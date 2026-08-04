ChatGPT comprará tus boletos a conciertos en 2030, pero no para Taylor Swift o Bad Bunny

En mercados como Estados Unidos, la automatización ya permite que asistentes de voz como Alexa gestionen la compra completa de entradas para eventos. Esta tendencia marca el camino para México, donde se prevé que los asistentes virtuales asuman tareas de compra en eventos con disponibilidad regular en los próximos cinco años.
La IA no eliminará las filas virtuales para cuidar la seguridad
A pesar del avance de esta forma de comprar boletos, apunta el vocero de Ticketmaster, el factor humano permanecerá como un requisito indispensable para las giras de altísima demanda donde se forman filas virtuales de millones de personas. Al respecto, la industria visualiza un futuro híbrido donde la IA gestione planes sencillos y los humanos supervisen la equidad en las ventas masivas.
En el caso de un concierto masivo, como los de BTS, Taylor Swift, Shakira o Bad Bunny, no se podrán utilizar “bots buenos”, porque eso abriría la puerta a la utilización de “bots malos”, explica el fundador de la empresa de ciberseguridad Casada, Sam Crowther.
“Cuando la demanda es masiva, los sistemas de protección bloquean la automatización de raíz, es decir que el margen de distinción entre un script malicioso de acaparamiento y una orden 'legítima' enviada por el bot de un usuario individual es prácticamente invisible", explica el especialista.
Por otra parte, para evitar el acaparamiento de entradas, las boleteras utilizan sistemas de machine learning y algoritmos de defensa que bloquean la actividad de los bots a través de identificar patrones de comportamiento no humanos y frenan intentos de compra masiva que buscan alimentar el mercado de reventa ilegal.
En este sentido, a nivel global la empresa ha frenado aproximadamente 560 millones de ataques de bots mediante estas capas de ciberseguridad y, concluye Ordaz, los algoritmos protegen no solo el inventario de boletos, sino también la información privada y los métodos de pago de cada persona frente a actores maliciosos.