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StubHub, la plataforma en el centro de la polémica por los boletos del Mundial 2026

Miles de personas utilizan StubHub para comprar boletos de conciertos y eventos deportivos, pero su participación en el Mundial 2026 reavivó las dudas sobre cómo verifica las entradas y quién controla la compañía.
jue 02 julio 2026 07:22 PM
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Las cancelaciones de entradas para el Mundial 2026 colocaron a StubHub en el centro de una controversia internacional.
Las cancelaciones de entradas para el Mundial 2026 colocaron a StubHub en el centro de una controversia internacional. (RODRIGO OROPEZA/AFP)

La plataforma StubHub se convirtió en uno de los nombres más comentados durante el Mundial de 2026 después de que diversos aficionados reportaran la cancelación de boletos adquiridos para algunos partidos del torneo.

Esta semana, las quejas llegaron hasta un tribunal federal de Nueva York, en el que Julia Reeker Moghal y Reuben Renteria presentaron una demanda debido a que compraron entradas para la fase de grupos solo para descubrir que “no existían, fueron revocadas sin previo aviso o habían sido borradas”.

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StubHub aseguró que varios de estos casos estuvieron relacionados con el sistema de distribución implementado por la FIFA y reiteró que cuenta con una garantía para proteger a los compradores.

A pesar de estar envuelto en esta polémica que podría involucrar millones de dólares, StubHub ha servido a múltiples personas para conseguir boletos de conciertos, espectáculos y eventos deportivos. Muchos usuarios aún desconocen cómo funciona la plataforma y quién es su propietario.

¿Qué es StubHub y para qué sirve?

StubHub es una plataforma digital especializada en la compra y venta de boletos para eventos en vivo, a diferencia de las boleteras oficiales, como Ticketmaster, que venden las entradas directamente al público, StubHub opera como un mercado secundario. En su sitio web las personas que ya adquirieron boletos pueden ponerlos nuevamente a la venta para que otros usuarios los compren.

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De acuerdo con la propia compañía, la plataforma permite encontrar entradas para conciertos, eventos deportivos, obras de teatro, festivales y espectáculos en decenas de países.

Además del sitio web, cuenta con una aplicación móvil desde la que los usuarios pueden buscar eventos, comprar boletos, administrar sus órdenes o vender entradas que ya no utilizarán.

StubHub señala que actualmente ofrece acceso a más de 10 millones de eventos en todo el mundo y que, en promedio, cada 1.3 segundos se vende un boleto a través de alguna de sus plataformas. Ese alcance la ha convertido en una de las empresas más importantes del mercado global de reventa de boletos.

StubHub, en esencia, funciona como un intermediario entre vendedores y compradores. Cuando una persona adquiere una entrada mediante la plataforma, el boleto proviene de otro usuario que previamente lo había comprado y decidió revenderlo. Por ello, el precio puede ser mayor o menor al valor original, dependiendo de la oferta, la demanda y la cercanía del evento.

¿Cómo garantizan que las entradas no sean fraude?

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De acuerdo a la página oficial de StubHub, su sistema se basa en una combinación de reglas, tecnología antifraude, obligaciones contractuales y sanciones para los vendedores. Sin embargo, no hay una verificación manual de cada una de las entradas que se ponen en venta.

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Vista general del interior del estadio antes del partido final del torneo de repesca de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Irak y Bolivia en el Estadio Monterrey el 31 de marzo de 2026 en Guadalupe, México. (Rodrigo Oropeza/Getty Images)

Estos son los mecanismos que reconoce oficialmente:

- El vendedor declara que posee un boleto válido y asume responsabilidad legal, en caso de que no lo haga puede enfrentar sanciones.
- StubHub utiliza un sistema automatizado contra el fraude, llamado Seller Fraud Engine , la cual analiza cada anuncio antes de que aparezca en la plataforma para detectar riesgos o comportamientos sospechosos.
- Prohíbe que se vendan boletos que el vendedor aún no pose.
- Si el vendedor incumple, la protección es para el comprador.

¿Quién es el dueño de StubHub? Así ha cambiado la empresa

Actualmente, la aplicación de reventa de boletos forma parte de StubHub Holdings, Inc., compañía que opera dos de las principales plataformas de reventa de boletos del mundo, StubHub, enfocada principalmente en Norteamérica, y Viagogo, que es a nivel internacional.

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StubHub explica que las operaciones internacionales pasaron a funcionar como una empresa independiente en 2021, luego de una investigación realizada por la Competition and Markets Authority (CMA) del Reino Unido. Desde entonces, StubHub International pertenece al fondo de inversión estadounidense Digital Fuel Capital, con sede en Boston.

Fundada en el año 2000, fue adquirida por eBay en 2007 y posteriormente cambió nuevamente de manos hasta conformar la estructura empresarial que mantiene actualmente.

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Los otros escándalos de StubHub

Aunque las cancelaciones de boletos durante el Mundial de 2026 pusieron en duda a la plataforma StubHub, está no es la primera vez que la plataforma enfrenta controversias relacionadas a la venta de entradas.

En 2025, fiscales de Nueva York acusaron a dos personas de formar parte de un esquema para robar cerca de 900 boletos, principalmente del Eras Tour de Taylor Swift. La investigación señaló que los implicados obtuvieron acceso indebido a enlaces de entrega de entradas y posteriormente revendieron los boletos a través de StubHub, obteniendo alrededor de 635 mil dólares.

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(AP)

Ese mismo año, StubHub también fue objeto de una demanda presentada por el fiscal general de Washington D. C., quien acusó a la compañía de utilizar una práctica conocida como "drip pricing" o "precios por goteo", lo que implicaba que anunciaban un precio atractivo para los boletos, pero agregaba cargos obligatorios hasta el final del proceso de compra, lo que impedía a los consumidores conocer el costo real desde el principio de la operación.

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