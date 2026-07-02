StubHub, la plataforma en el centro de la polémica por los boletos del Mundial 2026

StubHub aseguró que varios de estos casos estuvieron relacionados con el sistema de distribución implementado por la FIFA y reiteró que cuenta con una garantía para proteger a los compradores.

A pesar de estar envuelto en esta polémica que podría involucrar millones de dólares, StubHub ha servido a múltiples personas para conseguir boletos de conciertos, espectáculos y eventos deportivos. Muchos usuarios aún desconocen cómo funciona la plataforma y quién es su propietario.

¿Qué es StubHub y para qué sirve?

StubHub es una plataforma digital especializada en la compra y venta de boletos para eventos en vivo, a diferencia de las boleteras oficiales, como Ticketmaster, que venden las entradas directamente al público, StubHub opera como un mercado secundario. En su sitio web las personas que ya adquirieron boletos pueden ponerlos nuevamente a la venta para que otros usuarios los compren.

De acuerdo con la propia compañía, la plataforma permite encontrar entradas para conciertos, eventos deportivos, obras de teatro, festivales y espectáculos en decenas de países.

Además del sitio web, cuenta con una aplicación móvil desde la que los usuarios pueden buscar eventos, comprar boletos, administrar sus órdenes o vender entradas que ya no utilizarán.

StubHub señala que actualmente ofrece acceso a más de 10 millones de eventos en todo el mundo y que, en promedio, cada 1.3 segundos se vende un boleto a través de alguna de sus plataformas. Ese alcance la ha convertido en una de las empresas más importantes del mercado global de reventa de boletos.

StubHub, en esencia, funciona como un intermediario entre vendedores y compradores. Cuando una persona adquiere una entrada mediante la plataforma, el boleto proviene de otro usuario que previamente lo había comprado y decidió revenderlo. Por ello, el precio puede ser mayor o menor al valor original, dependiendo de la oferta, la demanda y la cercanía del evento.

¿Cómo garantizan que las entradas no sean fraude?