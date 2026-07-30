Con OXXO o en tu celular: todas las formas de registrar tu línea desde el 1 de agosto si tu número termina en 0

Dónde registrar un número Telcel, AT&T, Bait y de otras líneas

La CRT habilitó varias alternativas para facilitar el proceso de vinculación de las líneas telefónicas y evitar filas en los centros de atención.

Por internet

La primera opción consiste en realizar el trámite directamente desde el portal del operador móvil. Al ingresar al sitio correspondiente a la compañía que ofrece el servicio, ya sea Telcel , AT&T , Movistar , Bait u otro Operador Móvil Virtual (OMV).El usuario puede completar el registro siguiendo las instrucciones de su compañía.

En este caso, las compañías están pidiendo los siguientes documentos:

- Identificación oficial que contenga fotografía y CURP, como lo puede ser la INE o el pasaporte.

- Nombre completo, como se muestra en la identificación oficial

- CURP, en caso de no tenerla clara se puede ingresar al portal oficial para consultarla.

- En este caso, se solicitará una prueba de vida, por lo que tendrás que tomarte una selfie a fin de autenticar y validar la identificación oficial que se proporcione.

Centro de Atención a Clientes

Una segunda alternativa es acudir a los Centros de Atención a Clientes de cada operador, donde el personal puede apoyar durante la captura y validación de la información.

Es importante acudir con la información que se enlistó antes, por lo que es importante llevar la identificación oficial con CURP y el número de CURP.

OXXO

La CRT colocó materiales informativos junto a las cajas de los OXXO con un código QR que dirige a un portal donde aparecen prácticamente todas las empresas de telefonía móvil que operan en México.