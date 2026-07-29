Doble SIM vs eSIM: qué diferencias tienen y por qué una tecnología está desplazando a la otra

¿Qué es un doble SIM físico?

Durante años, el doble SIM físico fue una solución práctica para quienes necesitaban administrar dos números telefónicos desde un mismo equipo.

La tecnología consiste en que un smartphone incorpora dos ranuras independientes para insertar tarjetas SIM, lo que permite mantener activas dos líneas, incluso de diferentes compañías telefónicas. Pero en México su uso nunca se volvió algo recurrente entre las personas.

De acuerdo con información de The Competitive Intelligence Unit (CIU), al primer trimestre de 2026, únicamente 16.4% de los usuarios móviles, equivalente a 17.1 millones de personas, cuenta con un teléfono equipado con doble ranura física para SIM.

A esto se agrega que apenas 3.2% de los usuarios, alrededor de 3.3 millones de personas, mantiene activas dos líneas telefónicas de manera simultánea.

Los datos muestran que la doble SIM suele responder a necesidades específicas, unos usuarios la utilizan para separar el número personal del laboral, otros para probar la cobertura de un operador distinto, aprovechar promociones temporales o mantener una línea de respaldo.

Entre los menores de 20 años, 23% posee un dispositivo con doble SIM, mientras que entre los mayores de 50 años la proporción baja a apenas 6%. En los niveles socioeconómicos altos (A/B), uno de cada tres usuarios tiene un teléfono con esta capacidad.

Los usuarios se han quejado derecibir llamadas que desincentivan el voto a favor del morenista. (Georgijevic/Getty Images)

eSIM, un cambio tecnológico en la telefonía móvil

A diferencia de la SIM tradicional, la eSIM no requiere insertar una tarjeta física. Se trata de un chip integrado directamente en el teléfono que puede activarse de manera digital mediante un código QR o desde la aplicación del operador.