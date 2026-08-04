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ChatGPT comprará tus boletos a conciertos en 2030, pero no para Taylor Swift o Bad Bunny

Se prevé que chatbots de IA asuman compras de eventos cotidianos. Sin embargo, para giras masivas la automatización quedará bloqueada para frenar a los bots de reventa.
mar 04 agosto 2026 05:00 PM
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ChatGPT comprará tus boletos a conciertos en 2030, pero no para Taylor Swift o Bad Bunny
Para Alejandro Ordaz, director de marketing de Ticketmaster México, este método de compra se normalizará en el país como sucede en lugares como Estados Unidos. (Joe Raedle/Getty Images)

La forma en que elegirás tu próximo concierto se modificará en los próximos años. Hacia inicios de 2030, la inteligencia artificial te recomendará el siguiente artista que verás y, de hecho, esta herramienta también podría ser la que termine comprando tus accesos.

Hoy en día, comenta Alejandro Ordaz, director de marketing de Ticketmaster México, el tráfico que reciben las boleteras llega por tres canales principales que definen el comportamiento del consumidor. Una son las búsquedas directas cuando el fan busca a su artista en el navegador o abre la aplicación de la empresa para obtener información del concierto.

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Después están los motores de búsqueda, como Google, que generan tráfico orgánico cuando las personas consultan fechas específicas de sus artistas, y en tercer lugar se encuentran las campañas de marketing digital en redes sociales que capturan la atención de los usuarios mientras navegan.

Sin embargo, resalta que existe una fuente de tráfico emergente la cual, prevé, será cada vez más relevante; se trata de los chatbots de IA, como ChatGPT, Gemini o Claude, que recomiendan conciertos a personas que buscan información sobre sus artistas favoritos o a aquellos turistas que visitan una ciudad y buscan experiencias en los lugares.

"Para cierto tipo de eventos y ciertos planes, en un futuro vamos a pedirle a una IA que nos haga la compra de boletos”, señala Ordaz sobre la transformación de la empresa que este 2026 cumple 35 años. “Aunque también habrá otros eventos en donde claramente seguiremos teniendo el factor humano".

Esta evolución coincide con la aceleración del comercio electrónico en el país. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el comercio conversacional y el uso de asistentes virtuales ya influyen en más del 20% de las decisiones de compra en el país.

Si bien Ordaz comenta que la proporción de clientes que llega por esta vía aún es pequeña, también acepta que cada vez es más común. Por ello, la consultora Gartner proyecta que para inicios de la próxima década, cerca del 15% de las decisiones de compra cotidianas serán delegadas completamente a "agentes autónomos" de IA.

Esto, desde la perspectiva de Ticketmaster, provoca una diversificación que implica que el evento "encuentre" al fan en lugar de esperar a que el usuario inicie la búsqueda, púes los sistemas de IA se conectan directamente a las recomendaciones de otros sitios o integraciones con Spotify o Shazam, eliminando pasos intermedios en la transacción.

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En mercados como Estados Unidos, la automatización ya permite que asistentes de voz como Alexa gestionen la compra completa de entradas para eventos. Esta tendencia marca el camino para México, donde se prevé que los asistentes virtuales asuman tareas de compra en eventos con disponibilidad regular en los próximos cinco años.

La IA no eliminará las filas virtuales para cuidar la seguridad

A pesar del avance de esta forma de comprar boletos, apunta el vocero de Ticketmaster, el factor humano permanecerá como un requisito indispensable para las giras de altísima demanda donde se forman filas virtuales de millones de personas. Al respecto, la industria visualiza un futuro híbrido donde la IA gestione planes sencillos y los humanos supervisen la equidad en las ventas masivas.

En el caso de un concierto masivo, como los de BTS, Taylor Swift, Shakira o Bad Bunny, no se podrán utilizar “bots buenos”, porque eso abriría la puerta a la utilización de “bots malos”, explica el fundador de la empresa de ciberseguridad Casada, Sam Crowther.

“Cuando la demanda es masiva, los sistemas de protección bloquean la automatización de raíz, es decir que el margen de distinción entre un script malicioso de acaparamiento y una orden 'legítima' enviada por el bot de un usuario individual es prácticamente invisible", explica el especialista.

Por otra parte, para evitar el acaparamiento de entradas, las boleteras utilizan sistemas de machine learning y algoritmos de defensa que bloquean la actividad de los bots a través de identificar patrones de comportamiento no humanos y frenan intentos de compra masiva que buscan alimentar el mercado de reventa ilegal.

En este sentido, a nivel global la empresa ha frenado aproximadamente 560 millones de ataques de bots mediante estas capas de ciberseguridad y, concluye Ordaz, los algoritmos protegen no solo el inventario de boletos, sino también la información privada y los métodos de pago de cada persona frente a actores maliciosos.

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Inteligencia artificial OpenAI Ticketmaster

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