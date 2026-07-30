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Amazon gastó 66,100 millones de dólares en infraestructura para IA y sacrificó su flujo de caja libre

Amazon incrementó en 66,100 millones de dólares su inversión en infraestructura para IA, lo que llevó su flujo de caja libre a números rojos, mientras sus ingresos avanzaron 20% en el trimestre.
jue 30 julio 2026 03:52 PM
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reporte trimestral de ama
En el periodo, AWS incrementó sus ingresos 37% respecto al mismo trimestre del año anterior, hasta alcanzar 42,200 millones de dólares, mientras que su utilidad operativa aumentó de 10,200 millones a 16,600 millones de dólares. (Foto: iStock)

Amazon continúa acelerando sus inversiones para fortalecer su infraestructura de inteligencia artificial (IA), incluso a costa de una de las métricas que más observan los inversionistas: el flujo de caja libre.

Durante el segundo trimestre de 2026, la compañía registró un flujo de caja libre negativo de 7,600 millones de dólares en los últimos 12 meses, frente a un saldo positivo de 18,200 millones reportado un año antes. La empresa atribuyó este cambio principalmente a un incremento interanual de 66,100 millones de dólares en la compra de propiedades y equipos, destinado, en gran medida, a ampliar su infraestructura para inteligencia artificial.

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La inversión forma parte de la estrategia con la que Amazon busca responder a la creciente demanda de servicios de IA desde Amazon Web Services (AWS), su división de nube, que registró su mayor ritmo de crecimiento en los últimos 18 trimestres.

En el periodo, AWS incrementó sus ingresos 37% respecto al mismo trimestre del año anterior, hasta alcanzar 42,200 millones de dólares, mientras que su utilidad operativa aumentó de 10,200 millones a 16,600 millones de dólares. Además, la división alcanzó una tasa anualizada de ingresos de 169,000 millones de dólares.

Andy Jassy, presidente y director ejecutivo de Amazon, aseguró que el negocio de inteligencia artificial de AWS ya supera una tasa anualizada de ingresos de 25,000 millones de dólares, al igual que su negocio de chips para IA.

Durante el trimestre, Amazon anunció nuevas versiones de sus chips Trainium y Graviton, incorporó más modelos de IA a Amazon Bedrock, incluidos GPT-5.6 de OpenAI y Claude Opus 5 de Anthropic, reforzó sus herramientas para desarrollar agentes de IA y anunció una inversión adicional de 1,000 millones de dólares para crear AWS Forward Deployed Engineering, un equipo especializado que desarrollará soluciones de inteligencia artificial directamente con clientes empresariales.

Las inversiones no frenaron los resultados

Pese al incremento en el gasto de capital, Amazon reportó un trimestre sólido en términos operativos. Las ventas netas crecieron 20% interanual, hasta 200,600 millones de dólares, mientras que la utilidad operativa aumentó 43%, al pasar de 19,200 millones a 27,500 millones de dólares.

El segmento de Norteamérica elevó sus ventas 16%, hasta 116,200 millones de dólares, mientras que el negocio internacional avanzó 15%, con ingresos por 42,200 millones de dólares.

La utilidad neta ascendió a 62,600 millones de dólares, aunque la empresa aclaró que esta cifra incluye 53,400 millones de dólares en ingresos no operativos antes de impuestos, derivados principalmente de la revaluación de su inversión en Anthropic.

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Además de AWS, el negocio de publicidad mantuvo un crecimiento de 26% anual, mientras que Amazon destacó avances en servicios como Alexa+, Amazon Pharmacy, Amazon Business y su red logística, donde aseguró haber alcanzado nuevos récords de velocidad de entrega para los miembros Prime durante la primera mitad del año.

Para el tercer trimestre, Amazon anticipó ventas netas de entre 197,000 y 202,000 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento de entre 9% y 12% respecto al mismo periodo del año anterior, con una utilidad operativa estimada de entre 22,500 y 26,500 millones de dólares.

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