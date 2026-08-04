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Google, Amazon y Microsoft disparan sus ingresos 'en papel' gracias a Anthropic y OpenAI

La revaluación de sus inversiones en empresas de inteligencia artificial elevó las utilidades reportadas, aunque ese efecto contable aún no se traduce en flujo de efectivo.
mar 04 agosto 2026 05:55 AM
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OpenAI y Anthropic ya hacen ganar más a Google, Amazon y Microsoft, pero ese dinero todavía no existe
Al tratarse de ganancias fuera de los resultados operacionales, el mercado es consciente de que no representan una mejora en las finanzas de estas compañías. (Robert Way/Getty Images)

Las grandes empresas de tecnologías, como Google, Amazon y Microsoft, ven a Anthropic y OpenAI como una de sus apuestas más importantes en el desarrollo de innovaciones, pero también para su crecimiento financiero, pues según los datos del segundo trimestre del año, las utilidades de estos gigantes crecieron, en buena medida, gracias a sus inversiones en estas dos compañías y al incremento en sus valuaciones.

De acuerdo con Rolando Rogers, portfolio manager de Fintual, a estos ingresos se les conoce como “en papel”, debido a que se trata de un beneficio teórico que se debe reportar e incluir como ganancia, según las reglas de contabilidad corporativa, pero que todavía no se ha convertido en dinero en efectivo disponible y suelen aparecer en los estados financieros como “Otros ingresos” o “Ingresos no operacionales”.

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Las Big Tech crecen de la mano de Anthropic y OpenAI, pero mantienen sus negocios

Alphabet reportó ingresos por 119,796 millones de dólares en el segundo trimestre. Además, registró 98,000 millones en "Otros ingresos", derivados principalmente de la revaluación de sus inversiones accionarias. Aunque la empresa no desglosó el origen de ese beneficio, analistas atribuyen la mayor parte al aumento en la valuación de participaciones como Anthropic y SpaceX.

Amazon también registró 53,400 millones de dólares en "ingresos no operativos antes de impuestos", derivados principalmente del incremento en la valuación teórica de su inversión del 21% en Anthropic, empresa con la que tiene una fuerte relación comercial.

Microsoft, por otra parte, tuvo un ingreso de 480 millones de dólares por su participación en OpenAI, mientras que registró una utilidad contable de 3,200 millones de dólares por concepto de “Otros ingresos”, impulsado por participaciones que incluyen activos en Anthropic y derivados.

Rogers resalta que, al tratarse de ganancias fuera de los resultados operacionales, el mercado es consciente de que no representan una mejora en las finanzas de estas compañías, es decir, entienden que las ganancias provenientes por estas no reflejan la realidad del negocio de estas empresas.

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El especialista puntualiza que en el caso de las tres empresas, los resultados operacionales fueron “bastante buenos” y señala los segmentos Cloud, que define como “históricos” por su influencia en la aceleración del crecimiento en ventas y márgenes, lo cual refleja un beneficio más amplio para estas compañías por la demanda de IA.

El crecimiento de sus negocios principales también respaldó los resultados del trimestre. Google Cloud reportó ingresos por 24,768 millones de dólares, Amazon Web Services alcanzó 42,200 millones, un incremento anual de 37%, mientras que Microsoft informó que Azure creció 43%, aunque no desglosa los ingresos de esa plataforma.

Si bien se puede argumentar que los ingresos de las grandes tecnológicas dependen de inversiones “en papel” y corren riesgo en caso de que la valoración de OpenAI o Anthropic caiga, Rogers apunta dos asuntos importantes.

El primero es que el valor de estas inversiones en empresas privadas depende de la valorización que tengan estas, y en el futuro dependerá del valor que tengan en el mercado público cuando OpenAI y Anthropic hagan una Oferta Pública Inicial.

Además, en caso de que sus valuaciones caigan, dicha pérdida se ingresaría como un egreso relacionado a los negocios reales de las Big Tech y prevé que “el mercado logre diferenciar que estas pérdidas no representan pérdidas operacionales”.

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