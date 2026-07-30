Amazon gastó 66,100 millones de dólares en infraestructura para IA y sacrificó su flujo de caja libre

La inversión forma parte de la estrategia con la que Amazon busca responder a la creciente demanda de servicios de IA desde Amazon Web Services (AWS), su división de nube, que registró su mayor ritmo de crecimiento en los últimos 18 trimestres.

En el periodo, AWS incrementó sus ingresos 37% respecto al mismo trimestre del año anterior, hasta alcanzar 42,200 millones de dólares, mientras que su utilidad operativa aumentó de 10,200 millones a 16,600 millones de dólares. Además, la división alcanzó una tasa anualizada de ingresos de 169,000 millones de dólares.

Andy Jassy, presidente y director ejecutivo de Amazon, aseguró que el negocio de inteligencia artificial de AWS ya supera una tasa anualizada de ingresos de 25,000 millones de dólares, al igual que su negocio de chips para IA.

Durante el trimestre, Amazon anunció nuevas versiones de sus chips Trainium y Graviton, incorporó más modelos de IA a Amazon Bedrock, incluidos GPT-5.6 de OpenAI y Claude Opus 5 de Anthropic, reforzó sus herramientas para desarrollar agentes de IA y anunció una inversión adicional de 1,000 millones de dólares para crear AWS Forward Deployed Engineering, un equipo especializado que desarrollará soluciones de inteligencia artificial directamente con clientes empresariales.

Las inversiones no frenaron los resultados

Pese al incremento en el gasto de capital, Amazon reportó un trimestre sólido en términos operativos. Las ventas netas crecieron 20% interanual, hasta 200,600 millones de dólares, mientras que la utilidad operativa aumentó 43%, al pasar de 19,200 millones a 27,500 millones de dólares.

El segmento de Norteamérica elevó sus ventas 16%, hasta 116,200 millones de dólares, mientras que el negocio internacional avanzó 15%, con ingresos por 42,200 millones de dólares.

La utilidad neta ascendió a 62,600 millones de dólares, aunque la empresa aclaró que esta cifra incluye 53,400 millones de dólares en ingresos no operativos antes de impuestos, derivados principalmente de la revaluación de su inversión en Anthropic.