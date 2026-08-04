OpenAI y Anthropic ya hacen ganar más a Google, Amazon y Microsoft, pero ese dinero todavía no existe

Las grandes empresas de tecnologías, como Google, Amazon y Microsoft, ven a Anthropic y OpenAI como una de sus apuestas más importantes en el desarrollo de innovaciones, pero también para su crecimiento financiero, pues según los datos del segundo trimestre del año, las utilidades de estos gigantes crecieron, en buena medida, gracias a sus inversiones en estas dos compañías y al incremento en sus valuaciones.
De acuerdo con Rolando Rogers, portfolio manager de Fintual, a estos ingresos se les conoce como “en papel”, debido a que se trata de un beneficio teórico que se debe reportar e incluir como ganancia, según las reglas de contabilidad corporativa, pero que todavía no se ha convertido en dinero en efectivo disponible y suelen aparecer en los estados financieros como “Otros ingresos” o “Ingresos no operacionales”.