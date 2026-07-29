Doble SIM vs eSIM: qué diferencias tienen y por qué una tecnología está desplazando a la otra

Aunque más de 17 millones de mexicanos poseen un teléfono con doble ranura para SIM, solo una pequeña parte de la población aprovecha esa función. A la par, una nueva tecnología comienza a desplazar a las tradicionales tarjetas plásticas: la eSIM.
La adopción de esta tecnología crece entre fabricantes y operadores porque elimina la necesidad de cambiar chips físicos y facilita activar varias líneas desde el mismo dispositivo, una tendencia que poco a poco está cambiando la conectividad móvil.
Publicidad
¿Qué es un doble SIM físico?
Durante años, el doble SIM físico fue una solución práctica para quienes necesitaban administrar dos números telefónicos desde un mismo equipo.
La tecnología consiste en que un smartphone incorpora dos ranuras independientes para insertar tarjetas SIM, lo que permite mantener activas dos líneas, incluso de diferentes compañías telefónicas. Pero en México su uso nunca se volvió algo recurrente entre las personas.
De acuerdo con información de The Competitive Intelligence Unit (CIU), al primer trimestre de 2026, únicamente 16.4% de los usuarios móviles, equivalente a 17.1 millones de personas, cuenta con un teléfono equipado con doble ranura física para SIM.
A esto se agrega que apenas 3.2% de los usuarios, alrededor de 3.3 millones de personas, mantiene activas dos líneas telefónicas de manera simultánea.
Los datos muestran que la doble SIM suele responder a necesidades específicas, unos usuarios la utilizan para separar el número personal del laboral, otros para probar la cobertura de un operador distinto, aprovechar promociones temporales o mantener una línea de respaldo.
Entre los menores de 20 años, 23% posee un dispositivo con doble SIM, mientras que entre los mayores de 50 años la proporción baja a apenas 6%. En los niveles socioeconómicos altos (A/B), uno de cada tres usuarios tiene un teléfono con esta capacidad.
eSIM, un cambio tecnológico en la telefonía móvil
A diferencia de la SIM tradicional, la eSIM no requiere insertar una tarjeta física. Se trata de un chip integrado directamente en el teléfono que puede activarse de manera digital mediante un código QR o desde la aplicación del operador.
Publicidad
En la práctica, ambas tecnologías permiten tener más de una línea telefónica en un mismo dispositivo, pero la eSIM elimina tener que intercambiar tarjetas cada vez que se cambia de compañía o se viaja al extranjero.
Esta facilidad explica por qué fabricantes como Apple ya venden algunos modelos sin bandeja para SIM física en ciertos mercados, mientras que otras marcas integran equipos compatibles con SIM tradicional y eSIM al mismo tiempo.
¿Cómo contratar una eSIM de Telcel, AT&T u otro operador teléfonico?
Aunque cada vez más teléfonos son compatibles con eSIM, activarla depende tanto del equipo como del operador. Antes de solicitarla, es importante verificar que el smartphone sea compatible y que no esté liberado, en caso de querer más de un operador.
En el caso de querer contratar una eSIM, el trámite es similar en cada uno de los operadores telefónicos en México. En su mayoría implica adquirir una línea nueva o al migrar una SIM física existente.
El proceso puede realizarse en los Centros de Atención de la compañía que se desee, donde el usuario recibe un código QR para activar la línea desde el menú de configuración del teléfono. Una vez escaneado, el perfil digital queda instalado sin necesidad de insertar una tarjeta física.
La contratación también puede realizarse completamente en línea y la activación de una nueva línea tarda solo unos minutos, sin acudir a un centro de atención para recoger un chip, todo depende de la compañía.
Publicidad
El CIU considera que la eSIM terminará absorbiendo buena parte de los usos que actualmente cubre la doble SIM física, especialmente entre usuarios de teléfonos de gama media y alta, donde esta tecnología ya es cada vez más común.