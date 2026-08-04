ChatGPT comprará tus boletos a conciertos en 2030, pero no para Taylor Swift o Bad Bunny

Después están los motores de búsqueda, como Google, que generan tráfico orgánico cuando las personas consultan fechas específicas de sus artistas, y en tercer lugar se encuentran las campañas de marketing digital en redes sociales que capturan la atención de los usuarios mientras navegan.

Sin embargo, resalta que existe una fuente de tráfico emergente la cual, prevé, será cada vez más relevante; se trata de los chatbots de IA, como ChatGPT, Gemini o Claude, que recomiendan conciertos a personas que buscan información sobre sus artistas favoritos o a aquellos turistas que visitan una ciudad y buscan experiencias en los lugares.

"Para cierto tipo de eventos y ciertos planes, en un futuro vamos a pedirle a una IA que nos haga la compra de boletos”, señala Ordaz sobre la transformación de la empresa que este 2026 cumple 35 años. “Aunque también habrá otros eventos en donde claramente seguiremos teniendo el factor humano".

Esta evolución coincide con la aceleración del comercio electrónico en el país. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el comercio conversacional y el uso de asistentes virtuales ya influyen en más del 20% de las decisiones de compra en el país.

Si bien Ordaz comenta que la proporción de clientes que llega por esta vía aún es pequeña, también acepta que cada vez es más común. Por ello, la consultora Gartner proyecta que para inicios de la próxima década, cerca del 15% de las decisiones de compra cotidianas serán delegadas completamente a "agentes autónomos" de IA.

Esto, desde la perspectiva de Ticketmaster, provoca una diversificación que implica que el evento "encuentre" al fan en lugar de esperar a que el usuario inicie la búsqueda, púes los sistemas de IA se conectan directamente a las recomendaciones de otros sitios o integraciones con Spotify o Shazam, eliminando pasos intermedios en la transacción.