica en la parte inferior del dispositivo, mientras que la tarea de estos micrófonos secundarios es capturar ruidos del ambiente, como el tráfico o el viento. El procesador captura todos los sonidos y elimina los sonidos externos para mejorar la calidad de la llamada.

Si bien esta es una de las funciones más comunes implementadas por diferentes fabricantes, existen otras marcas que colocan estos orificios como sensores de detección de iluminación, que sirven para regular la luz de la pantalla del teléfono.

También en la parte superior del dispositivo se pueden encontrar algunos orificios para el sensor infrarrojo, aunque con el paso de los años se ha limitado el uso de este tipo de funciones.

Algunos fabricantes también colocan en la parte superior el acceso de la tarjeta SIM, por lo que también se puede encontrar el orificio para desplegar la apertura de la tarjeta.