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Con OXXO o en tu celular: todas las formas de registrar tu línea desde el 1 de agosto si tu número termina en 0

La vinculación obligatoria de líneas telefónicas ya comenzó de forma escalonada. Estas son las fechas límite, documentos necesarios y formas hacer el trámite sin filas.
jue 30 julio 2026 03:08 PM
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Con OXXO o en tu celular: todas las formas de registrar tu línea desde el 1 de agosto si tu número termina en 0
El calendario de registro se realiza de forma escalonada según el último dígito del número telefónico. (Expansión/Meta AI)

Desde el 1 de agosto, los usuarios cuyos números terminan en 0 tienen hasta el 15 de agosto para completar la vinculación de su línea y evitar restricciones en el servicio.

La buena noticia es que el trámite tiene múltiples formas para realizarse y puede hacerse desde el teléfono celular, mediante los portales de las compañías telefónicas o utilizando los códigos QR que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) comenzó a distribuir en tiendas OXXO.

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Dónde registrar un número Telcel, AT&T, Bait y de otras líneas

La CRT habilitó varias alternativas para facilitar el proceso de vinculación de las líneas telefónicas y evitar filas en los centros de atención.

Por internet

La primera opción consiste en realizar el trámite directamente desde el portal del operador móvil. Al ingresar al sitio correspondiente a la compañía que ofrece el servicio, ya sea Telcel , AT&T , Movistar , Bait u otro Operador Móvil Virtual (OMV).El usuario puede completar el registro siguiendo las instrucciones de su compañía.

En este caso, las compañías están pidiendo los siguientes documentos:

- Identificación oficial que contenga fotografía y CURP, como lo puede ser la INE o el pasaporte.

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¿Qué pasa si no registro mi número telefónico en la fecha que marca el calendario de la CRT?

- Nombre completo, como se muestra en la identificación oficial

- CURP, en caso de no tenerla clara se puede ingresar al portal oficial para consultarla.

- En este caso, se solicitará una prueba de vida, por lo que tendrás que tomarte una selfie a fin de autenticar y validar la identificación oficial que se proporcione.

Centro de Atención a Clientes

Una segunda alternativa es acudir a los Centros de Atención a Clientes de cada operador, donde el personal puede apoyar durante la captura y validación de la información.

Es importante acudir con la información que se enlistó antes, por lo que es importante llevar la identificación oficial con CURP y el número de CURP.

OXXO

La CRT colocó materiales informativos junto a las cajas de los OXXO con un código QR que dirige a un portal donde aparecen prácticamente todas las empresas de telefonía móvil que operan en México.

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Desde esa plataforma el usuario únicamente selecciona su compañía y es redirigido al sitio oficial para concluir la vinculación.

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De acuerdo con la autoridad, el procedimiento tarda menos de cinco minutos y también permite consultar información adicional o reportar problemas relacionados con el registro.

Las fechas límites para registrar línea telefónica

Al 25 de junio, la CRT informó que 63 millones de usuarios habían concluido el proceso, equivalente a 39.1% del universo estimado, por lo que todavía permanecían pendientes cerca de 98 millones de líneas.

Por esta razón, la CTR amplió el calendario original para evitar que millones de usuarios pudieran realizar la operación .

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La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los ciudadanos registrar su línea telefónica, un proceso que lleva pocos minutos, dijo. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

Ahora el registro se realizará de manera escalonada según el último dígito del número telefónico:

0: hasta el 15 de agosto

1: hasta el 31 de agosto

2: hasta el 15 de septiembre

3: hasta el 30 de septiembre

4: hasta el 15 de octubre

5: hasta el 31 de octubre

6: hasta el 15 de noviembre

7: hasta el 30 de noviembre

8: hasta el 15 de diciembre

9: hasta el 31 de diciembre

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¿Cómo desvincular un celular de tu CURP?

Si después de realizar el registro existen dudas de cuántas líneas están registradas a una misma CURP, se puede consultar en los portales de cada una de las compañías telefónicas y, en caso de detectar alguna línea que no corresponde se puede ir al Centro de Atención a Clientes para realizar la aclaración.

En caso de necesitar la aclaración se debe ir a la sucursal y presentar identificación oficial vigente, validar la identidad y se procederá con la aclaración. En caso de ser procedente, se realizará la desvinculación correspondiente.

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¿Qué pasa si no se registra la línea?

La Comisión advirtió que, una vez vencido el plazo correspondiente, las compañías telefónicas deberán suspender las líneas que permanezcan sin registrar dentro de las siguientes 72 horas.

En caso de suspensión, los usuarios únicamente podrán realizar llamadas a números de emergencia y recibir alertas sísmicas. Sin embargo, una vez que la línea sea vinculada correctamente, el operador deberá restablecer el servicio de llamadas, mensajes y datos móviles.

Con información de Ana Luisa Gutiérrez

Tags

Telecomunicaciones Telcel AT&T

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