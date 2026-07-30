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¿Para qué sirven los pequeños agujeros en la parte superior de tu celular?

Aunque los usamos todos los días, los teléfonos celulares guardan secretos que se esconden frente a nuestros ojos.
jue 30 julio 2026 04:34 PM
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Estos orificios son comunes en teléfonos de diferentes marcas. (samsung.com)

Los teléfonos celulares se convirtieron en una herramienta crucial para nuestras actividades diarias, pues ya no son solo instrumentos para comunicarnos, ahora son indispensables para prácticamente cualquier actividad, desde entretenimiento hasta trabajo.

Aunque los usamos diario, los teléfonos todavía esconden algunos secretos en su estructura, algunos de ellos están frente a nuestros ojos, sin que haya sospechas sobre qué es lo que guardan.

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¿Para qué sirven los agujeros pequeños en la parte superior del celular?

Dependiendo de la marca, algunos dispositivos incorporan orificios en diferentes partes del cuerpo del teléfono.

En algunas marcas, como Samsung, destaca un par de agujeros en la parte superior del teléfono .

En este caso particular, estos dos orificios se utilizan para micrófonos secundarios encargados de la cancelación de ruido.

Esto significa que cuando se realiza una llamada telefónica, el micrófono principal se ubica en la parte inferior del dispositivo, mientras que la tarea de estos micrófonos secundarios es capturar ruidos del ambiente, como el tráfico o el viento. El procesador captura todos los sonidos y elimina los sonidos externos para mejorar la calidad de la llamada.

Si bien esta es una de las funciones más comunes implementadas por diferentes fabricantes, existen otras marcas que colocan estos orificios como sensores de detección de iluminación, que sirven para regular la luz de la pantalla del teléfono.

También en la parte superior del dispositivo se pueden encontrar algunos orificios para el sensor infrarrojo, aunque con el paso de los años se ha limitado el uso de este tipo de funciones.

Algunos fabricantes también colocan en la parte superior el acceso de la tarjeta SIM, por lo que también se puede encontrar el orificio para desplegar la apertura de la tarjeta.

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¿Para qué sirven los agujeros de la parte inferior del teléfono?

La mayoría de los teléfonos celulares no solo tienen orificios en la parte superior, sino que también hay muchos que tienen algunos orificios de mayor tamaño en la parte inferior.

Además del puerto USB-C, donde se suele conectar el cargador, diferentes modelos destacan por tener agujeros a los costados del puerto.

En la mayoría de las veces, se trata de las bocinas del dispositivo. También en algunos modelos se pueden encontrar orificios similares a los de la parte superior, por lo que en estos casos se trata de otros micrófonos secundarios.

También algunas marcas pueden incluir en esta parte la entrada de la tarjeta SIM, y aunque cada vez es menos común, también puede incluirse una entrada para audífonos.

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Además, en el caso de algunos teléfonos premium se puede encontrar un pequeño orificio cercano a la zona de las cámaras, en la parte posterior del dispositivo.

En este caso particular, se trata de un micrófono de apoyo para la captura de audio cuando se graban videos. Este dispositivo lleva por nombre “rear microphone”, y suele funcionar como apoyo para la cancelación de ruidos externos al momento de grabar video, de manera similar a los micrófonos secundarios ubicados en la zona superior o inferior.

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