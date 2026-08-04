OpenAI y Anthropic ya hacen ganar más a Google, Amazon y Microsoft, pero ese dinero todavía no existe

Las Big Tech crecen de la mano de Anthropic y OpenAI, pero mantienen sus negocios

Alphabet reportó ingresos por 119,796 millones de dólares en el segundo trimestre. Además, registró 98,000 millones en "Otros ingresos", derivados principalmente de la revaluación de sus inversiones accionarias. Aunque la empresa no desglosó el origen de ese beneficio, analistas atribuyen la mayor parte al aumento en la valuación de participaciones como Anthropic y SpaceX.

Amazon también registró 53,400 millones de dólares en "ingresos no operativos antes de impuestos", derivados principalmente del incremento en la valuación teórica de su inversión del 21% en Anthropic, empresa con la que tiene una fuerte relación comercial.

Microsoft, por otra parte, tuvo un ingreso de 480 millones de dólares por su participación en OpenAI, mientras que registró una utilidad contable de 3,200 millones de dólares por concepto de “Otros ingresos”, impulsado por participaciones que incluyen activos en Anthropic y derivados.

Rogers resalta que, al tratarse de ganancias fuera de los resultados operacionales, el mercado es consciente de que no representan una mejora en las finanzas de estas compañías, es decir, entienden que las ganancias provenientes por estas no reflejan la realidad del negocio de estas empresas.